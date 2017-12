Anuario VAVEL New Orleans Pelicans 2017: construir alrededor de las torres

Google Plus

En una situación muy particular se encuentran los New Orleans Pelicans. El 2017 los dejó a la expectativa pero a su vez lejos de todo. La adquisición de DeMarcus Cousins en febrero fue un golpe de ilusión, ya que se unía a Anthony Davis siendo dos de los interiores más talentosos y versátiles de la liga. Pese a que en un principio costó que su incorporación se transforme en victorias, esta temporada se encuentran en la lucha por la postemporada.

La renovación de Jrue Holiday y la llegada de Rajon Rondo, dos bases que pueden jugar juntos y desarticular defensas con su versatilidad, hacen que en un día inspirado puedan ganarle a cualquiera, pese a que aún siguen muy lejos de ser consistentes y ser unos aspirantes reales al anillo. Tras cambiar mucho en este 2017, el próximo año va a ser clave para el proyecto de los de Louisiana.

Análisis final temporada pasada

Tras un muy mal comienzo de temporada, los Pelicans recibían al 2017 en franca levantada y con cuatro victorias al hilo, Sin embargo, enero fue muy difícil para ellos y tras acumular nueve derrotas y cinco victorias, las chances de Playoffs parecían esfumarse.

23-34 era su récord previo a albergar el All-Star en la ciudad de New Orleans. Una plantilla con lesiones e irregularidades (constante de la franquicia en el último lustro) divagaba fuera de los puestos de postemporada, a la cual accedieron una sola vez en las últimas seis temporadas. Sin embargo, entre el 19 y el 20 de febrero todo cambió. El golpe de efecto que la franquicia necesitaba de la mano de DeMarcus Cousins, que arribaba procedente de Sacramento a cambio de Buddy Hield, Tyreke Evans, Langston Galloway y una primera ronda como principales atractivos. Junto a Anthony Davis, estaban destinados a ser la mejor dupla interior de la liga.

La adaptación fue dura y las derrotas con Cousins en cancha eran más que las victorias, además que la plantilla ya demostraba el talón de Aquiles que tuvo durante todo el 2017 provocado por el mencionado traspaso: la falta de anotadores exteriores. Ya para marzo estaba claro que los Pelicans no iban a estar en la real discusión por el octavo puesto del Oeste, que quedó en manos de Portland y sin primera ronda del Draft solo quedaba esperar como finalizaba la temporada y armar un equipo competitivo para convencer a Holiday de renovar y a Cousins de continuar tras el 2018.

Análisis del verano

La agenda de los Pelicans la marcaban Jrue Holiday, que era agente libre sin restricciones, y la necesidad imperiosa de conseguir jerarquía en los puestos exteriores, teniendo como principal atractivo la posibilidad de jugar junto a Davis y Cousins. En el Draft tuvieron dos segundas rondas pero las traspasaron a cambio de dinero y de Frank Jackson, siendo el único novato con contrato efectivo en la plantilla.

Finalmente, a seis días de abierta la agencia libre y pese al interés de franquicias como los Indiana Pacers, Holiday renovó por cinco años y el máximo salarial, comprometiendo aún más las cuentas del equipo pero garantizando un jugador exterior que supo ser All-Star. Junto a él llegaron Rajon Rondo, Ian Clark y Tony Allen para darle profundidad al juego exterior y pese a no ser lanzadores contrastados, armaron una plantilla talentosa que pretende ingresar a los Playoffs.

La única mancha, quizás, fue el despido de Jordan Crawford a los pocos partidos de iniciar la temporada, para darle lugar a Jameer Nelson. Crawford había reconducido su carrera NBA y su rendimiento iba en aumento, pero su reemplazante es un base probado que está cumpliendo desde la banca.

Análisis del inicio de la temporada

El inicio de la temporada fue muy irregular, tal como lo marcan que no han ganado ni perdido más de tres partidos seguidos. Poseen un récord como visitantes más que respetable, con nueve victorias en 18 partidos fuera de casa, pero les está costando hacerse fuertes como locales, donde acumulan un más que mejorable balance de 8-7. Han vencido a equipos de envergadura como Spurs, Thunder o Cavaliers, pero han caído con rivales directos como Utah, Denver y Portland, siendo cuatro de los equipos que se disputarán las últimas plazas de Playoffs.

Jrue Holiday es una de las mejores noticas esta temporada, ya que está en sus mejores promedios anotadores, reboteadores y de lanzamiento de su carrera, a sus 27 años. Para un jugador que pudo completar una sola campaña a causa de las lesiones, la regularidad le está llegando de la mano del gran contrato que le firmó la gerencia este verano. Rajon Rondo deja destellos del base que supo ser en Boston mientras que DeMarcus Cousins sigue adaptándose a jugar con Davis.

Para cerrar el año y comenzar el 2018 de la mejor manera tendrán por delante a Brooklyn, Dallas y Nueva York, rivales que pueden ayudar a extender la racha de dos victorias consecutivas que atesoran y que pueden impulsar la subida del equipo en las clasificaciones. En este momento son octavos del Oeste igualados con Portland y a 1,5 partidos de Oklahoma City y Denver, quienes marcan el quinto y sexto puesto de la conferencia.

Jugador del año

Anthony Davis es sin duda el jugador del año en los Pelicans. Pese a los rumores de traspaso que aparecieron en algún momento, la llegada de Cousins significó la apuesta de la franquicia por un proyecto ganador, en el cual el ex jugador de Kentucky tiene que ser el líder. Superando poco a poco el problema de las lesiones constantes que ha sufrido desde su desembarco en la NBA, Davis se ha consolidado como All-Star e incluso ha recibido algún voto para ser MVP.

A lo largo del 2017 ha disputado 70 partidos con promedios de 26,3 puntos, 11,3 rebotes, 2,2 asistencias, 1,1 robos, 2 tapas y un 53,2% de campo por encuentro. A día de hoy parece difícil encontrar un interno más dominante que Davis, aunque la nueva generación comandada por Joel Embiid, Nikola Jokic, Kristaps Porzingis y Karl-Anthony Towns intentarán arrebatarle el cetro.

Sensaciones encontradas

Los Pelicans están en una situación peculiar. La dupla interior que poseen es la mejor de la NBA y si hubieran coincidido 15 temporadas atrás, cuando el juego en la liga era totalmente distinto, serían los máximos aspirantes al anillo. Sin embargo, hoy les alcanza para llegar a Playoffs y poco más, aunque pueden poner en aprietos a algún contender.

Si quieren llegar más allá de la primera ronda en postemporada, serán fundamentales dos cosas: Ganar en regularidad de una vez por todas y agregar alguna pieza antes que cierre el mercado. Lo primero dependerá de las lesiones y del trabajo que pueda hacer Alvin Gentry, quien sigue siendo muy criticado por no poder exprimir mejor a su plantilla. Para el segundo requisito habrá que ver que jugadores pueden estar disponibles en febrero, teniendo en cuenta que la situación económica con respecto al límite salarial no permitirá grandes gastos. Sin embargo, si pueden firmar a alguien por el mínimo, quizás lleguen más allá. En el duro Oeste, desde ya que no será fácil.