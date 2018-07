Julius Randle se une al proyecto de New Orleans Pelicans

Google Plus

Horas antes de la "bomba Boogie", Julius Randle se postulaba de manera oficial como la pareja de Anthony Davis para el curso baloncestístico 2018/19. El ala-pívot tejano había despertado el interés de franquicias como Brooklyn Nets, Dallas Mavericks o Indiana Pacers. Finalmente, y en un movimiento inesperado por todos, Julius Randle se ha unido al renovado proyecto de New Orleans Pelicans.

Julius Randle ha firmado un contrato por dos temporadas a razón de 9M$ por cada una de ellas. De esta manera, baja sus pretensiones económicas pero firma un contrato de corta duración que le permite demostrar sus cualidades en otra franquicia y poder optar en un futuro no muy lejano a un gran contrato por más dinero.

El jugador de cuarto año fue liberado por Los Angeles Lakers, una vez que la franquicia de púrpura y oro declinara su oferta de renovación y le declarara agente libre sin restricciones. Randle ha promediado 16.1 puntos, 8.0 rebotes y 2.6 asistencias en los 82 partidos que ha disputado esta temporada con la camiseta de Los Angeles Lakers. La llegada de Kuzma y la necesidad salarial de la franquicia angelina se han destapado como los principales motivos, a priori, de su salida.

En tan solo dos días, los Pelicans de Alvin Gentry han cambiado a dos de sus piedras angulares (Cousins y Rondo), por dos piezas de mayor futuro y progresión como Julius Randle y Elfrid Payton. Esto sumado a la llegada de Mirotic en febrero, la recuperación de Solomon Hill y el descubrimiento de Moore refuerzan a la pareja referencia en estos Pelicans 2018/19: Anthony Davis & Jrue Holiday.

Todo parece indicar que New Orleans Pelicans se moverán en la agencia libre con mayor agresividad a partir de ahora, ya que no están a expensas de la decisión de DeMarcus Cousins, quién se ha marchado por una temporada y 5.3M$ a Golden State Warriors. Un alero titular y refuerzos para el banquillo son las prioridades de la franquicia de New Orleans.