Jordan Clarkson tiene el permiso de la NBA para disputar los Juegos Asiáticos

Jordan Clarkson nació en el estado de Florida, en Estados Unidos, pero también tiene la nacionalidad filipina al ser de allí su madre. En el momento en el que fue llamado por Filipinas para disputar los Juegos Asiáticos, que tendrán lugar en Indonesia, al base de los Cavs le hizo especial ilusión.

Pero llegó el problema cuando le comunicaron que la NBA no permite acudir a torneos de esta índole. Lo mismo le sucedió a los chinos Zhou Qi, de Houston Rockets, y a Ding Yanyuhang, de Dallas Mavericks.

La NBA tiene un acuerdo con FIBA por el cual permite a sus jugadores competir en los Juegos Olímpicos, Copa del Mundo y Copas Continentales, como el Eurobasket, además de los torneos de clasificación. Pero los Juegos Asiáticos no pertenece a ninguno de estos, de ahí el rechazo a Clarkson, Qi y Yanyuhang.

No obstante, el gran mercado que supone Asia para la NBA, la celebración de la Copa del Mundo 2019 en China y varias negociaciones de las federaciones filipina y china con la liga estadounidense, en las que estuvo Yao Ming, han hecho cambiar de opinión por esta vez a los directivos de la mejor liga de baloncesto del mundo.

Así daba la noticia Brian Windhorst, periodista de ESPN, en su Twitter:

After initially denying it, NBA reversed course and will allow players to play in Asian Games. Cavs’ Jordan Clarkson (Philippines), Rockets’ Zhou Qi (China) & Mavs’ Ding Yanyuhang (China) expected to play.