Anuario VAVEL 2016: Williams, de alternativa a estar tras Force India | Fotomontaje: Martín Velarde

Pobre balance pueden hacer en Grove de un año en el que no han estado a la altura de lo que se esperaba de ellos. Su quinto lugar en el mundial de constructores les ha relegado tras un equipo, a priori, menos competitivo como lo es Force India, para ser la peor de las escuderías motorizadas por Mercedes a excepción de la humilde Manor. Lo cierto es que Felipe Massa y Valtteri Bottas poco han podido hacer con un monoplaza con muchas carencias, especialmente en el área de la aerodinámica.

Lo que se presumía una lucha por los podios entre Ferrari, Williams y Red Bull se acabó quedando en una batalla entre italianos y austríacos. Un solo podio ha sido el escaso botín que se llevan los británicos, el conseguido por Valtteri Bottas en el Gran Premio de Canadá, aunque logrado por error de sus rivales más que por acierto propio. Incluso, Force India ha logrado más podios gracias a Sergio Pérez, que se subió al tercer escalón del cajón en Mónaco y en Azerbaiyán.

Felipe Massa, por delante de Valtteri Bottas durante el Gran Premio de Abu Dabi | Fuente: Williams Martini Racing

Inicio en los puntos y un podio sin continuidad

El año no empezó de mala manera para los níveos monoplazas de Grove. Todo lo contrario. A pesar de ser ligeramente inferiores a los de 2015, fueron notablemente mejores que los de 2014, año en que resurgieron de sus cenizas gracias al motor Mercedes. Durante los dos primeros años que fueron propulsados por la marca de la estrella, destacaron por no brillar en la primera parte de la temporada para hacerlo a partir de la séptima cita. La historia no se iba a repetir en 2016.

A pesar de que los resultados animaban a pensar en ello gracias a que tanto Felipe Massa como Valtteri Bottas puntuaron en las cinco primeras citas, el ritmo estaba claramente lejos de Ferrari y Red Bull, que se repartían las migajas que dejaba Mercedes.

Entonces, llegó la séptima prueba del año, Canadá, allá donde comenzaron a levantar el vuelo en 2015, ya que en 2014 tuvieron que esperar hasta Austria, la octava carrera de la temporada. Y la historia se repitió: segunda tercera posición consecutiva para Valtteri Bottas en Montreal. No obstante, más que el ritmo, había sido el toque entre los Mercedes en la primera curva lo que le dio la oportunidad de volver a saborear el podio.

Valtteri Bottas sube al podio de Canadá | Fuente: Williams Martini Racing

En cualquier caso, una cosa estaba clara: los circuitos de velocidad y baja carga aerodinámica seguían siendo el terreno propicio para lograr grandes resultados. La aspiración era clara: repetir resultado en Azerbaiyán y Austria, las dos siguientes pruebas. Especialmente, en el circuito austríaco, donde Williams copó la primera línea en 2014 y donde habían subido al podio tanto en 2014 como al año siguiente.

La realidad fue otra. A pesar de ser circuitos de largas rectas y velocidad punta, no se pudo repetir el éxito de años anteriores. En Bakú, de poco le sirvió a Valtteri Bottas alcanar los 378 km/h en recta, ya que finalizó en sexto lugar. Felipe Massa a duras penas logró entrar en los puntos, terminando décimo. Peor les irían las cosas en Austria, donde el brasileño no pudo acabar la carrera y el finés sólo pudo ser noveno.

Lenta agonía hasta Abu Dabi

La tradición de remontar el vuelo en la segunda parte del año no se iba a repetir en 2016. Al contrario, sus resultados cayeron en picado tras el Gran Premio de Canadá. Desde entonces, la quinta posición de Valtteri en Malasia fue el mayor botín obtenido. Entre ambos pilotos, sólo superaron la octava posición en cuatro ocasiones, terminando la mayor parte de las carreras novenos y décimos, hasta en diez ocasiones.

El resultado obvio fue su estancamiento tanto en la clasificación del campeonato de constructores como en el de pilotos. En el primero, los británicos llegaron a perder incluso el cuarto lugar en favor de Force India. Con la temporada finalizada, los indios (173) sumaron 35 puntos más que los de Grove (138).

Peor les iría a Valtteri Bottas y Felipe Massa en la clasificación de pilotos. El finlandés, lejos de repetir o acercarse a su cuarta posición de 2014 o a la quinta de 2015, no pudo ser sino octavo. De sumar 186 puntos en 2014 y 136 en 2015, ha pasado a no superar los 85 en 2016. El retroceso de Williams se hace evidente.

Felipe Massa llora tras abandonar en su último gran premio en Brasil | Fuente: Williams Martini Racing

Bastante peor le ha ido a Felipe Massa. El brasileño ni siquiera ha terminado el año entre los diez primeros. Poco más se puede pedir con dos quintos puestos como mejor resultado del año. Además, desde la quinta cita, en España, donde terminó octavo, sólo superó una vez ese resultado, en Estados Unidos, al terminar séptimo. El noveno y el décimo lugar han sido su hábitat durante una temporada en la que sólo ha sumado 53 puntos. De este modo, ha sido superado en la clasificación por Fernando Alonso (54), con un monoplaza netamente inferior.

Resultados de Williams en 2016

Piloto Australia Baréin China Rusia España Mónaco Canadá Europa Austria Gran Bretaña Hungría Felipe Massa 5 8 6 5 8 10 - 10 20 11 18 Valtteri Bottas 8 9 10 4 5 12 3 6 9 14 9

Piloto Alemania Bélgica Italia Singapur Malasia Japón Estados Unidos México Brasil Abu Dhabi Felipe Massa - 10 9 12 13 9 7 9 - 9 Valtteri Bottas 9 8 6 - 5 10 16 8 11 -

Nueva reglamentación, ¿nuevo resurgimiento?, ¿misma alineación?

Demasiados interrogantes son los que se han planteado sobre el rendimiento de la escudería Williams durante 2016. A pesar de contar con el mejor motor de la parrilla, un chasis deficiente les ha lastrado mucho más de lo que se podría haber previsto. Lejos de la lucha por los podios, los de Grove han deambulado perdidos en la zona media de la parrilla sin rumbo claro salvo el de que se acabase la temporada cuanto antes para poder centrase el de desarrollo del nuevo monoplaza.

Una nueva reglamentación siempre arroja dudas y nervios, ya que ni haber dominado durante los años previos garantiza una buena posición en la nueva época. A su vez, pueden surgir protagonistas inesperados. Williams sabe bien lo que son ambas situaciones, aunque tiene más reciente la segunda, ya que fue precisamente lo que realizó en 2014. Tras un 2013 donde Pastor Maldonado y Valtteri Bottas solamente puntuaron en dos carreras, encontraron la senda de los podios y acabaron el año como la segunda escudería más rápida. Sin duda, en su mente está repetir éxito en 2017.

Felipe Massa (2º) y Valtteri Bottas (3º) cerraron un gran 2014 con un doble podio en Abu Dabi | Fuente: Getty Images

Lance Stroll será el encargado de devolver la esperanza a los Grove, que han apostado fuerte por él como el nuevo talento de la Fórmula 1. El piloto canadiense llega con la vitola de ser el campeón de la Fórmula 3 europea, el mismo título que ganó Esteban Ocon en 2014 y que le valió a Max Verstappen para dar el salto a la Fórmula 1, a pesar de que fue tercero el año en el francés se proclamó campeón.

Mucho ha invertido el padre de Lance en la carrera de su hijo, llegando a alquilar monoplazas a Williams para que llegue con experiencia en bólidos del máximo nivel. No obstante, la incógnita de cómo se comportará un piloto de sólo 18 años siempre está presente, aunque el último precedente, Max Verstappen, invita al optimismo.

El que debería ser el jefe de filas de Williams, Valtteri Bottas, tiene su continuidad en entredicho. A pesar de haber renovado con los británicos y tener contrato en vigor, el finés se ha convertido en el principal candidato a hacerse con el volante que ha dejado libre Nico Rosberg tras proclamarse campeón del mundo.

Williams se negó en un primer momento al haber centrado su proyecto en torno a la figura de Valtteri, pero, durante las últimas semanas, la situación parece haber cambiado. La clave parece estar en encontrar un piloto experimentado que esté dispuesto a marchar a Williams… o a volver. Claire Williams ha declarado abiertamente que podría dejar ir al nórdico si Felipe Massa diera marcha atrás en su retiro.

Mercedes ha confirmado que su segundo piloto no será confirmado hasta 2017, la incógnita tendrá que mantenerse hasta entonces.