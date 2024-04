Andrés Mosquera: "Once guerreros, más los que están en el banco lo daremos todo"

Independiente Santa Fe preparó su última práctica antes de enfrentar a Atlético Nacional, partido importante para los leones pues de llevarse los 3 puntos serían el nuevo equipo clasificado a los cuadrangulares.

En la mañana, Pablo Peirano y el arquero Andrés Mosquera atendieron a los medios de comunicación en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana, allí hablaron sobre la preparación y las sensaciones para este encuentro.

Pablo Peirano

Una visita especial tuvo el técnico uruguayo y un viejo conocido de la casa como lo es Gerardo Pelusso, esto comentó Peirano: “Fue la visita de un amigo; ha visto todos los partidos de Santa Fe, me tuvo toda la noche un rato largo hablando sobre el equipo, él está en una etapa distinta a la anterior así que esta disfrutando de vernos trabajar a nosotros y a reencontrarse con el club y el oficio”

“El tiempo del año pasado ahora nos ha servido mucho para evaluar al club para tomar decisiones este año, me ocupo de seguir trabajando, aún falta mucho, hay que seguir sumando todos los puntos posibles para un primer objetivo y luego el de fin de año” expresó Peirano respecto al rendimiento del equipo desde que lo recibió en octubre del año pasado a hoy.

También habló respecto a la emoción de Rodríguez y Correa: “Agustín hoy trabajo con nosotros más en campo, venia trabajando diferenciado, todavía falta que le den el alta deportiva y Erick Correa sigue en etapa de recuperación, su herida todavía está abierta, tiene que recuperarse para tenerlo más adelante”

“Nosotros estamos bien, estamos tranquilos, cada equipo tiene su lucha, su trabajo, sus intereses. Los vamos a respetar como hacemos con todos los equipos pero vamos a buscar ganar el partido y jugar con la necesidad que tengan ellos” comentó el técnico cardenal respecto a la sensación de enfrentar a Nacional

“Nosotros también estamos motivados e ilusionados, hay que seguir por ese camino. Los jugadores lo sienten cada vez que entran al estadio, ya saben que va a estar lleno, eso es una motivación extra y dentro de la cancha hay un respeto hacia ellos para que a Santa Fe le siga yendo bien” concluyó Pablo Peirano agradeciéndole a la hinchada su acompañamiento y apoyo.

Andrés Mosquera

Cómo es enfrentar Nacional con una camiseta distinta, luego de tenerlo mucho tiempo como clásico rival, esto contestó el guardameta santafereño: “Claro que es distinto, estamos con una camiseta diferente, obviamente con la sensación de que fue un rival que enfrente mucho en otra ciudad, pero ahora tienen otro entrenador, van mejorando en la tabla y nosotros a lo que sabemos jugar, buscar el partido”

“En la parte física estoy muy bien, el tema de la lesión quedó atrás, ahora viene Nacional y esperamos estar a la altura, en cuanto a Espitia han visto que es un jugador de la casa, un arquero joven que cuando le ha tocado ha respondido y ha tenido buenas actuaciones” comentó Marmolejo respecto a su estado luego de su lesión y del trabajo que Juan Daniel Espitia en su reemplazo.

¿Es obligación de Santa Fe ganarle a Nacional? Esto respondió el arquero antioqueño: “La obligación siempre está y aún más de local con nuestra gente, con el rival que sea es importante y obligatorio salir a ganar de local”

Con los 3 puntos de este partido estaria clasificado sin embargo el equipo sigue enfocado hasta el final, asi lo comentó Marmolejo: “Tenemos mucha tranquilidad respecto a ese tema, para nosotros aún no estamos clasificados, no solamente el partido de mañana si no los que restan queremos estar arriba en la tabla, se juegan más cosas, puntos de reclasificasión, cerrar llaves en casa y sobretodo anfianzarnos nosotros”

“Esperamos el apoyo de la hinchada cardenal, que el aliento sea total para nosotros en cualquier circunstancia saben que habrán once guerreros, más los que están en el banco lo daremos todo” así finalizó la rueda de prensa Mosquera Marmolejo haciendo un llamado a la hinchada a que los acompañen nuevamente.