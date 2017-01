Caleb Ewan impone su ley

Google Plus

Caleb Ewan ha vencido con autoridad en Victor Harbor | Foto: Tour Down Under

El corredor australiano Caleb Ewan ha vuelto a imponerse a todos sus rivales al sprint y suma su segunda victoria en la presente edición del Tour Down Under, además de la conseguida en el People’s Choice Classic del sábado, prólogo no oficial de la competición. El ciclista de 22 años iguala el doblete que consiguió el año pasado en Australia y aspira poder mejorar el registro en los próximos días hasta que el domingo concluya la edición de 2017 de la competición. Richie Porte se mantiene líder de la general en una etapa en la que el segundo clasificado Gorka Izagirre se ha ido al suelo en los últimos kilómetros.

Inicio lluvioso y final para el sprint

Si en la primera etapa el calor se convirtió en el principal factor contrario a los corredores, en ésta tercera etapa la lluvia del principio de etapa ha sido la dificultad principal en la meteorología. Los 144 kilómetros entre Glenelg y Victor Harbor hacían prever una lucha final al sprint entre los mejores velocistas del pelotón, salvo por alguna sorpresa en los repechos más cercanos de meta, y la etapa ha cumplido con las expectativas.

<img alt="Fuente: Tour Down Under" height="117" src="https://img.vavel.com/b/Stage3%20-%20TDU-1.png" width="610"/> Fuente: Tour Down Under

La fuga más numerosa

Laurens De Vreese en la primera etapa y Jasha Sütterlin en la segunda habían protagonizado hasta ahora fugas en solitario en la prueba australiana, y en la tercera etapa ha llegado la primera escapada con más de un integrante. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Jérémy Maison (FDJ), Clément Chevrier (AG2R-La Mondiale) y Vegard Laengen (UAE Abu Dhabi) han sido los protagonistas de gran parte de la etapa con una fuga de salida que se ha alargado hasta los últimos kilómetros.

<img alt="Cuatro integrantes en la fuga del día | Foto: Graham Watson" height="407" src="https://img.vavel.com/b/Fuga.jpg" width="610"/> Cuatro integrantes en la fuga del día | Foto: Graham Watson

BMC Racing Team, con el líder Richie Porte en sus filas, ha sido el encargado de llevar la persecución de la fuga con la ayuda de Orica-SCOTT y Bora-Hansgrohe, que quería llevarse su primera victoria en la etapa patrocinada por Hansgrohe. En la última vuelta al circuito final, el pelotón ha neutralizado a Laengen, último superviviente de la escapada que ha luchado hasta los últimos cinco kilómetros.

Orica domina el sprint

El equipo local no ha dejado margen para la sorpresa

El equipo australiano no estaba dispuesto a dejar pasar su oportunidad de victoria y ha dominado el sprint con un potente tren que ha conducido de la mejor manera a Caleb Ewan hacía su segundo triunfo. El velocista se ha visto las caras en los últimos metros con Peter Sagan, pero ni el campeón del mundo ha podido con el potente final del australiano, que se sigue afianzando como uno de los corredores con mejor futuro del pelotón internacional y ya suma cuatro victorias en las dos últimas ediciones de la carrera oceánica.

Susto para Gorka Izagirre

El nerviosismo de los últimos kilómetros en la preparación del sprint ha llevado a Gorka Izagirre al suelo en el tramo final de la etapa. El corredor gipuzcoano ha sufrido una aparatosa caída dentro de los tres últimos kilómetros de la etapa, por lo que ya se encontraba en la zona de seguridad y no ha perdido su segunda posición en la general. El ciclista de Movistar ha tenido que ser desplazado a un hospital, donde las pruebas realizadas han descartado ninguna fractura y su evolución en las próximas horas marcará su disponibilidad para tomar la salida en la cuarta etapa. Richie Porte ha mantenido el liderato en la general y mañana volverá a tomar la partida con el mallot naranja de líder.

<img alt="Así terminó la etapa Gorka Izagirre | Foto: @RIDEmediaHQ" height="458" src="https://img.vavel.com/b/Gorka.jpg" width="610"/> Así terminó la etapa Gorka Izagirre | Foto: @RIDEmediaHQ

Nueva oportunidad en la cuarta etapa

La cuarta etapa de la carrera australiana ofrecerá una nueva oportunidad a los velocistas para medir sus fuerzas en una llegada masiva, salvo sorpresa en el pelotón. Caleb Ewan, después de conseguir dos victorias, volverá a partir como gran favorito y Bora-Hansgrohe tendrá el objetivo de hacer bajar a Ewan de lo más alto del pódium con sus dos bazas, Peter Sagan y Sam Bennett. Bahrain-Mérida también buscará la primera victoria de su historia de la mano de Niccolo Bonifazio, quinto en la etapa inaugural y tercero la pasada madrugada.