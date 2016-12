NBA Anuario VAVEL 2016: Charlotte Hornets, el año de la consolidación

Google Plus

(ANUARIO) Charlotte Hornets 2016: El año de la consolidación

Una franquicia llena de altibajos. Así se puede definir a los Charlotte Hornets en la última década. Con Michael Jordan como su dueño no habían podido encontrar la estabilidad que buscaban, y luego de probar con varios entrenadores, a Steve Clifford las cosas no le iban mejor. Luego de llegar a los Playoffs en su primera temporada (2013/2014), la siguiente había sido un verdadero fracaso, y si para la 2015/2016 no llevaba a los Hornets a la postemporada, sería un paso atrás totalmente y la vuelta a la reconstrucción.

Y el año no comenzaba muy esperanzador para los de Charlotte. Una racha de seis derrotas consecutivas y el récord negativo (17-20) los hundía en la tabla. Los partidos pasaban y no fue sino hasta febrero que pudieron enderezar el rumbo y ponerse con más victorias que derrotas, pero aun fuera de los puestos de postemporada. El gran movimiento llegó con el parón por el All-Star. La gerencia conseguía a Courtney Lee a cambio de Brian Roberts, PJ Hairston y un par de rondas en un traspaso a tres bandas. Con un escolta de garantías que pudiera liberar a Batum y Walker en defensa, sin deshacerse de nada muy importante, el equipo comenzaría a cambiar y a sumar victorias.

Desde allí, 21 triunfos en 29 partidos siendo uno de los equipos más en forma de la NBA. Pasaron de los puestos bajos del Este a encumbrarse con los mejores, hasta posicionarse incluso con chances de tener ventaja de campo en los Playoffs. Sin embargo, una serie de resultados hicieron que los Miami Heat, los Atlanta Hawks, los Boston Celtics y los Hornets terminen con el mismo récord en la temporada regular, de 48-34. Bajo el sistema de desempate de la NBA, de victorias y derrotas entre sí, los de Florida quedaban terceros, los Hawks cuartos, los verdes finalizaban en quinta posición y los dirigidos por Clifford en sexta plaza. No era una mala temporada en absoluto, pero no tenían la ventaja de campo y se batían a un equipo muy experimentado y con una gran tradición.

Los primeros dos partidos fueron un verdadero desastre. Pese a llegar muy bien, en ambos concedieron al menos 115 puntos y se llevaron dos derrotas de Miami, la primera por paliza y la segunda un poco más ajustada. La ciudad estaba ansiosa por ver al equipo en postemporada y pese al adverso inicio en casa las cosas se arreglaron. Ajustaron la defensa (80 y 85 puntos recibidos) y en dos días igualaban la serie 2-2 y con mucho por decir. En el quinto, otra vez la defensiva comandaba el asunto y en un partido muy cerrado, los Hornets ganaban en Florida por 90-88 y dejaban la serie match point y con chances de cerrarlo en casa.

Pero, la experiencia pesó una vez más y los Heat no iban a dejar que los Hornets avancen una ronda de Playoffs por primera vez desde el 2002. Los 37 puntos de Kemba Walker no alcanzaron y Miami vencía en el Time Warner Cable Arena, recuperando la ventaja de campo y dejando todo para el séptimo y trascendental partido. El equipo sintió el golpe de lo ocurrido dos días antes, y el 1° de mayo se acababa la temporada, luego de caer por 106-73 de forma humillante y quedar eliminados de los Playoffs.

Kemba Walker y su explosión

Si hay una buena noticia que dejaba la pasada temporada para los Hornets esa era la consolidación definitiva de Kemba Walker como un líder de garantías, dispuesto a llevar al equipo a otro nivel. Subió sus promedios de puntos (17,3 a 20.9), rebotes, asistencias, robos y sus porcentajes de tiros de campo, de triples y de tiros libres. A sus 26 años, el base parece haber dado el paso adelante que se le esperaba desde que fue drafteado en 2011 en novena posición, como la apuesta de futuro de por entonces los Charlotte Bobcats.

Durante el 2016 ha demostrado de forma concluyente que tiene que ser considerado como uno de los mejores bases de la liga, y desde algunos sectores especializados se lo postula al All-Star del próximo año. En el Este hay grandes jugadores en el perímetro, como Kyrie Irving, Jimmy Butler, Dwayne Wade, Isaiah Thomas por citar a algunos, pero si Walker mantiene los promedios que comenzó a mostrar en la 2015-2016 y que siguen su curso esta temporada, pensarlo como el primer jugador de la franquicia en ser nominado al Partido de las Estrellas desde Gerald Wallace en el 2010 no es un sueño.

Afrontar las marchas y volver a competir

Con la elección número 22 del Draft en su poder, y especio salarial, los Hornets debían estructurar su plantilla nuevamente, ya que se esperaban varias salidas de Carolina del Norte. La noche del Draft, acordaron traspasar su ronda a los Sacramento Kings a cambio de Marco Belinelli. El escolta italiano llegaba para compartir la posición con Jeremy Lamb y Nicolas Batum, que volvía al perímetro luego de ser alero gran parte de la temporada por la lesión de Michael Kidd-Gilchrist.

En el mercado, rápidamente se confirmaron las primeras bajas. Jeremy Lin, que había reconducido su carrera en Charlotte, se iba a liderar a los Brooklyn Nets en su proceso de reconstrucción. Al Jefferson también dejaba la franquicia luego de tener muchos altos y bajos, especialmente con problemas extradeportivos. Courtney Lee, que había sido un factor importante en la remontada del equipo la última temporada, era tentado por el nuevo proyecto de los Knicks, que incluía a Carmelo Anthony y Derrick Rose, y también abandonaba el equipo, junto a Troy Daniels, Jorge Gutiérrez y Tyler Hansbrough que se les vencieron los contratos.

No todas eran malas noticias, ya que Nicolas Batum desechaba las múltiples ofertas que le llegaron y se comprometía con los Hornets con un contrato multianual. Marvin Williams también se comprometía por un par de años para continuar el proyecto, y se unían piezas interesantes como Ramon Sessions (teórico reemplazante de Lin), Roy Hibbert, luego de su mala etapa en los Lakers y Brian Roberts, que volvía a la franquicia. Con el correr de la pretemporada, Christian Wood y Treveon Graham cerraban la plantilla que se proponía volver a entrar a Playoffs como objetivo inicial, y luchar para entrar dentro de los primeros puestos como segunda meta.

Llega la consolidación

Con Steve Clifford por cuarto año consecutivo en el banco y con Kemba Walker y Nicolas Batum liderando en la pista, el inicio de los Hornets ha sido muy bueno nuevamente. Seis victorias en los primeros siete encuentros fueron suficientes para comenzar como la revelación de la NBA. Desde ahí, la irregularidad los atacó, pero sin dejar de estar en los puestos de privilegio del Este. Pese a caer en cinco de las últimas presentaciones como visitantes y ser el principal factor a corregir, se ubican en la cuarta posición del su conferencia (al cierre de esta publicación) con un balance de 17-14, a un partido de la tercera plaza que ostentan los Celtics pero con los New York Knicks asechando su posición a solo medio partido.

Cayeron ante rivales que parecen inferiores como Brooklyn, Washington, Minnesota o New Orleans y es eso precisamente lo que tienen que evitar si quieren mantener su buen inicio y seguir trepando posiciones. Se han ganado a pulso ser considerados como una de las amenazas de su conferencia y un equipo siempre duro de batir. Mucha responsabilidad la tiene un Kemba Walker aún más superlativo que la temporada anterior (22,3 puntos, 5,5 asistencias, un 45% de campo y un 41% de triples) liderando al equipo y situándose en la élite de la liga.

Cuando llegue abril, en Carolina del Norte esperaran continuar con su evolución que año a año van presentando. De no clasificar en el 2015, a llegar a la primera ronda este 2016, que si no era por el derrumbe de los últimos dos partidos ante los Heat, podría haber sido las Semifinales de Conferencia. Esa segunda ronda parece ser el mínimo que esperan los Hornets, sin descartar que se muevan en el mercado antes de su cierre y conseguir otro refuerzo como fue el de Courtney Lee la última vez. Luego de las malas épocas, ahora en Charlotte lo que sobra son esperanzas. Y hay con que soñar.