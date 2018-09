Vuelta a España 2018: jóvenes, oportunidad para brillar

Históricamente, la Vuelta Ciclista a España siempre ha sido uno de los escenarios donde se le ha dado la oportunidad de dejar su impronta a jóvenes talentos que necesitan una gran vuelta para comenzar a dar sis primeros pasos. Por lo que en una nueva edición, la Vuelta a España estará repleta de ciclistas de gran calidad que gozarán de una ocasión para brillar y hacerse ver.

A diferencia del Tour y del Giro, no contarán con una clasificación particular, aunque desde el año pasado se implantó un dorsal distintivo de mejor joven. En esa ocasión, el ganador fue Miguel Ángel López, que este año volverá a partir como gran favorito, no solo para mejor joven, sino para la clasificación general. Ciclistas como Enric Mas, Tiesj Benoot, Richard Carapaz o Davide Formolo pelearán con el colombiano por la distinción de mejor joven de la Vuelta a España.

Las tres puntas de lanza

Sin duda, los tres grandes favoritos a llevarse el mérito de ser el mejor joven de la Vuelta a España serán Enric Mas (Quick Step-Floors), Richard Carapaz (Movistar Team) y Miguel Ángel López (Astana). Aunque el colombiano parte con ventaja, tanto el español como el ecuatoriano ya saben lo que son carreras de tres semanas y pueden dar un paso al frente para ponerle las cosas difíciles al ciclista del equipo kazajo.

Enric Mas consiguió la victoria en la 6ª etapa de la Vuelta al País Vasco | Fotografía: Quick Step-Floors

Por lo que respecta a Enric Mas, afrontará su segunda vuelta a España después de que en la del año anterior dejara un muy buen sabor de boca. Quick Step es un equipo hecho para las victorias de etapa y seguramente busque su oportunidad de brillar en solitario. Esta situación, posiblemente le aleje de la regularidad necesaria para lograr ser el mejor joven, pero una victoria de etapa tendrá una mayor importancia. Por su parte, Richard Carapaz ha entrado 'in extremis' en el equipo del Movistar Team tras la lesión de Mikel Landa. El ecuatoriano ya dejó su sello en el Giro de Italia. Consiguió una victoria de etapa, finalizó en cuarta posición y peleó con Miguel Ángel López por el 'maillot' blanco'.

El colombiano, por su condición de favorito a la clasificación general, parte como el gran favorito para ser el mejor joven de la Vuelta a España. Además, será uno de los ciclistas que deberá luchar por el triunfo final y repetir su gran actuación del pasado año, en la que consiguió dos victorias de etapa y finalizó en octava posición. Miguel Ángel López siempre le había fallado la regularidad, pero su gran Vuelta 2017 y su magnifico Giro de Italia 2018 -tercero en la general- le avalan para que este año intente asaltar el podio de la Vuelta a España.

Caja Rural y Sunweb a la cabeza

Los dos equipo con mayor participación de jóvenes serán el Caja Rural-Seguros RGA y el Team Sunweb. Por lo que respecta al equipo español, Jonathan Lastra y Nelsol Soto le darán consistencia en las fugas de un terreno más rompepiernas, junto con el infatigable Lluís Mas. En montaña, Álex Aranburu, Nick Schutlz y Cristian Rodríguez buscarán ser activos en las escapadas y ser de gran ayuda para que Sergio Pardilla consiga el ansiado objetivo de la victoria de etapa.

Cristian Rodríguez durante la disputa de la clásica de Almería | Fotografía: Caja Rural

Algo muy similar, aunque sin la necesidad de estar tan activos en las escapadas le ocurre al Team Sunweb. Llega a la Vuelta con el liderato claro de Wilco Kelderman -cuarto el pasado año- y con el objetivo de llevar al holandés al podio de Madrid. Para ello, han confeccionado un equipo potente en montaña, pero muy joven y sin mucha experiencia, pero sí muchísima ambición. Jai Hindley, Michael Storer, Mike Teunissen y Martijn Tusveld tratarán de apoyar a su líder e ir puliendo esos pequeños detalles para futuros objetivos personales y grupales.

Ewan y Van Poppel, las flechas

En el capítulo de los 'sprinters' Caleb Ewan (Michelton-Scott) y Danny Van Poppel (Lotto NL-Jumbo) buscarán su oportunidad en las escasas etapas llanas de la Vuelta a España 2018. Además de pelear entre ellos, tendrán una competencia muy elevada en esta edición con la participación de Elia Viviani (Quick Step- Floors) y Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

El pequeño velocista australiano ya sabe lo que es vencer en grandes vueltas, pues consiguió un triunfo en la Vuelta 2015 y en el Giro 2017. Además de los 'sprinters' ajenos, el Michelton-Scott deberá decidir si trabajar para el australiano o para Matteo Trentin, cuádruple ganador de etapa el pasado año y actual campeón de Europa. Esta situación dificultará la actuación de Ewan, aunque para los 'sprints' llanos tiene mejor punta de velocidad que el italiano.

Caleb Ewan celebra su victoria en el Vuelta 2015 | Fotografía: Vuelta a España

Por su parte, Danny Van Poppel (Lotto NL-Jumbo)no está atravesando el mejor momento de su carrera, después de que años atrás despuntara por su capacidad al sprint. Participó en la pasada edición del Giro de Italia y prácticamente pasó desapercibido. A pesar de ello, tratará de conseguir su segundo triunfo en la Vuelta a España, después del logrado en 2015, y redimirse de unos años en los que ha estado alejado de su mejor nivel.