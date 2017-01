El Montakit Fuenlabrada se aprovecha de un Divina Seguros Joventut con miedo a ganar

El Divina Seguros Joventut salió derrotado del Pabellón Fernando Martín cuando lo tenía todo a favor para llevarse la victoria ante un Montakit Fuenlabrada que fue por detrás en la mayor parte del encuentro. Los verdinegros, que fueron ganando de cinco a falta de un minuto, vieron como los locales les empataban a falta de 23 segundos. En la última jugada, que podía dar la victoria a los de Badalona, Smith falló el triple y Bogdanovic falló el tiro en el rebote, por lo que el partido se fue a una prórroga que fue de dominio local.

Los mejores del encuentro fueron, por parte local, Ian O'Leary (20 de valoración) y Rolands Smits (17 puntos). Por parte visitante, los mejores fueron Jerome Jordan (16 puntos) y Sergi Vidal (21 de valoración).

Los verdinegros empezaron dominando

Los triples dieron vida al Joventut

El choque arrancó con un parcial de 10-0 gracias a la contundencia de Moussa Diagné, que hoy jugó su último partido con la elástica fuenlabreña después de que el Barça Lassa ejerciera su opción de repesca. Aún y así, el equipo de Diego Ocampo se sobrepuso y respondió a base de triples. El acierto de Albert Sàbat y Luka Bogdanovic dejó a los verdinegros seis puntos arriba al final del primer cuarto (20-26).

En el tercer cuarto, el Divina Seguros Joventut siguió igual en ataque, pero no así en defensa. El Fuenlabrada consiguió anotar muchas situaciones fáciles que llegaron a desquiciar al entrenador de los badaloneses. Pese a eso, la Penya se marchó por delante en el tiempo de descanso (40-42).

El miedo a ganar pasó factura

En la reanudación, el Montakit Fuenlabrada siguió anotando situaciones fáciles, pero por parte verdinegra apareció Alberto Abalde con 11 puntos consecutivos para disparar a los suyos en el electrónico (60-66).

Terry Smith falló el tiro decisivo y finalmente hubo prórroga

Ya en los últimos diez minutos de encuentro, el Joventut puso la máxima en el marcador gracias a un triple imposible de Luka Bogdanovic (60-69), pero rápidamente respondió el conjunto local con un parcial de 10-0 para colocarse por delante tras más de 20 minutos sin hacerlo. La Penya se sobrepuso al parcial gracias a un buen Terry Smith, pero pese a eso, los verdinegros perdieron muchas bolas en los instantes finales y permitieron que los fuenlabreños empatasen a falta de 23 segundos para el final. En la última jugada, el mismo Smith falló el tiro decisivo.

El Montakit Fuenlabrada fue dueño y señor de la prórroga y no dio ninguna opción a un Divina Seguros Joventut que tuvo que hacer la faena en el último minuto, pero finalmente no fue así. Diego Ocampo, en rueda de prensa, ha dicho que "en los últimos dos minutos hemos jugado a administrar, no a ganar el partido. No podemos detener. Hay que estar agresivo hasta el final. Yo soy el primer culpable. Ahora no tenemos que buscar responsabilidades, sino soluciones. Terry se ha equivocado en la última jugada, pero ahora tiene que aprender y no sentirse culpable".

El conjunto badalonés se enfrentará en la próxima jornada al MoraBanc Andorra, que llegará a Badalona tras vencer en el Gran Canaria Arena con contundencia (64-90) y sobretodo, después de hacer un baloncesto espectacular en la primera vuelta que le ha dado el billete para la Copa del Rey. Por otra parte, el Montakit Fuenlabrada visitará la difícil pista del Unicaja.