Luke Walton y LeBron James se ven en Las Vegas

LeBron James hizo una aparición estelar este fin de semana en Las Vegas, ataviado con un pantalón corto de su nuevo equipo, lo cual servirá para ablandar el corazoncito de muchos seguidores angelinos que no le han tenido nunca entre sus jugadores más queridos, y ahora deberán adorarle como al que más, al ser la gran esperanza de la franquicia que viste de púrpura y oro. La excusa para dicha aparición pública fue contemplar la participación de su equipo en la Summer League, el cual se enfrentará a los Blazers en la final. Pero dicha presencia también sirvió para que ‘El Elegido’ tuviera su primer encuentro con su nuevo entrenador, Luke Walton.

Hasta el pasado fin de semana, los dos solo habían intercambiado mensajes de texto desde que James se comprometió con los Lakers el 1 de julio, ya que el más flamante fichaje de esta agencia libre, estaba fuera del país de vacaciones. Tampoco habían mantenido conversaciones previamente a que LeBron eligiera a los Lakers.

Walton se ha comunicado con varias personas cercanas al cuatro veces MVP de la liga desde que se oficializó la firma del contrato que unirá al jugador de Akron y a los Lakers por 153.3 millones de dólares. La intención de dichas conversaciones con su entorno, están relacionadas con la intención de Walton de saber manejar a una superestrella como James, ya que nunca ha manejado plantillas con ningún jugador de tanto calibre.

The king is in the building for #LakersSummer pic.twitter.com/L0yW1fDuAh