Michael Jordan y las estrellas de la NBA apoyan a LeBron

El viernes por la noche, el presidente Donald Trump atacó tanto a la superestrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, como a Don Lemon, el presentador de CNN en Twitter, después de ver la entrevista de CNN con James, que originalmente se emitió el lunes. Llamó a Lemon "el hombre más tonto de la televisión" y afirmó que dicho presentador "hizo que Lebron luzca inteligente, lo cual no es fácil de hacer". También intervino en el eterno debate entre LeBron James y Michael Jordan, y agregó: "Me gusta Mike.! "

El tweet trata de empañar una gran semana para LeBron. Abrió una escuela pública en su ciudad natal de Akron, Ohio, por eso estaba siendo entrevistado en CNN, y ya está pagando becas de más de 1000 estudiantes para asistir a la Universidad de Akron. En la entrevista completa, James dice: "Creo que nuestro presidente está tratando de dividirnos".

James ha criticado en repetidas ocasiones las políticas de Trump en el pasado, y aunque el presidente también ha alabado en algunas ocasiones la calidad de la nueva estrella de los Lakers, llevan una larga temporada de tiranteces sobre todo a raíz de que tanto Cavaliers como Warriors declinaran visitar la Casa Blanca tras ganar sus sendos anillos.

Tras el tweet de Donald Trump, el foco se dirigió por alusiones a la figura de Michael Jordan, que en lugar de aceptar como un cumplido el comentario del presidente, aprovechó para mostrar su apoyo al jugador de Akron en un comunicado que se hizo público el sábado por medio de NBC News, y en el que afirma que apoya a LeBron James, ya que “está haciendo un asombroso trabajo por su comunidad”.

