Sin sabor en el debut del DIM en fase de grupos por Copa Libertadores

Independiente Medellín e Internacional de Porto Alegre disputaron un emocionante partido por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. El encuentro, que se llevó a cabo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, terminó en empate 1-1.

El equipo local fue superior en el trámite del partido, pero no pudo llevarse los tres puntos debido a un gol en los últimos minutos del conjunto brasileño. El gol del Medellín fue anotado por Victor Moreno al inicio del segundo tiempo, mientras que, el gol del Internacional fue marcado por Allan Patrick en el minuto 86.

El Medellín ajusta siete partidos en torneos internacionales sin perder, y en el partido que empezó ganando se esperaba que iniciara el torneo con tres puntos como local, pero no logró hacer respetar su casa y se debió conformar con un punto. El equipo dirigido por David González saltó al campo con un claro objetivo: llevarse la victoria ante su afición, no jugó mal, pero la suerte no lo acompañó.

Desarrollo del Partido

El partido comenzó con mucha intensidad por parte de ambos equipos. El Medellín tomó la iniciativa desde el principio y generó varias ocasiones de peligro, pero la defensa del Internacional se mostró muy sólida y evitó que los locales se adelantaran en el marcador.

El primer tiempo terminó sin goles, pero el Medellín no bajó los brazos y salió al campo decidido a llevarse la victoria en la segunda mitad. Y así fue. Al minuto 52, Victor Moreno aprovechó un balón que rebotó en Andrés Cadavid tras la salida del arquero rival en el área y remató de cabeza para vencer el pórtico brasilero y poner el 1-0 en el marcador.

El gol llenó de energía a los jugadores del Medellín, que siguieron atacando y generando ocasiones de peligro. Internacional trató de reaccionar y tras cuatro cambios de Mano Menezes lo logró, pues el equipo empezó a jugar cerca del área de su rival y se acercaba con peligro.

Parecía que el partido estaba sentenciado a favor del Medellín, pero el Internacional no se dio por vencido y siguió luchando hasta el final. Y su esfuerzo dio frutos al minuto 86, cuando Allan Patrick recibió un rebote dentro del área y remató de izquierda para marcar el gol del empate.

El gol fue un duro golpe para el Medellín, que había sido superior durante gran parte del partido. El equipo colombiano trató de reaccionar, pero el Internacional se defendió bien y logró mantener el empate hasta el final del partido.

El hincha poderoso se fue un poco golpeado por el marcador y con el sentimiento de tristeza por ver como el equipo de nuevo dejó escapar la victoria de las manos, al igual que el clásico frente al Atlético Nacional en el clásico reciente.

Lo que viene para Medellín es enfrentar a Millonarios el sábado después de las 8:30 pm por el torneo local. Este juego es válido por la fecha 11 de la Liga BetPlay.