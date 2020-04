Entrevista. Patricia Cabrera: "Sigo pensando que soy capaz de ganar el concurso de triples de la ACB"

Formada en las categorías inferiores del CB Islas Canarias y tras haber pasado por las filas de un sinfín de equipos del territorio español, Patricia Cabrera (Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 1991) atiende a VAVEL España en pleno confinamiento para hacer un breve repaso de su trayectoria en el baloncesto femenino de alto nivel.

La baloncestista canaria, que acumula un total de cinco campañas vistiendo la elástica del Club Universitario de Ferrol, revela sus trucos a la hora de lanzar desde la línea de triple. Asimismo y recurriendo a temas de actualidad, cuenta cómo está llevando la cuarentena y en qué invierte todo el tiempo libre del que dispone estos días.

Foto: FEB

Pregunta: En primer lugar y teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, ¿cómo está llevando el confinamiento y con qué se entretiene estos días?

Respuesta: Ya llevo 24 días en casa y lo que peor llevo es saber que quedan muchos días por delante. Por suerte vivo con mi pareja y tenemos un perro y siempre estamos buscando cosas que hacer, las dos somos entrenadoras y cada día ponemos un reto y un kahoot a nuestros equipos así que nuestra cabeza está ocupada pensando, también vemos series y pelis, jugamos con el perro y le hacemos "entrenamientos" para que su cabeza también se agote (risas) y, por supuesto, cada día buscamos un rato para entrenar nosotras.

P: En la línea de la cuestión anterior, ¿cree que se reanudará el baloncesto a corto o medio plazo o considera que es algo poco probable?

R: Por una parte, quiero que se reanude y acabar la temporada, tenía muchas ganas de ir a la fase e intentar ascender con el equipo pero claro, esto va para largo y está claro que por mucho que una entrene en casa, luego no estaremos en forma para entrenar una semana y jugar un partido, se necesitaría una mini-pretemporada y luego empezar a competir. No sé en qué plazos se podría conseguir eso sin que afectara a la temporada que viene. Todo está en el aire y ojalá se supiera pronto qué será de nosotras cuando esto acabe.

P: Como hemos podido ver en sus redes sociales, es una aficionada al deporte, ya que, por ejemplo, ha manifestado públicamente su admiración por Leo Messi y podemos intuir que sigue el fútbol. ¿Qué nos puede decir sobre ello? ¿Qué otro deporte le hubiera gustado practicar en caso de no haber funcionado su idilio con el baloncesto (risas)?

R: Me gusta ver el fútbol y me gusta Messi, pero desde luego no hubiera elegido el fútbol para jugarlo porque soy muy mala (risas). Antes de jugar a baloncesto practiqué algunos deportes como atletismo o natación y me gustaban, pero en cada uno me pasó algo y lo tuve que dejar, como por ejemplo romperme el brazo en atletismo mientras saltaba vallas, una mala tarde... (risas).

En verano me gusta jugar a todo lo que puedo con mis amigos, ya sea una tarde de padel o al tenis playa. Como bien dices, soy aficionada al deporte y me encanta.

Foto: Fullbasket

P: Dejando atrás todo lo relacionado con la actualidad y centrándonos en conocerle mejor, ¿podría contarnos cómo empezó en el mundo del baloncesto y qué le motivo a ello?

R: Aunque no lo practicaba, siempre iba a ver partidos del Granca y del Sandra con mi padre y disfrutaba mucho. Desde que dejé la natación con 8 años, mi padre me llevó al Sandra para probar y desde entonces no he tenido un día sin baloncesto.

P: Su inclusión en el baloncesto llegó acompañada de cuatro logros importantes, pues con el CB Islas Canarias fue campeona de España en categoría cadete y júnior, ¿cómo lo recuerda y qué aprendió de aquellos éxitos?

R: La verdad es que fueron 4 años muy buenos, entrenábamos mucho, hasta tres horas cada día, incluso los fines de semana y el esfuerzo mereció la pena, cada campeonato fue diferente y especial. Esos cuatro años me enseñaron a ser la jugadora que soy, a no rendirme porque alguien me diga que no puedo conseguirlo, y que el trabajo tiene su recompensa.

Foto: WangConnection

P: Ha pasado por las filas de numerosos equipos nacionales; no obstante, lleva un total de cinco campañas vistiendo la elástica del Club Universitario de Ferrol. ¿Siente que en el equipo gallego ha encontrado estabilidad en el terreno profesional y personal?

R: En cada equipo que estuve me lo pasé muy bien y siempre me he involucrado con el club y la afición porque para mí es algo imprescindible, pero aquí en Ferrol ha sido diferente, me siento como en casa y me siento una mas de la familia, mi pareja se vino a vivir conmigo y eso lo hace todo mucho más fácil. Por ahora no veo el día de dejar Ferrol y espero que ese día no llegue pronto.

P: ¿Le gusta Galicia para vivir o, por el contrario, prefiere Las Palmas de Gran Canaria?

R: Galicia tiene muchas cosas buenas, me encantan sus paisajes tan verdes, sus playas, su gastronomía y, sobre todo, su gente, pero hay una cosa que nunca me gustará y es todo lo que llueve aquí (risas). Yo soy muy de Las Palmas de Gran Canaria, de Gran Canaria y de Canarias entera y aunque mi acento diga lo contrario, elijo mis islas.

P: De estas cinco temporadas que lleva en el Club Universitario de Ferrol, si le dijera que solo se puede quedar con un momento vivido, ¿cuál elegiría y por qué? Y, por el contrario, ¿cuál considera que ha sido el momento más duro?

R: Es difícil elegir solo uno, tengo la suerte de haber vivido muchos y muy buenos, Copas de la Reina, Play-offs, partidos de infarto en Esteiro... Pero si me tengo que quedar con uno, elijo el día que nos metimos en la primera Copa de la Reina, acabar un partido y hacer un coro todo el equipo para esperar un resultado y saber si estábamos dentro fue algo increíble.

El momento más duro, sin duda alguna, fue el año pasado cuando el equipo descendió, fue una temporada muy dura a nivel mental y no pudimos conseguir el objetivo de la salvación, ojalá pronto el equipo pueda estar donde se merece.

P: Tal y como hemos podido leer, hace unos años le pusieron el mote de Patriple, ¿de dónde viene, quién se lo puso y por qué?

R: Fue en la selección española sub 16, en una de las concentraciones que tuvimos. En medio de un entrenamiento se le ocurrió a la delegada, no recuerdo muy bien el por qué pero imagino que sería mientras hacíamos tiro. Desde entonces se corrió la voz y todos me llaman así, la verdad que es un mote bonito (risas).

10. Al hilo de la pregunta anterior y dando por sentado que su lanzamiento desde la línea de tres es casi perfecto, ¿cuenta con algún truco en lo que a la mecánica de tiro se refiere? ¿es un don o es algo en lo que ha incidido y trabajado a lo largo de todos estos años?

R: Sí que es verdad que desde que soy pequeña es algo que se me da bien, siempre tuve buena puntería, pero está claro que eso no es todo, detrás de un buen tirador hay muchas horas de tiro y miles de tiros. Por ejemplo, cuando era pequeña, antes de cada entrenamiento teníamos que meter 50 triples y 25 tiros libres en cada canasta, así que gracias a Domingo y a Begoña soy la tiradora que soy hoy en día. Que consigan pronto una buena mecánica es importante para empezar con el volumen de tiro.

Foto: Imagen cedida por www.tintaamarilla.es

P: Ha participado en varios concursos de triples entre los que destaca en de la ACB, ¿cómo se gestó su inclusión en dicho espectáculo anotador? ¿estaba nerviosa?

R: Siempre soñé con ir a un concurso de triples desde que vi a Rosi Sánchez participar en uno. Un día estaba comprando en el supermercado y me llegó una llamada de la ACB, estaban interesados en que participara en el concurso y no me lo tuve que pensar mucho, por supuesto dije que sí.

El primero fue en Gran Canaria, con mi gente cerca y en mi ciudad, los días previos al concurso no estaba muy nerviosa, era algo nuevo para mí y estaba entusiasmada, luego sufrí un cólico nefrítico el día antes y todo se me vino abajo porque pensaba que no podría participar, pero mis ganas hicieron que me recuperara a tiempo y pude participar. Los nervios vinieron en el túnel antes de salir a la presentación, pero Jaycee Carroll se me acercó y me dijo que no estuviera nerviosa, que me tranquilizara y disfrutara del concurso, que seguro que lo hacía bien. Cuando salí al escuchar mi nombre y ver a todo el Gran Canaria Arena aplaudirme, tenía los pelos de punta.

Ese día conseguí llegar a semifinales contra Marcus Eriksson, que solo me ganó por tres puntos y luego fue el campeón. Fue uno de los mejores días de mi vida sin duda. En el segundo no tuve tanta suerte, ser tirador es que un día ves el aro como una piscina y al día siguiente no te entra nada, pues ese día me tocó a mí. Ojalá algún día tenga una tercera oportunidad, sigo pensando que soy capaz de ganar ese concurso.

P: En el caso de que el baloncesto retorne a la normalidad, ¿con qué mentalidad afrontaría usted el último tramo de temporada?

R: Esta situación, sin duda, nos está haciendo más fuertes. Nos enseña a valorar las pequeñas cosas que antes parecían insignificantes y ahora echamos de menos, si esto se retomara creo que todas aprovecharíamos más el tiempo juntas e iríamos aún con mas ganas a la fase para ascender al equipo.

P: ¿Qué consejo le daría a todas esas chicas que sueñan con llegar al baloncesto de élite o de alto nivel? ¿Considera que es un proceso duro y complejo en el que hay que sacrificar cosas?

R: No voy a engañar a nadie. Claro que este proceso es duro y complejo, no es fácil llegar arriba, pero merece la pena. Mi humilde consejo es que trabajen mucho y bien, que si quieren llegar lejos sean duras de cabeza, que estén preparadas para todo. Al final, las experiencias que vives con distintos entrenadores te ayudan a crecer y a madurar como jugadora y lo importante es aprender de cada situación que vivas y aprovechar las oportunidades.

P: Y ya, por último y yéndonos de nuevo al terreno un poco más personal e íntimo, ¿qué es lo que más echa de menos estos días?

R: Sin duda alguna, mi familia. Tenerlos tan lejos en una situación así no es nada fácil, pero cada día es uno menos para volver a casa y estar con ellos. Siempre se agradece la difusión del baloncesto femenino, muchísimas gracias por contar conmigo para esta entrevista.

¡Muchísimas gracias a ti, Patricia, por haber atendido a VAVEL España! Te deseamos suerte a nivel profesional y, sobre todo, personal. ¡Mucho baloncesto siempre!