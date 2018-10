Lavar Ball sabía que era muy complicado que LiAngelo fuese elegido en el draft

"La única posibilidad real de ser elegido en el draft es Phoenix con el número 59. Aún así, va a ser difícil que esto pase". Estas eran las palabras que Harrison Gaines, agente de los hermanos Ball, compartía con LiAngelo y su controvertido padre, Lavar Ball. La conversación aparece en el nuevo capítulo ("Making history") de "Ball in the Family", el reality show que muestra las aventuras y desventuras de los Ball y cuyo primer episodio tuvo 26 millones de espectadores a través de Facebook Watch.

"Se que Gelo está listo. Él sabe que está listo", afirma Lavar Ball

En el fragmento se ve como el agente expone la realidad a un cariacontecido Gelo y un serio Lavar, tras lo cual continúa: "A mi simplemente me gustaría saber qué queréis hacer, si queréis seguir adelante (mantener a LiAngelo inscrito en el draft)...". Frase que crea un silencio roto por la franqueza del progenitor: "Pienso que si damos marcha atrás y esperamos hasta el próximo año, ¿qué va a cambiar realmente?", para después apoyar sus palabras en el hecho que su hijo será un año mayor y tendrá menos valor para los equipos, aunque muestra su convencimiento acerca del potencial del mediano de la familia.

Apoyo incondicional

Este convencimiento siempre ha estado presente en las declaraciones de Lavar, llegando a afirmar días antes del draft que "Gelo es el mejor escolta del draft ya que puede tirar mejor que nadie". Además añadía que "es más fuerte que nadie en este draft".

Lavar afirma que LiAngelo es el mejor de los hermanos "de lejos"

Argumentos que apoyaba con lo siguiente y refiriéndose a las elecciones que poseían Los Angeles Lakers: "Tiene la mejor química posible con Lonzo. ¿Por qué no le elegirías por encima de ningún otro? La gente dice que Lonzo debe mejorar el tiro y su fortaleza. Estoy trayendo a uno más fuerte y con mejor tiro que él".

Sin embargo, todas estas muestras de apoyo no consiguieron revertir lo que ellos ya sabían, LiAngelo Ball no sería uno de los 60 nombres que Adam Silver daría cabida en el draft de la NBA del año 2018.

Los Ball no se rinden

Asimismo, si por algo se caracteriza esta familia, además de los muchos artificios que la rodean, es por la firmeza con la que afrontan los proyectos en los que se embarcan, véase la Big Ball Baller Brand, marca de ropa y calzado, o la Junior Basketball Association, ambiciosos sueños que Lavar Ball ha hecho realidad, independientemente del mayor o menos éxito que hayan tenido o puedan tener en sus campos.

Por ello, para seguir en el radar baloncestístico y que nadie se olvide de él, LiAngelo se unió a Los Angeles Ballers, equipo donde ya estaba su hermano LaMelo, con la competición ya comenzada. Así, a pesar de que la liga no ha sido lo esperado en términos de competitividad y audiencia y los Ball brothers han sido muy (demasiado) superiores al resto durante el todo su transcurso, en términos deportivos podría considerarse un éxito para los Ball, ya que levantaron el título días atrás con 58 puntos, once rebotes y seis asistencias​ del mediado y 34 puntos, 15 rebotes y nueve asistencias​ del pequeño de la familia.

Es por el título que acompaña a la última parte de este artículo que no debemos descartar la presencia de LiAngelo en la mejor liga del mundo en el futuro. Los Ball no se rinden y si Lavar tiene que remover cielo y tierra para ver a su hijo en The Association, es bien sabido que lo hará. Las odds juegan en contra de los Ball en este caso, sin embargo, no siempre gana quien apuesta al caballo ganador.