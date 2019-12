Previa Boston Celtics - Milwaukee Bucks: Game 2, el choque más igualado disputado hasta el momento

Comenzaron los play-off, y comienzan los finales de infarto. En una eliminatoria que a priori tendría que ser sencilla para Boston debido a ser el segundo frente al séptimo, nos encontramos que las múltiples bajas que arrastra la franquicia céltica, han hecho de ésta, una de las eliminatorias más igualadas tras haberse disputado ya todos los primeros encuentros de la primera ronda.

Un triple de Rozier en el último segundo parecía atar la victoria para los de Boston, parando el reloj a medio segundo del final del partido. Los Bucks pidieron tiempo muerto y sin apenas tiempo para armar el brazo, un triple de Middleton, hizo que los Bucks forzaran la prórroga en el TD Garden.

En la prórroga las actuacióoes de Terry Rozier con ocho puntos y dos jugadas de Tatum, que anotó y acto seguido realizó un tapón, fueron decisivas para la victoria de los 'verdes'. Pero su mejor jugador acabó siendo Al Horford, con 24 puntos, doce rebotes y tres tapones. Tres jugadores más de Boston superaron los veinte puntos (Rozier, Morris y Brown), mientras que Tatum se quedó en 19 puntos.

Por parte de Milwaukee, sus mejores hombres fueron Giannis Antetokounmpo, que se quedó cerca de conseguir un triple doble, con 35 puntos, trece rebotes y siete asistencias, y Khris Middleton, que sumó 31 puntos. Este fue uno de sus principales problemas, ya que se quedaron bastante solos en el apartado anotador, ya que aparte de ellos dos, Malcolm Brogdon sumó 16 puntos, y las actuaciones de Eric Bledsoe y Jabari Parker fueron bastante decepcionantes.

"Nah, I wasn't nervous," Jayson Tatum says of playing in his first playoff game. "I was excited, but I wasn't nervous... at all."

Para el segundo encuentro, se ha comprobado que a Boston le va bien confiar en su sistema frente a los Bucks, ya que consiguieron tiros fáciles para varios de sus jugadores, que superaron o se acercaron a los dobles dígitos en anotación. Y la defensa de Al Horford sobre Antetokounmpo, sobretodo al principio del partido, pese a lo que pueda parecer por la anotación del griego, fue eficaz respecto a los tiros que le hizo fallar (diez de 21).

Centrando la atención en el juego de los Bucks, deberían tratar de forzar más canastas en transición para intentar tiros más fáciles y que la aportación ofensiva no solo la sumen Antetokounmpo y Middleton.

“First of all before the timeout I asked Khris if he wanted the ball and he said yes, give me the ball...I gave the ball to Khris and thank god he knocked the shot down.” pic.twitter.com/c0PUGrtprj