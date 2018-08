John Wall considera que los Wizards pertenecen a la élite del Este

Google Plus

Al pensar en los favoritos de la Conferencia Este de la temporada que viene, al momento, uno piensa en las tres franquicias que más han dado que hablar últimamente: Boston Celtics habiendo culminado su etapa de 'los picks de Nets' con las incorporaciones de Irving y Hayward, Philadelphia 76ers haciendo valer su famoso lema en estos últimos años, el 'Trust the process' y Toronto Raptors reclutando a Kawhi Leonard después de una de sus mejores temporadas en la NBA.

Los analistas también dibujan así el panorama de la 'conferencia débil' del baloncesto americano tras la marcha de LeBron James al Oeste de la mano de los Lakers, considerando a los Washington Wizards un escalón por debajo de esos tres equipos. Pero el jugador franquicia de los capitalinos, John Wall, ha barrido para casa en sus últimas declaraciones a Michael Lee, periodista de Yahoo Sports, y ha asegurado que sus Wizards pertenecen a la élite de la Conferencia Este.

El base de Wizards ha querido llenar de moral a los suyos, que aunque no se les sitúe como favoritos para llegar a las finales, él sí que se ve en esa posición.

"Siento que somos iguales. Ninguno de ellos (las tres franquicias favoritas del Este) ha ganado un campeonato. No estoy diciendo nada malo de esos equipos, no me malinterpretéis. Ellos han podido estar en las finales de la Conferencia Este, pero ninguno ha llegado a las finales de la NBA. Ha sido uno el que ha llegado, LeBron James y sus Cavs", dijo Wall.

A modo de conclusión añadió: "si pierdes en segunda ronda o en las Finales de Conferencia, aún no has conseguido tu objetivo final".

"La temporada pasada no nos divertimos"

Haciendo reflexión sobre el curso que acaba de terminar, Wall ve que fueron demasiado individualistas. No actuaron como equipo. Una imagen que habló por sí sola sobre este hecho fue cuando se enfrentaban a los Raptors en los pasados playoffs y el base se puso a discutir con Marcin Gortat, mientras Bradley Beal no quería saber nada del tema.

"Fue solo jugadores que hacían todo para sí mismos el año pasado. Es como lo sentí. No fue igual el año anterior cuando todos nos estábamos divirtiendo. Si no sabemos nuestro rol, todo el mundo quiere ser 'el hombre' y cuando hacen eso duele", matizó John Wall.

Para esta nueva temporada, los Washington Wizards han conseguido piezas que elevan la calidad del equipo, pero que pueden convertirse en un arma de doble filo en el vestuario. Estará por ver si con Austin Rivers, Jeff Green y Dwight Howard vuelve la diversión a Washington.