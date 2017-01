Caleb Ewan es el más rápido bajo el sofoco general

Caleb Ewan volvió a ganar la primera etapa del Tour Down Under | Foto: Tim de Waele

El australiano Caleb Ewan se impuso en la etapa inaugural del Tour Down Under y demostró llegar a buen nivel al inicio de 2017. El velocista de Orica-Scott superó en la meta de Lyndoch a Danny Van Poppel (Sky) y Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) en un apretado sprint para estrenarse en la primera carrera del World Tour y de paso, colocarse como líder del Tour Down Under, al igual que hiciera en la primera etapa de 2016. Ewan consigue su segunda victoria del año después del triunfo en la People´s Choice Classic hace dos días, una especie de prólogo no oficial de la carrera oceánica.

Una etapa recortada por el calor extremo

Fuente: Tour Down Under

La etapa, programada en principio para cubrir 145 kilómetros, saldría desde el barrio de Unley (Adelaida) y finalizaría en la localidad de Lyndoch, previo circuito de 26,5 km por sus alrededores al que se daría un total de tres vueltas. Un perfil relativamente escarpado, con una cota de montaña puntuable en la parte inicial, no parecía suponer un serio obstáculo para finalizar al sprint.

El calor extremo (40º) hizo que la organización redujera la etapa de 145 a 118 km

No obstante, el peligro de la jornada llegó por las extremas condiciones meteorológicas. El sofocante calor del verano australiano se dejó notar desde la prematura salida (11:00 AM) en Adelaida, con 34 grados. El mercurio continuó subiendo de forma alarmante hasta superarse los 40 grados en algunos puntos, de modo que Mike Turtur, director de la carrera —previa consulta con el jefe de los comisarios y el ciclista Adam Hansen, portavoz de los ciclistas— decidió acortar sobre la marcha el circuito final en una vuelta, reduciéndose la distancia a 118,5 kilómetros. La seguridad de los corredores y el público, ante todo.

De Vreese, animador de la jornada

Laurens De Vreese (Astana) se mantuvo fugado durante casi 100 kilómetros | Foto: Tour Down Under

El único corredor que desafió al calor extremo y al potencial del pelotón fue el belga Laurens De Vreese, que a los tres kilómetros ya se había distanciado del gran grupo en busca de una difícil hazaña. A pesar de que llegó a contar con una ventaja cercana a los cinco minutos, Orica-Scott, muy presente en la punta del pelotón, mantuvo una estrecha vigilancia sobre el ciclista de Astana.

Laurens De Vreese (Astana), único hombre en fuga, se hizo con el maillot de la montaña

De Vreese mantuvo un buen ritmo que le hizo coronar en solitario la única cota del día (Humbug Scrub), convirtiéndose en el primer portador del maillot de la montaña. Internado en el circuito final (al que debían darse tres giros en un principio), llegó la noticia de que la organización había decidido acortar en una vuelta el mismo, lo que daba una mínima esperanza al belga, que aún logró pasar el primer sprint intermedio en cabeza.

Neutralización, ataques y final al sprint

Orica-Scott marcó el ritmo durante todo el día | Foto: Tour Down Under

De Vreese fue atrapado a 20 km de meta

Por detrás, las bonificaciones se luchaban con uñas y dientes, hecho que aprovechó Simon Gerrans (uno de los favoritos) para arañar un segundo, tras Nathan Haas. Mientras tanto, el pelotón, muy controlado por el conjunto Orica-Scott, aceleró el ritmo y absorbió al combativo De Vreese a falta de 20 kilómetros. Poco después, Jay McCarthy se hacía con los tres segundos de bonificación del segundo sprint, con Gerrans volviendo a conseguir otro segundo extra.

Bakelants (AG2R) estuvo cerca de sorprender al pelotón

Con el pelotón agrupado, Jan Bakelants (AG2R La Mondiale) lanzó un potente ataque con el que sorprender al grupo. Le siguió el local Adam Hansen (Lotto Soudal), aunque nunca llegó a conectar con el belga y tuvo que rendirse a falta de diez kilómetros. Bakelants contaba con casi un minuto en ese momento, pero un gran trabajo de Luke Durbridge (Orica-Scott), ayudado por el conjunto UAE Abu Dhabi, permitió que la caza se hiciera efectiva a solo dos km de meta.

Caleb Ewan (derecha) se impone en un ajustado sprint a Van Poppel (Sky) | Foto: Tour Down Under

Peter Sagan lanzó el sprint demasiado pronto y Ewan fue el más potente

El sprint era inminente y fue Peter Sagan quien lo lanzó con una arrancada desde muy lejos. El campeón del mundo se quedó sin fuelle y dejó de pedalear al verse superado por sus rivales, de entre los que emergió un potente Caleb Ewan por la izquierda. Por el centro iba el holandés Danny Van Poppel (Sky) y a su derecha el irlandés Sam Bennet (Bora-Hansgrohe), los tres en batería. Pero el menudo sprinter australiano demostró ser el más rápido para conseguir su primera victoria oficial de 2017. Marko Kump (UAE Abu Dhabi) y Niccolo Bonifazio (Bahrain-Merida) completaron el top-5.

Como primer vencedor, Ewan se convierte en el líder del Tour Down Under (con Van Poppel a cuatro segundos y Bennett a seis), liderando también la clasificación por puntos y la de los jóvenes, en un podio que pasará a la historia por ser el primero que no incluye azafatas.

El miércoles, oportunidad para los escaladores

La etapa de mañana finaliza en el pequeño final en alto de Paracombe donde hombres como Richie Porte, Esteban Chaves o el propio Simon Gerrans podrían conseguir valiosos segundos que les permitan asaltar el liderato de la clasificación general.