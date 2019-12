Kevin Love está cerca de regresar

Kevin Love se lesionó el pasado 29 de enero en el quinto metacarpiano de su mano izquierda contra los Detroit Pistons. Los Cavaliers se quedaban en cuadro, perdiendo uno de sus baluartes en la pista. Por entonces se estimaban dos meses para su reaparición, con lo que no aparecería hasta finales de marzo o principios de abril.

A día 2 de marzo, Kevin Love ya ha dejado el trabajo de gimnasio para salir a la cancha a manejar el balón y realizar sesiones de tiro. "Si puedo volver antes de las ocho semanas, sería genial. Espero que ese sea el caso", dijo un esperanzado Love.

Los Cleveland Cavaliers mejoraron a raíz del trade deadline que llevó a la franquicia de Ohio a Rodney Hood, George Hill, Jordan Clarkson y Larry Nance Jr. Ha habido más química entre los actuales componentes del equipo, eso se ha traducido en una mejor imagen de juego y una racha positiva de 4-3, después de haber jugado contra Wizards, Thunder, Celtics o Spurs. Con Kevin Love se suma un activo muy importante para esta recta final de regular season y los playoffs.

"It feels good to do something other than run on the treadmill or run on the bike."@KevinLove gives updates on his status: https://t.co/cIDgg9bKhV#AllForOne pic.twitter.com/gxdfcyKw2Z