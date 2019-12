La NBA multa a Russell Westbrook

La NBA multó al base de Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook con 10000 dólares el martes, tras un altercado con el pívot de Utah Rudy Gobert durante la victoria de los Jazz del lunes. Es la segunda multa en pocos días tras la que recibió el jugador de Miami, Justice Winslow.

Westbrook también recibió una falta técnica después del partido tras no recibirla durante el partido.

El incidente ocurrió aproximadamente a la mitad del último cuarto del lunes en un partido duro que vio múltiples encontronazos que llevaron a que fueran pitadas seis faltas técnicas durante el encuentro y la expulsión del alero de los Jazz, Jae Crowder.



Gobert cayó al suelo quejándose de un dolor en la ingle, tras haber recibido una falta en el poste por parte del escolta de los Thunder, Raymond Felton. El pívot francés se quejó al levantarse, en claro descontento con la falta que recibió. Mientras Gobert se retiraba dolorido hacia la línea de banda, Westbrook, que estaba esperando para entrar a la pista, entró en el campo metiéndose en la tangana y se enfrentó al jugador de Utah propinándole un manotazo en el brazo.





Después de revisar el incidente, los árbitros asignaron faltas técnicas a Felton y Gobert además de una falta común sobre Felton. Sin entender como, se olvidaron de presentar la técnica a Westbrook a pesar de la aparente violación de las reglas de la NBA. Era previsible que el comité disciplinario de la Liga, suspendiera a Westbrook para el quinto partido porque abandonó la línea lateral, pero finalmente todo se ha saldado con la multa y la técnica.



