Resumen NBA: Los 'playoffs' del Este se igualan

La NBA es una liga especial. De eso no cabe duda. Y por noches como la pasada, es por lo que mucha gente la adora. Ganaron su partido los cuatro equipos que llegaban con desventaja a la serie (Cavaliers, Spurs, Milwaukee y Wizards). Eso supone en tres de las series, las del Este, que se quedan empatadas y con el factor cancha reestablecido, asi que vuelta a empezar. A los Warriors les supondrá tener que esforzarse un poco más para ganar a los Spurs.

Boston Celtics 102 - Milwaukee Bucks 104

Los Bucks finalmente lograron imponerse a los Celtics para igualar la eliminatoria en casa. Empezaron e partido muy fuerte, sacando ventaja en el marcador, pero el equipo de Boston no se rindió en ningún momento del partido, y apretaron gracias, entre otros, a una espectacular actuación de Jaylen Brown, que volvió a ser decisivo en ataque. Llegaron empatados al final del partido, pero Antetokoumpo consiguió rematar una bandeja a falta de cinco segundos que finalmente les dio la victoria al equipo local. Por tanto, la serie queda empatada, y los Celtics ven como se les complica una serie en la que parecía tras los primeros partidos que podría ser muy favorable para ellos.

Bucks: Giannis Antetokoumpo (27 puntos, siete rebotes y cinco asistencias) y Kris Middleton (23 puntos, seis rebotes)

Celtics: Jaylen Brown (34 puntos y ocho rebotes) y Jayson Tatum (21 puntos)

Golden State Warriors 90 - San Antonio Spurs 103

Sorpresa en San Antonio. Los Spurs, que parecía que iban a ser barridos sin remedio, tiraron de orgullo en su casa y consiguieron una victoria que les llena de honra. No parece, sin embargo, que sea un anticipo de una remontada que sería histórica, sino más bien un pequeño bache en el camino. Los Spurs se adelantaron desde el principio del partido y los Warriors no llegaron a acercarse demasiado en ningún momento. Grandísimo partido de Ginobili, que no parece que envejezca nuca. Los de Oakland no tuvieron un buen día, especialmente Klay Thompson, que tiró un 4 - 16 en tiros de campo, algo poco común en un tirador tan excelente. Les tocará a los Warriors ganar el siguiente partido en casa, para que la serie no se les complique más de lo necesario.

Spurs: LaMarcus Aldrige (22 puntos y diez rebotes) y Manu Ginobili (16 puntos y cinco asistencias)

Warriors: Kevin Durant (34 puntos y 13 rebotes) y Draymon Green (nueve puntos, 18 rebotes y nueve asistencias)

Toronto Raptors 98 - Washington Wizards 106

Se complica también la vida para los Raptors. Llegaban a la serie como favoritos tras quedar primeros de conferencia, pero Whashington ha demostrado ser muy fuerte en los partidos en casa. Un partidazo de John Wall y Bradley Beal fue suficiente para derrotar a los canadienses y empatar la eliminatoria. Los dos últimos partidos disputados en casa han sido muy buenos para los Wizards, que ahora recuperan las posibilidades en la serie tras llegar a ir perdiendo por dos a cero. Volverán a Canadá, y tendrán que ganar allí si quieren que el equipo tenga posibilidades reales de ganar la eliminatoria.

Wizards: John Wall (27 puntos y 14 asistencias) y Bradley Beal (31 puntos y cinco rebotes)

Raptors: DeMar DeRozan (35 puntos, seis rebotes y seis asistencias) y Kyle Lowry (19 puntos, siete rebotes y cinco asistencias)

Cleveland Cavaliers 104 - Indiana Pacers 100

Otro 'Match ball' salvaron los Cavaliers. Bueno, salvó LeBron. Los Cavs consiguieron una victoria en Indiana, y consiguen empatar una eliminatoria que no está siendo tan equilibrada como reflejan los marcadores. Los Pacers son mucho mejor equipo que los Cavaliers. Lo que sucede es que los Cavaliers tienen a LeBron James, y eso significa que no van a dar ninguna victoria fácil a sus rivales, y que si no tienes tu mejor día, puedes perder. La pasada noche, Oladipo, la estrella de los Pacers (especialmente en ritmo de juego y actividad) no estuvo todo lo acertado que debiera, intentó algunos tiros demasiado difíciles, y falló otros que parecían más fáciles. Pero LeBron no falló, así que empata la eliminatoria y la lleva de vuelta a Cleveland. Habrá que ver si allí consiguen darle la vuelta al marcador, y tratar de conseguir pasar una serie que les está siendo mucho más complicada de lo que cualquiera se podría imaginar.

Pacers: Domantas Sabonis (19 puntos y seis rebotes) y Thadeus Young (12 puntos y 16 rebotes)

Cavaliers: LeBron James (32 puntos y 13 rebotes) y Kyle Korver (18 puntos)