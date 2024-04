La Liga BetPlay Dimayor 2024-l está llegando a su cierre del Todos contra Todos y para la fecha 16 Independiente Santa Fe recibió a Atlético Nacional, en un duelo donde los dos tenían que buscar el triunfo; por el lado local para asegurar la clasificación y por el lado de la visita para continuar en la lucha de meterse al grupo de los ocho finalistas.

Para su director técnico Pablo Peirano el juego mostrado por su equipo ante el cuadro verdolaga lo deja con la tranquilidad y la seguridad que la clasificación se dará, "con respecto al partido cuando se enfrentan dos equipos grandes, por lo general hay aspectos que quedan de lado y se juega de manera distinta, se hace más físico el partido. Creamos las opciones más claras para quedarnos con los tres puntos y el equipo dominó por momentos, mientras que el rival tuvo dos opciones al comienzo y después no pisaron el área", comentó el uruguayo sobre el resultado.

Peirano hizo un llamado sobre el gol anulado a su equipo que pudo darles no solo los tres puntos sino asegurar la clasificación al grupo de los ocho, "fue un partido luchado, muy trabado, donde pudimos marcar, tuvimos y marcamos el gol, el gol anulado es algo para llamar la atención, es algo que uno no entiende, no entendimos en el banco, lo vimos y no lo entendimos, un arbitraje que pide ayudar para ver una imagen donde él tiene que tomar la decisión, buscándole algo donde no lo hay".

Igualmente agregó, "en la jugada a Jersson también hay un aspecto que la pelota va para un lado, Jersson va para el otro, era penal para él. En sí muy disputado, dos equipos con personalidad y cuando se juegan cosas importantes se juega de esta manera y cuando se juega de esta manera Santa Fe siempre tiene que estar", concluyó sobre el tema Peirano.

Sobre el juego ofensivo de Independiente Santa Fe el 'timonel' cardenal comentó, "no enfrentamos a un equipo que deja espacios ni mucho menos, enfrentamos a un equipo que está muy bien trabajado, con buenos jugadores con buena dinámica. Yo no lo veo como un partido malo, no son partidos abiertos cuando son equipos similares", puntualizó.

Santa Fe en la era de Peirano ha venido trabajando en cada uno de los aspectos y las líneas donde han logrado ajustar cada una de las falencias, "siempre trabajamos para ajustar la definición, siempre hago hincapié en eso, en le juego por banda y la solidez, yo hago esto continuamente porque los rivales cambian", agregó el técnico cardenal.

"Para el segundo tiempo tomamos referencia de lo que ellos estaban buscando, nuestra intensidad se mantuvo, ellos hicieron variantes, no pudieron sostener la intensidad nuestra y en el segundo tiempo se notó", indicó Peirano.

Para finalizar el técnico habló sobre las indicaciones que le dio a su grupo para que no bajaran la cabeza luego del gol anulado, "todos quedamos buscando una respuesta y no la encontramos pero también era nuestro mejor momento en el partido, la idea era seguir igual sin perder el balance, porque estábamos encontrando los espacios, tenemos una marcha sola y seguir con la mentalidad fue lo que nos mantuvo hasta el final", concluyó.

Independiente Santa Fe visitará en la próxima fecha al Once Caldas para buscar su clasificación.