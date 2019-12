Temporada 2015: Alberto Contador, luces y sombras

Antítesis. Ese recurso literario que aprendimos a base de estudio y asentamos a base de experiencia. Como la vida misma, la temporada del español ha sido una antítesis en toda regla. Una antítesis de resultados, de actitudes, de actuaciones y de ilusión. Durante 2015, Contador ha sufrido, ha ganado, ha perdido pero lo más importante es que Alberto Contador ha luchado. Esa lucha que siempre llevará por bandera y que lo acreditará como uno de los mejores vueltómanos de los últimos tiempos. De esto va ese deporte en definitiva, de lucha, de garra, de valentía, de superación... Y a falta de resultados, Contador no ha traicionado a su espíritu. Ese espíritu que deslumbró a medio mundo hace ocho años. Porque a falta de victorias y éxitos, su estilo ha permanecido intocable. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo? Esa es la pregunta que el mundo del ciclismo se hace. ¿Por cuánto tiempo podrá el pistolero seguir desenfundando su arma? Lo que está claro es que 2015 ha sido un año de transición. Un año más para Alberto. Un año para reflexionar y mirar atrás para ondear un futuro cada vez más próximo. Así ha sido el 13er capítulo de una historia escrita por uno de los mejores ciclistas del planeta.

Andalucía, el inicio

Andalucía. Esa tierra donde para muchos no acaba Europa, sino empieza. Tierra de conquistadores. Una tierra que vio nacer a Trajano y Adriano, emperadores del prestigioso Imperio Romano. Ahí iba a empezar Contador su andadura en su decimotercera temporada de profesional: en la Vuelta a Andalucía. Ahí iba a empezar su conquista, otra de las suyas.

Finalmente, tras 136 días de descanso, el español natural de Pinto (España) volvía a colocarse su armadura para enfrentarse al máximo exponente del ciclismo británico, Chris Froome (Team Sky). Sin embargo, la primera batalla se inclinaría del lado del campeón del Tour 2013 y 2015. Aun así, esto acababa de comenzar y las sensaciones no eran del todo malas. Venció en Hazallanas tras un ataque consistente que derrumbó al británico y solo se quedó a dos segundos de la gloria final. Contador estaba en forma, o eso hacía creer.

Días después, el 'pistolero' acudiría al 'Lido de Camiore', en Italia, para seguir probando su artillería. Esta vez ante todo un plantel de élite. Nairo Quintana (Movistar Team), Rigoberto Uran (Etixx - Quickstep), Thibaut Pinot (FDJ) y Bauke Mollema (Trek Factory Racing) serían los enemigos inmediatos de Contador. ¡Y sí lo fueron! Tras aguantar relativamente bien en la etapa de montaña con final en Terminillo, en el que entró junto a Pinot, Uran, Yates, Pinot y Pozzovivo a 14" de Mollema y a 55" de Nairo, Contador perdió más tiempo de lo esperado en el prólogo inicial. El español carburaba, pero todavía le quedaba mucho por engrasar.

“Me encuentro relativamente bien, aunque dolorido", dijo Contador tras la caída

Seis días después, el español asistiría a la Volta a Catalunya. Una vuelta por etapas donde se las vería por primera vez con Fabio Aru (Astana Pro Team), el que sería su principal enemigo en el Giro d'Italia. Todo salía a pedir de boca para el madrileño hasta que en la llegada a Port Aventura (6ª etapa), Contador daba el primer susto tras una caída a menos de 3km a meta. Chapa y pintura para el madrileño, que finalmente quedaría cuarto a 2" del podio y a 7" de la victoria final.

"Llegó la hora"

Llegaba la hora, sí, la hora de demostrar al mundo que Contador estaba más vivo que nunca. La hora de demostrar que el Giro era suyo. Para ello, Contador llevó un auténtico 'equipazo' con segundas espadas de la talla de Roman Kreuziger, Michael Rogers o Ivan Basso. Escuderos que acompañarían a Contador en su particular viaje hacia el éxito, hacía la maglia rossa.

Tras las tres primeras etapas de calma, llegaba el primer 'test' para los escaladores, llegaba 'La Spezia'. Una etapa de media montaña con un puerto de tercera a 10km de meta. Davide Formolo (Cannondale - Garmin) se llevaría el triunfo ante un Contador que todavía permanecía en la retaguardia esperando el momento correcto para atacar. A la jornada siguiente ya llegaría la primera gran etapa de montaña de la ronda italiana. El pelotón se tendría que enfrentar al temido Abetone, un puerto de 17km de longitud con medias del 5.6% y máximas del 10%. Comenzaba la guerra. Porte, Aru, Landa, Hesjedal, Izagirre y Contador se citaban en La Spezia para tomar la salida de la quinta etapa. El espectáculo comenzó nada más empezar el puerto final. Fabio Aru (Astana Pro Team), Richie Porte (Team Sky) y Alberto Contador (Tinkoff - Saxo) se marcharían en los últimos 10km de etapa y llegarían juntos a la meta. A una meta donde Jan Polanc (Lampre - Merida) llegó un minuto y medio antes tras resolver la fuga.

Habría que esperar hasta 'Campitello Matese' para ver la siguiente pugna por la general. Beñat Intxausti (Movistar Team) sería el vencedor. Los demás aspirantes por la general entrarían a medio minuto. Alberto Contador ya era líder... hasta la 13ª etapa donde sufrió una caída y Aru se lo arrebató.

¡Y llegó el día! Ese día donde Alberto sentenció el Giro d´Italia al 90%. Gracias a la contrarreloj de 59km que partió desde Treviso, el español consiguió picarle más de 2'40" a Fabio Aru. La 'maglia rossa' volvía de nuevo a su verdadero dueño. Contador lograba un colchón de 2'28'' respecto a Aru, pero quedaba toda la montaña por delante...

Tras la contrarreloj, la montaña se sucedía día tras día. Y para la agradable sorpresa de todos, Mikel Landa (Astana Pro Team) era el principal dominador después de ver como su compañero Fabio Aru (Astana Pro Team) se deshinchaba con el paso del tiempo. Mientras Alberto seguía a lo suyo, siempre en la delantera y ampliando su diferencia con el italiano natural de Cerdeña. Aunque todavía no estaba todo dicho.

Llegaría la penúltima etapa, donde Aru resurgió entre los muertos, lanzo un ataque subliminal y dejó a Contador sin gas. Sin fuerza para recomponerse y replicar. Alberto explotaba a 30km de la meta. 30km de travesía por el desierto, donde Alberto sin compañeros, tiró de experiencia y coraje para sacar energía de dónde no la hay y confirmar su victoria en el Giro d´Italia 2015. Una victoria muy especial para el pinteño en uno de los mejores Giro de los últimos tiempos. Alberto cumplía el objetivo de su temporada, ahora bien, ¿vamos a por el Tour? Pues claro que sí.

Objetivo Doblete

Tras la victoria en el Giro, el 'pistolero' empezó su particular "pre-Tour". Correría la Route de Sud, e inmediatamente después el Tour de Francia. Una Route de Sud donde Contador dejo a todo aficionado al ciclismo con la boca abierta tras dar una clase de como descender e imponerse a Nairo Quintana (Movistar Team)

Con la moral por las nubes, Alberto Contador se presentaba en la línea de salida del Tour de France por octava vez. Pero este Tour era distinto, era el Tour más igualado de los últimos años, aunque después Froome pasara por encima de todos. Pero de primeras, se preveía como un Tour único e irrepetible, y Contador tenía que estar ahí. Ivan Basso, Daniele Bennati, Roman Kreuziger, Rafal Majka, Michael Rogers, Peter Sagan, Matteo Tosatto y Michael Valgren serían los compañeros del español en esta ocasión.

"He hecho un Tour digno, pero no estoy contento", señalo Contador en los Campos Elíseos

Pero esta vez no pudo ser. El físico traicionaba a Contador a las primeras de cambio. Tal fue así, que en la décima etapa, Alberto Contador ya estaba a 4'04'' del líder y a 1'01'' del podio. Es cierto que todavía quedaba mucho pero todo hacía prever que esta vez Contador no iba a poder. Ahora bien, el espíritu y la fuerza a las que nos tiene acostumbrados el pinteño seguían ahí pero no había gasolina suficiente para poner a funcionar todos los componentes del motor. Mientras, Chris Froome (Team Sky) se paseaba por tierras francesas haciendo gala de su calidad y talento. Nadie pudo combatir contra un sobrehumano Froome que será recordado por actuaciones como esta. Pero Contador no es de los que se rinde, lo intentó y lo intentó pero preso de su cuerpo no pudo hacer más que admirar la actuación del británico. Se acababa la temporada para Alberto, quinto en la general a 9'48'' de Froome y a 4'23'' de Alejandro Valverde (Movistar Team), el tercer clasificado.

¿Y ahora qué?

Todos saben que la temporada 2015 de Alberto Contador no ha sido la mejor ni mucho menos, pero tampoco la peor. Tal vez por la ilusión que se tenía en Contador, o por las ganas de volver a ver a un español triunfando en el Tour, todo aficionado al ciclismo (fuera o no fuera admirador particular de Contador) mira la temporada del madrileño y refleja un sabor agridulce. Un sabor agridulce porque ese Contador 100% que parecía haber resucitado tras la Vuelta 2014 volvía a apagarse. Muchos dirán que el Giro es más que suficiente, y la verdad es que no es discutible que ganar una de las tres grandes le resuelve el año a cualquier ciclista profesional. Pero Contador no es un cualquiera, Contador es una eminencia del ciclismo profesional y para muchos el mejor ciclista español con el permiso del quíntuple ganador del Tour Miguel Induráin. Es por eso que Alberto tiene que saber cuándo parar y cómo fijar un objetivo. Todo emprendedor sabe que los objetivos en la vida tienen que ser inteligentes, realistas, claros y alcanzables. Y este aspecto, si se piensa que Contador ha pecado de ilusión.

¿Puntos positivos de la temporada de Alberto?

La actuación en el Giro. Subliminal aunque sin enemigos potenciales. El descenso de la Route de Sud, una clase magistral. Aunque se le note el pesar de los años, su estilo y espíritu están impecables. Así lo demostró en el pasado Tour cuando fallaban sus fuerzas.

¿Puntos negativos?

El Tour. Ha sido la gran decepción. Pero no se le puede culpar a él sólo. La actuación impresionante de Froome y su planificación le han jugado una mala pasada. El físico y la resistencia. Contador llegó a los últimos días del Giro hecho polvo y se refirió al Giro en múltiples ocasiones cuando le preguntaban acerca de su rendimiento en el Tour. Alberto llegó cansado a la ronda gala. El equipo. Sí, Tinkoff - Saxo a pesar de tener una plantilla más que sobresaliente no ha estado. Contador se las tenía que ver con Landa, Aru y medio Astaná totalmente sólo en las etapas claves del Giro. Esto es un deporte de grupo porque en el ciclismo el equipo es lo que hace que el líder gane por todos. Pero si no hay equipo... tarea difícil

"No me da pena pensar que puede que sea mi último Tour", dijo Contador acerca de 2016

Aun así, el error constituye el éxito y aunque la temporada de Alberto haya tenido momentos mejores y peores, él ya cumplió hace tiempo. Ya ha forjado una leyenda entorno a su figura y ahora sólo nos queda disfrutar de su inmenso talento en esta temporada venidera. Temporada donde fijara dos objetivos claros, el Tour y los JJOO. Ahora bien, ¿volverá el mejor Contador, o solo será un homenaje a su trayectoria? ¿Será su última temporada, o volverá en 2017? Sea lo que sea, esta temporada futura será determinante en la carrera de Alberto. Porque como la vida misma todo tiene un final, pero mantenemos la ilusión de vivir, de amar y desear porque gracias a la libertad que se nos ha dado, no sabemos nuestra fecha de caducidad. ¡Disfrutad! Porque al igual que Contador, hay que agarrarse a la vida porque mientras podamos hay que disfrutar de esa locura que todos tenemos y que llamamos pasión. Pasión de vivir, de amar y de soñar.