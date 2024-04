Entre la polémica, Independiente Santa Fe y Atlético Nacional sellaron un empate (0-0) en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín'. Los leones tendrán que asegurar su clasificación ante el Once Caldas en Manizales, mientras los verdolagas con pocas posibilidades siguen buscando un cupo en los ocho.

El mediocampista de Independiente Santa Fe, Juan Pablo Zuluaga habló en rueda de prensa post partido dejando sus impresiones sobre el juego y el resultado.

Juan Pablo inició analizando el juego del rival y la respuesta del equipo: “Fue un partido donde analizamos el rival, obviamente desde que llegó el nuevo técnico. Nacional se volvió un equipo muy difícil con sus dos líneas de cuatro muy compactas, muy cerrados y muy agresivos tratando de jugar al pelotazo. Después nosotros los ganamos en intensidad, en juego, tuvimos las más claras, pudimos haberlo ganado”.

“El mensaje de Hinestroza fue claro, a la hora de patear Daniel, había un jugador que interviene en la jugada y ya está, se anula la jugada. Ya después que la vemos no nos pareció pero ya, ese fue el mensaje de él”, dijo Zuluaga respecto a la decisión polémica de Hinestroza de anular el gol de Daniel Torres donde él (Zuluaga) intervino la vista del arquero de Nacional.

También habló sobre la visita de Gerardo Pelusso al club y esto comentó al respecto: “Llegó ayer y estuvo con nosotros el profe Pelusso, para mí personalmente fue un orgullo tener a una persona histórica del club, el grupo sintió la presencia de él, el profe obviamente más feliz que todos por lo que ya sabemos, desde ahí todo empezó a ser diferente, sabíamos que iba a haber un marco muy lindo”.

“Hay que felicitar a la hinchada porque juntos hemos logrado lo que hasta hoy en 16 fechas llevamos 28 puntos, hemos vuelto ‘El Campín’ un fortín, no sé cuántos partidos hemos perdido acá como locales si uno o dos máximo creo, eso habla mucho de lo que hacemos como equipo y como hinchada, invitarlos a que sigan viniendo, aún me hace falta el estadio completamente rojo, pero yo sé que la hinchada se seguirá enamorando”, expresó Juan Pablo agradeciendo a la hinchada el acompañamiento durante el semestre.

“Para durar tanto tiempo sin competir como al nivel de hoy, lo hablamos con el profe lógicamente no iba a ser fácil pero con el grupo de compañeros que tenemos se facilita todo, me sentí bien, tuve buenas sensaciones por algunos momentos un poco impreciso pero me sentí muy cómodo y el equipo también, lo de jugar continuamente también ayuda a que uno coja ritmo”, finalizó así la rueda de Juan Pablo Zuluaga hablando de su regreso después de la lesión.