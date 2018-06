NBA Draft 2018: Los Angeles Clippers, dos oportunidades para mejorar el proyecto

Los Angeles Clippers se aferran al Draft de la NBA para intentar efectuar un cambio definitivo en la franquicia. La salida de Chris Paul fue un duro palo que lograron solventar gracias al gran traspaso con Houston Rockets donde recibieron jugadores apropiados para amenizar esa transición. Posteriormente, la franquicia decidió girar el volante de manera drástica para acelerar ese proceso intercambiando a Blake Griffin por Tobias Harris, Boban Marjanovic, Avery Bradley y uno de los dos picks con los que contarán en la noche del Draft.

En la franquicia angelina están preparados para tomar un nuevo rumbo. El traspaso de Griffin no resultó ser tan malo y los Clippers casi logran clasificarse para los Playoffs. Surgieron nuevos nombres como Lou Williams o Tobias Harris que tomaron el control del equipo y esperan poder mejorar su plantilla con sus elecciones en esta noche tan importante para una franquicia que busca la reconstrucción en cierto sentido, pero que cuenta con una sólida base sobre la que comenzar a colocar los nuevos ladrillos.

¿Mantendrán sus dos picks?

Gracias al traspaso de Griffin, los Clippers contarán con dos elecciones en la lotería de manera consecutiva. El número doce y trece son suyos, lo que abre la posibilidad de traspasar ambas elecciones por una estrella o para escalar posiciones en la tabla. La segunda opción parece la más realista, y en los Clippers aún no han tomado una decisión. Este movimiento podría estar motivado por la intención de seleccionar a un Luka Doncic que ha bajado puestos en las proyecciones debido a que no ha realizado ningún entrenamiento privado con las franquicias por encontrarse jugando la final de Liga Endesa, mientras que muchos otros prospects han tenido sus oportunidades y han impresionado a más de uno.

Los Clippers podrían estar interesados en conseguir a Doncic y escalar puestos en el Draft. | Foto: Getty Images

En Los Ángeles podrían estar dispuestos a intercambiar sus dos elecciones por asegurarse la elección de un Doncic que promete ser la gran promesa del baloncesto europeo en las últimas décadas. Existe una gran incertidumbre sobre qué pasará con estas dos elecciones, aunque Jerry West dará con la tecla para acelerar el resurgimiento de los Clippers. Otra opción que ha interesado mucho es la de Michael Porter Jr., que podría provocar, al igual que con Doncic, que los Clippers se movieran algo más hacia arriba en el Draft. No están dispuestos a acabar con lo que ya tienen hecho. Cuentan con jugadores muy interesantes y contrastados en la liga que no quieren desperdiciar para empezar con una hoja en blanco.

¿Cuáles son sus necesidades?

La regla del mejor jugador disponible siempre es una buena opción a la que recurrir, aunque los Clippers deben estar al tanto para reforzar una de las posiciones que más descubiertas se pueden quedar tras la agencia libre. Avery Bradley, Austin Rivers y Milos Teodosic tienen opción de jugador y podrían salirse de su contrato. Mejorar el ‘backcourt’ parece una clara necesidad para los Clippers. Esta camada de novatos ofrece una gran variedad de jugadores en esa posición que podrían encajar muy bien en el esquema de Doc Rivers. A continuación pasaremos a comentar algunos de los más destacados que podrían recalar en los Clippers si deciden mantener sus dos elecciones.

¿A quién podrían seleccionar?

Uno de los principales nombres que resaltan entre las posibilidades de elección de los Clippers es Shai Gilgeous-Alexander. Logró meterse entre los mejores jugadores de esta camada gracias a una gran segunda mitad de temporada con la universidad de Kentucky. Destaca principalmente por ser uno de esos bases grandes de 1,98 de estatura y un 2,11 de envergadura. Cuenta con una gran visión de juego y muchas habilidades de ‘playmaking’ que cualquier equipo desearía. Despunta en las jugadas tras ‘pick-and-roll’ posicionándose como uno de los jugadores más habilidosos en estas situaciones tras Luka Doncic. Pero no todo es positivo, ya que sus debilidades le afectan tanto hasta el punto de que muchos dudan que pueda ser titular en un corto plazo. Además, el tiro exterior sigue siendo uno de sus grandes defectos. Es complicado imaginarse a un prospect de su posición al que le cueste lanzar de tres puntos viendo cómo evoluciona el juego.

Shai Gilgeous-Alexander podría recalar en los Clippers. | Foto: Kevin C. Cox/Getty Images North America

Por otro lado, tenemos a uno de los jugadores que más expectación ha levantado tras su paso por la universidad. Collin Sexton podría ser una elección perfecta para los Clippers en el caso de que no sea seleccionado antes. Ha demostrado ser uno de los mejores anotadores de esta camada y desarrollarse junto con Lou Williams podría ser muy positivo para él. Es una elección con la que ningún equipo podría equivocarse. En su paso por Alabama ha exhibido noche sí y noche también su competitividad y sus ganas de ser uno de los mejores de su generación. Uno de sus principales problemas es su cuerpo, con 1,91 de estatura y 1,99 de envergadura. Unas medidas estándar para cualquier base y que le hará sufrir en defensa contra jugadores más grandes y fuertes que podrán anotar sobre él con facilidad. Suele dejarse llevar por sus emociones, lo que puede jugarle una mala pasada de vez en cuando. Todavía tiene mucho por mejorar, aunque parece difícil que algún equipo pueda equivocarse escogiéndolo. El principal problema que podrían encontrarse los Clippers es que fuese seleccionado mucho antes. Uno de los equipos que ha mostrado gran interés en él son los Cleveland Cavaliers, quienes ostentan la octava posición del Draft.

Otra de las posibilidades que barajan los Clippers sería la del escolta de la universidad de Miami, Lonnie Walker IV. Durante su trayectoria en el baloncesto universitario ha demostrado ser un gran tirador al que no debería costarle mucho la transición a las distancias de la NBA. Cuenta con un gran tiro de larga distancia tanto en estático como tras bote y si sigue desarrollando esa parte de su juego podría convertirse en uno de los tiradores más destacados de la competición. Tiene una estatura ideal y una envergadura perfecta para su posición. No podemos dejar en el tintero otra de sus grandes virtudes, su capacidad atlética. Es un especialista en transición finalizando con fuerza en el aro aunque no ha sido muy consistente a la hora de sacar faltas en la pintura. Aún tiene mucho por mejorar, sobre todo, porque no ha sido lo más consistente posible en Miami. Su habilidad de poner el juego en marcha para sus compañeros es muy mejorable al igual que su toma de decisiones.

Lonnie Walker IV es otra de las opciones que barajan los Clippers. | Foto: Ronald Martinez/Getty Images North America

Saliendo de esta tónica nos encontramos con el pívot de Texas A&M, Robert Williams. Tiene un gran potencial y es comparado en muchas ocasiones con nada más y nada menos que DeAndre Jordan. En el caso de que decidiera salir en la agencia libre, los Clippers podrían contar con un gran reemplazo en Williams que destaca por su potencia y su capacidad atlética. Su techo parece estar mucho más alto de lo que ha demostrado en el baloncesto universitario. Su rebote, tapones y anotación podrían ser muy útiles para unos Clippers que podrían perder a otra estrella durante el verano o, en el caso de que Jordan decidiera quedarse, podría aprender de toda una estrella de la NBA.