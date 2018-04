El sector femenino de CS:GO, unido contra el acoso

El mundo de los vídeo juegos se une a la causa del fin del acoso en la red. La figura femenina ha sido especialmente víctima de casos injustificados de abusos online en vídeo juegos y ahora que Time’s Up está más vivo que nunca, el movimiento da lugar a Bully Hunters.

Este denominado grupo está formado por jugadoras de élite del popular Counter-Strike: Global Offensive, que tras malas experiencias propias y de sus compañeras, reportan ataques intimidatorios e insultos verbales durante sus partidas. La unión del colectivo busca “crear la primera herramienta que conecte a las víctimas del acoso con los jugadores que quieran prestar ayuda”.

Y no están solas, cuentan con el apoyo del streamer ZombiUnicorn o marcas como SteelSeries, Vertagear, CyberPowerPC, the Diverse Gaming Coalition y the National Organization for Women. El conjunto de miembros de esta organización no ha revelado su identidad por un motivo muy sencillo: el acoso sería inminente. Para más información o para ayudar a la causa, es posible acceder a la página web oficial de Bully Hunters.

"El tiempo del acoso en CS:GO finalmente ha terminado", señala el grupo. "Un colectivo de jugadoras, marcas y organizaciones se han unido para crear la primera herramienta que conecta a las víctimas del acoso con los jugadores que quieren ayudar". Todo ello sustentado por la detención del co fundador del Counter Strike por presunta explotación sexual infantil. Jess Cliffe, uno de los encargados de crear Counter Strike allá por el año 1999 junto a Minh Le, ha sido arrestado por explotación sexual infantil por la policía local de Seattle, Washington.

A sus 36 años de edad, Cliffe había trabajado durante los últimos quince en Valve, pero la firma de Gabe Newell ha respondido en consecuencia a esta detención policial suspendiendo al ejecutivo de sus funciones en la compañía. El acusado fue arrestado esta misma semana y, aunque no presenta antecedentes penales, esta posible explotación sexual a menores de edad le implica no optar a la libertad bajo fianza.

Aún no han trascendido más detalles al respecto, pero desde Valve consideran que mientras se espera la respuesta del juez que lleve el caso es mejor suspender a Cliffe de empleo y sueldo hasta nuevo aviso.