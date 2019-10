Pesic: "El Valencia tiene un equipo muy inteligente"

El Barça se enfrentará este mismo miércoles ante el Valencia para completar un pleno en la Euroliga (5-0). El entrenador del conjunto blaugrana, Pesic, ha atendido a las cuestiones previas en la rueda de prensa para explicar cómo se encuentra actualmente el equipo en cuanto a las bajas, y qué posibilidades hay de ganar al equipo de Ponsarnau.

Actual situación del equipo y del Valencia

Pesic comenzó hablando sobre cómo ve de forma subjetiva al Valencia: “El Valencia es un equipo que no tiene continuidad, pero ellos buscan su forma. La mayoría de equipos de la Euroliga y de la competición nacional buscan su continuidad o forma. El Fenernahce es un gran equipo, y ha perdido en esta última semana con el Galatasaray, que es otro buen equipo, pero no al mismo nivel. Sabemos que ellos (el Valencia) tienen muy buen equipo, tienen un excelente entrenador, ello saben que tienen un equipo muy inteligente y que juegan un buen baloncesto. Pero necesitan tiempo, como nosotros, porque tenemos muchos jugadores que no pueden jugar. Llevamos un mes sin jugadores muy importantes, aunque estoy contento, sobre todo con Hanga. Tenemos un equipo que hace de todo, para cuando no podamos contar con 4-5 jugadores en momentos importantes”.

Durant, posible fichaje del futuro

También comentó las declaraciones de Durant acerca del Barça: "Él conoce la situación. Ha jugado dos o tres veces con su Selección, se proclamó campeón del mundo en Turquía. Los jugadores de la NBA ahora saben que el baloncesto es un deporte global. Hay muchos europeos que juegan en la NBA. Él (Durant) tiene un puesto en nuestro equipo, pero no para este año, sino para el próximo".

Bajas: Delaney, Ribas y Claver

Pesic confesó: "Si la situación mejora, mejor todavía, ellos están en buena forma física, intentan entrenar como pueden, pero se necesita tiempo. Todavía nadie puede decir que están al 100% preparados para jugar. Será muy difícil que mañana puedan jugar, de momento contamos con el equipo que jugó los últimos dos partidos".

Opinión acerca del expediente

En la última pregunta de la rueda de prensa, Pesic fue preguntado acerca del expediente que recibió en Belgrado, en el partido frente al Estrella Roja. El técnico serbio aseguró que no quiso faltar al respeto a nadie y que sólo comentó que se debía hablar sobre las lesiones que asolan a los equipos de la competición: "Si alguien se siente ofendido, puedo decir 'lo siento', no más. No quería criticar ni atacar, sobre todo no ofender a una u otra persona. Pero digo 'lo siento' si alguien se siente mal. Vamos a pensar sobre el futuro del baloncesto en Europa. No hablé de la Euroliga, ni una palabra. Solo hablé sobre el problema de tener muchos lesionados, que es una verdad".