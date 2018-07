Bottas: "Hoy he sido rápido, pero habrá que esperar a mañana"

Valtteri Bottas salvó los muebles del equipo Mercedes en esta clasificación, el piloto finés logró una meritoria segunda posición para celebrar su renovación con el equipo y logrando una gran vuelta que sorprendió incluso al jefe de equipo Toto Wolff. Bottas tras una clasificación algo pobre en Silverstone ha vuelto a la primera línea y mañana tendrá la oportunidad de atacar a Vettel que saldrá en primer lugar.

Sin embargo, su compañero de equipo Hamilton tuvo un problema con el coche al final de la Q1 y se verá obligado a salir decimocuarto. Valtteri mañana tendrá que hacer lo mejor posible su función de escudero y tratar de incordiar lo máximo posible a Vettel. En las manos del finés está la victoria para el equipo alemán en el Gran Premio de su casa, la responsabilidad del éxito está en sus manos.

A pesar de no lograr la pole, Bottas se mostró muy contento por el segundo puesto y sobre todo por su vuelta: "Creo que no podría haber sacado algo más, ha sido una vuelta muy buena quizá alguna centésima por algún lado podría sacar pero le he dado todo lo que tenía, he sido rápido pero habrá que esperar a mañana."

"Vamos a empezar con los mismos neumáticos que los Ferrari, el ritmo va a ser crucial para mañana" dijo el finés en cuanto a su lucha con el equipo italiano por la victoria. Una vez más, los Mercedes fueron más rápidos que los Ferrari en los entrenamientos libres pero en clasificación no han sido capaces de derrotarlos.

Bottas buscará mañana su primera victoria de esta temporada y finalmente acabar con esa mala suerte que le está arrastrando desde el inicio de la temporada en Melbourne, esta será la quinta vez que el finés salga en la primera línea en este 2018 y por segunda vez lo hará junto a Vettel. La pasada vez fue incapaz de ganarle la partida en la carrera y esta vez Valtteri querrá quitarse esa mala espina y tratar de subirse a lo más alto del podio por primera vez esta temporada.