Resumen de la etapa 3 del Giro de Italia 2018: Viviani hace doblete

17:05 | Despedimos esta retransmisión en directo en la que hemos vivido la segunda victoria seguida de Elia Viviani. ¡Muchas gracias por el seguimiento! Os emplazamos a leer nuestra crónica y a seguirnos en VAVEL.com. Mañana tenemos jornada de descanso, así que el Giro de Italia volverá el próximo martes. ¡Salud, ciclismo y VAVEL.com!

17:00 | Rohan Dennis (BMC Racing Team) mantendrá la maglia rosa de líder con un segundo de margen sobre Tom Dumoulin (Team Sunweb). Victor Campanaerts (Team LottoNL-Jumbo), que no ha entrado en el grupo principal, pierde la tercera posición de la general.

16:58 | En los últimos metros de la etapa, Elia Viviani ha perdido la rueda del tren de su equipo, pero ha podido coger la rueda de Sam Bennett y ha saltado en el momento justo para llevarse la victoria.

16:55 | Elia Viviani suma tres victorias de etapa en el Giro de Italia. A las dos victorias conseguidas en esta edición hay que sumarle la que consiguió en la segunda etapa de la edición de 2015.

16:53 | El paso del Giro de Italia por Israel termina con una victoria de etapa para Tom Dumoulin (Team Sunweb) y dos triunfos de Elia Viviani (Quick-Step Floors). Mañana será etapa de descanso en la Corsa Rosa y el martes la carrera ya transcurrirá por carreteras italianas.

16:49 | META Sacha Modolo (Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale) ha terminado segundo y Sam Bennet (Bora - Hansgrohe) ha sido tercero.

16:47 | META Sam Bennett (Bora - Hansgrohe) ha hecho una maniobra en el esprint que ha estado a punto de hacer caer a Viviani, pero el italiano ha conseguido mantenerse en pie y llevarse un nuevo triunfo parcial.

16:45 | META Segunda victoria consecutiva del esprínter italiano, muy superior a sus rivales en las llegadas masivas.

16:44 | ¡VICTORIA DE ELIA VIVIANI (QUICK-STEP FLOORS)!

16:43 | ¡ÚLTIMO KILÓMETRO!

16:42 | - 2 km. El fuerte ritmo puede provocar cortes en meta.

16:41 | - 3 km. Quick-Step Floors marca el ritmo en el pelotón buscando la victoria de Elia Viviani.

16:39 | - 4 km. El pelotón se jugará la victoria en una nueva llegada al esprint.

16:37 | - 6 km. Después de 220 kilóemtros en los que no han superado los cinco minutos de margen, termina la heroica fuga de Marco Frapporti y Guillaume Boivin.

16:37 | - 7 km. Enrico Barbin (Bardiani CSF) es el primero de los tres escapados que no aguanta el ritmo y es neutralizado.

16:36 | - 8 km. Solo 15 segundos de margen para los escapados, que van a ser neutralizados.

16:36 | - 9 km. Viento a favor que favorece el ritmo de la carrera.

16:35 | ¡Últimos diez kilómetros en Israel!

16:32 | - 13 km. Muchos equipos buscan colocar a sus corredores al frente del pelotón. La ventaja de los tres escapados se mantiene en 38 segundos.

16:27 | - 17 km. Trek-Segafredo, Team Katusha-Alpecin, BMC Racing Team, Team LottoNL-Jumbo y Mitchelton-SCOTT entre los corredores que se dejan ver al frente de un pelotón con muchas alternativas.

16:25 | - 19 km. A menos de veinte kilómetros de meta se mantiene el margen de un minuto para los tres escapados.

16:20 | - 26 km. Victor Campanaerts (Lotto Fix All), tercero en la general, es otro de los corredores que sufre para aguantar el ritmo del grupo.

16:17 | - 28 km. Primeros cortes por el fuerte ritmo del pelotón. Carlos Betancur (Movistar Team) sufre en cola del grupo.

16:16 | - 29 km. Frapporte, Barbin y Boivin cumplen ahora 200 kilómetros en fuga. Un minuto de margen para ellos.

16:12 | - 32 km. Vuelve a disminuir la ventaja de los tres escapados, que tienen ahora mismo un minuto y medio sobre un pelotón que rueda rápido.

16:00 | - 42 km. La etapa transcurre sin sobresaltos por las autopistas de Israel. La ventaja de los tres escapados vuelve a llegar a los dos minutos.

15:54 | - 47 km. El pelotón ha visto que la escapada estaba a tiro y ha decidido levantar levemente el pie para no darles caza todavía. 1'20'' de margen ahora para Frapporti, Barbin y Boivin.

15:43 | - 57 km. Tan solo un minuto de margen para los tres cabeceros. El pelotón tendrá tiempo para gestionar el final de la etapa. ¿Habrá nuevos ataques desde el grupo?

15:35 | - 64 km. Se mantienen BMC Racing Team y Quick-Step Floors en cabeza del pelotón. El margen de los escapados es de 1'35''.

15:29 | - 69 km. Tranquilidad en el pelotón hasta el momento mientras sigue bajando la ventaja de los tres escapados.

15:20 | - 76 km. El riesgo de abanicos marcará la etapa y los máximos favoritos deberán estar atentos en una jornada que puede ser movida.

15:18 | - 78 km. BMC Racing Team, con el líder Rohan Dennis, y Quick-Step Floors, con el máximo favorito a la victoria de etapa Elia Viviani, marcan el ritmo en el grupo en medio del desierto de Néguev.

15:13 | -80 km. Tres corredores forman la escapada del día desde el inicio de la jornada. Marco Frapporti (Androni - Sidermec - Bottecchia), Enrico Barbin (Bardiani - CSF) y Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy) ruedan con tres minutos y medio de margen sobre el pelotón.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la etapa 3: Be'er Sheva - Eilat, perteneciente al Giro de Italia 2018 en vivo.

VAVEL le ofrece la previa de la etapa 3 del Giro de Italia 2018: Be'er Sheva - Eilat.

El desierto del Néguev impondrá unas duras condiciones climatológicas para la carrera. Se esperan rachas de viento que pueden provocar abanicos y altas temperaturas.

Los favoritos son los mismos que completaron las primeras posiciones en la segunda etapa: Elia Viviani (Quick-Step Floors), Jakub Mareczko (Wilier Triestina - Selle Italia) y Sam Bennett (Bora). El equipo de Viviani espera controlar mejor los últimos metros de carrera.

La jornada del domingo, la última en Israel, se espera que se decida también al sprint. El pelotón recorrerá los 229 kilómetros que separan Be'er Sheva y Eilat cruzando el desierto del Néguev.

La maglia rosa del Giro 2018 es Rohan Dennis (BMC Racing Team) con un segundo de ventaja sobre Tom Dumoulin (Team Sunweb). En tercer lugar, a tres segundos, se encuentra Victor Campenaerts (Lotto Soudal).

#Giro101 Stage 2, so much excitement! @RohanDennis is the new Maglia Rosa, @EliaViviani showed up the Watt by Winning the Sprint in Tel Aviv! | #Giro101 - Tappa 2, che giornata! @RohanDennis è la nuova Maglia Rosa, @eliaviviani mostra i muscoli nella volata di Tel Aviv! pic.twitter.com/5RlkWDM0ui