LaVar Ball dice que su liga será mejor para los universitarios

Entre las muchas perlas que ha dejado la entrevista que ha realizado LaVar Ball, el padre de Lonzo y Melo Ball, está la de que "para ser profesional, no necesitas pasar el 50% del tiempo en clase". También piensa y da las claves de como los Lakers, donde juegan su hijo Lonzo y LeBron James para que este equipo gane a los Warriors.

La Junior Basketball Association, liga creada por el patriarca Ball, llegaría para suplir a la liga de baloncesto de la NCAA y según palabras del propio LaVar supondría varias ventajas para los jugadores. "Es importante porque se me ha ocurrido a mi". "Mucha gente quiere hacer esto, pero no quieren gastarse el dinero". Piensa que si cuando él era joven de haber existido una liga como la JBA, su carrera habría cambiado y sería recordado, algo que no fue la principal razón para crear este liga, sino para mejorar la existente y que los jugadores solo se centren en jugar. En esta Liga jugará su hijo LiAngelo, lo que según su progenitor, le dará la visibilidad que tiene ahora Lonzo. Para Melo a pesar de que tiene 16 años también tiene en mente que juegue esta liga, algo que no es positivo para él, ya que se cerraría la puerta de UCLA. También comentó durante la entrevista que para su hijo mayor esta vía habría sido mejor que pasar por UCLA precisamente ya que jugaba y entrenaba como profesionales.

No ha perdido la oportunidad de hablar de LeBron James y ha dicho que sería bueno para él y para su hijo que el propio LaVar fuese el entrenador y que así lograría ganar a los Warriors y que entrenarían menos, algo que sería un punto a favor.

Hace unos meses, se dio a conocer que el premio para los ganadores de la Liga, sería un coche.