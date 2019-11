El Manchester City, un gran barco envejecido a la deriva

Eliminado de la Liga de Campeones en los octavos de final, a seis puntos del líder con un partido más, vapuleados en la Community Shield y despedidos por la puerta de atrás de las dos copas británicas por dos modestos. Así encara el Manchester City el tramo final de temporada, dos meses y medio que se les pueden hacer eternos a los hombres de Manuel Pellegrini y al propio técnico chileno, cada vez más inseguro, cada vez más cuestionado. El proyecto citizen ansía de títulos, o eso exige su descomunal desembolso, pero nadie dijo que el dinero trajese la felicidad. El éxito, no se compra, hay que merecerlo.

Un alto y delicado castillo de naipes

Algo así como un proyecto faraónico es lo que está intentando implantar el jeque Mansour bin Zayed Al-Nahyan en el este de Mánchester. Su proyecto, que encontró una extensión deportiva en Txiki Begiristain y otra económica en Ferran Soriano, dos de las piezas que ayudaron a construir el Barcelona de la última década, iba mucho más allá de un simple equipo de fútbol.

El Manchester City ha invertido 956 millones en la última década, en la que sólo ha levantado cinco títulos Una ciudad deportiva poco más que espectacular, franquicias en Nueva York, Melbourne y una participación en el Yokohama Marinos, son algunas de las cartas con las que juega el City Football Group, algo más que un club de fútbol, una empresa que tiene la intención de explotar y vender su marca de forma global a lo largo de todo el planeta, a través del fútbol.

Centrando la mirada en el primer equipo, la cara visible del proyecto, los resultados aún no están siendo lo suficientemente buenos dada la inversión presupuestaria. Cinco títulos en una década (dos Premier Leagues, una FA Cup, una Capital One Cup y una Community Shield) son un bagaje más bien pobre por parte de un equipo que debe aspirar a mucho más. Especialmente si se tiene en cuenta que en la última década han invertido 956 millones de euros, 98 de los cuales el último curso. Sale, por tanto, a casi un centenar de millones por temporada, un gran dispendio que no ha tenido un retorno equivalente en cuanto a lo futbolístico.

Arranque con lento despegue

a pesar de que el Manchester City ya es un equipo anclado en la élite, que no ha bajado del podio de la Premier en las últimas cuatro temporadas -cinco con esta si termina entre los tres primeros-, lo cierto es que su exlosión no ha sido todo lo contundente que se esperaba. Es cierto que es muy complicado exigir una inmediatez en cuanto a resultados, pues este tipo de proyectos requieren de un cierto tiempo de maduración y consolidación. Sin ir más lejos, desde la llegada de Roman Abramovich, hace ya más de una década, el Chelsea ha logrado tres Premier League, una Champions, una Europa League, cuatro FA Cup, tres Capital One Cup y dos Community Shield. Es decir, 14 títulos en 11 cursos. El City, con su jeque, apenas suma cinco en siete años.

En los casi cuatro años con Roberto Mancini al frente, el Manchester City levantó su primera liga inglesa en 44 años, además de una FA Cup y una Community Shield. Al italiano se le exigió mucho más, pues a priori tenía plantilla para ello. Su paso por la escuadra citizen, sin embargo, dejó más sombras que luces, pues el juego que desplegó dejaba mucho que desear.

Datos de rendimiento del Manchester City en los últimos cursos

Temporada Premier League* Champions League / Europa League FA Cup Capital One Cup Community Shield Inversión en fichajes** 2014-15 58p. (2º) Octavos de final Dieciseisavos de final Octavos de final Finalista 97,8 2013-14 64p. (2º) [Campeón] Octavos de final Cuartos de final Campeón - 116 2012-13 62p. (2º) [Segundo] Fase de grupos Finalista Dieciseisavos de final Campeón 61,95 2011-12 69p. (2º) [Campeón] Fase de grupos / Octavos de final Treintaidosavos de final Semifinales Finalista 96 2010-11 53p. (4º) [Tercero] - / Octavos de final Campeón Dieciseisavos de final - 182,45 2009-10 49p. (6º) [Quinto] - Octavos de final Semifinales - 147,3

*Situación en la clasificación tras 29 jornadas disputadas [Posición al finalizar la liga]

** Cifras en millones de euros.

Fuente: Elaboración propia.

Pellegrini, una ligera mejora

Venía de rozar el cielo con Villarreal y Málaga, donde dejó una huella que durará años, si bien en el Real Madrid no logró dar grandes alegrias, por más que su equipo consiguió 96 puntos en liga. El Manchester City llamó a su puerta, y él no lo dudó, dada la ambición y proyección del club inglés. Así, Mancini se despidió del equipo sky blue con 191 encuentros entrenados, de los cuales 113 terminaron en victoria, 38 en empate y 40 en derrota. Eso es un 59% de victorias, una cifra demasiado pobre para seguir en la escuadra sky blue, que con el italiano logró 1,97 puntos por encuentro, y un promedio de 1,89 goles a favor y 0,92 en contra.

Con Pellegrini, el City suma más, gana más y marca más goles, pero también recibe más que con Mancini Con el cambio de técnico, las cifras mejoraron, especialmente en el primer año. Así, el balance actual de Pellegrini es el siguiente: 99 partidos entrenados, 62 victorias, 16 empates y 21 derrotas (62% de triunfos). A un duelo de cumplir el centenar de encuentros, el City del chileno suma 2,06 puntos por partido, marca 2,4 goles y recibe 1,06. Es decir, que con Pellegrini el equipo citizen gana más partidos, suma más puntos, marca más goles y, también, recibe algunos más. Además de ello, se podría afirmar que el juego ha mejorado notablemente, si bien su precursor no había dejado un gran recuerdo en ese sentido.

El principal deber del técnico chileno, además de intentar revalidar el título doméstico, algo complicado pero que aún es posible, era llevar los más lejos a la escuadra de Mánchester en la máxima competición europea. Y es que las dos últimas temporadas, el City se ha estancado en los octavos de final de la Champions, ronda que no ha sido capaz de superar en toda su historia. El sorteo les deparó dos veces al Barcelona, pero eso no debe ser excusa para un equipo que quiere reinar en el continente.

Un once envejecido y con apenas variaciones

Un factor que puede ayudar a explicar la recesión del Manchester City esta temporada puede ser la falta de alternativas a un sistema que los demás equipos ya empiezan a conocer. Es decir, la ausencia de recambios a los habituales titulares. A pesar del gran dispendio invertido en fichajes en las últimas temporadas, lo cierto es que el once tipo no ha sufrido demasiadas variaciones. Este último curso han llegado al City Caballero, Fernando y Mangala, además de Bony, en enero, cuya presencia hasta la fecha ha sido testimonial. El papel de los otros tres, a excepción del mediocentro, también ha sido discreto. Caballero suma seis partidos, Mangala, 21, y Fernando, 28. Ninguno de ellos se ha consolidado como un fijo en el once titular.

En tres años el once tipo 'citizen' ha pasado de tener una media de edad de 25,7 años a la actual, de 29 Además, de los incorporados la temporada pasada, únicamente Navas, Demichelis y Fernandinho se han consolidado entre los más usados por Pellegrini. Jovetic sigue la mayoría de encuentros desde el banquillo, y además se cayó de la lista de la Champions para meter este curso a Bony. Otro llegado el año pasado, Negredo, es actualmente jugador del Valencia. Algo similar ocurrió en la temporada 2012-13, donde el club incorporó, entre otros, a Javi García (ahora en el Zenit), Nastasic (del Schalke), Rodwell (actualmente en el Sunderland), Sinclair (en el Aston Villa) o Maicon (en el Roma). Así pues, de los fichados en las tres últimas campañas, sólo tres futbolistas se han consolidado en el once titular del Manchester City, lo que evidencia una clara falta de renovación.

A la izquierda, los 11 jugadores más usados por Mancini la temporada 2011-12, la de la consecución de la primera Premier citizen. A la derecha, el once tipo de Pellegrini esta temporada. Además de una variación en el sistema (Dzeko parte desde el banquillo en buena parte de los partidos, siendo Agüero la única referencia arriba), apenas ha habido cuatro cambios en tres años: Demichelis por Lescott en el eje de la zaga; Fernandinho por Barry en el doble pivote; Navas por Nasri, pasando Silva al costado izquierdo, y Milner por Dzeko.

La media de edad de ese equipo de Mancini era de 25,7 años, mientras que la del Manchester City actual es de un año más, 29. El más joven de los titulares, esta temporada, es Sergio Agüero, con 26 años. El más veterano, otro argentino, Martín Demichelis, con 34. En aquel equipo de hace tres cursos, sólo tres futbolistas tenían más de 26 años: Lescott (28), Barry (30) y Touré (28). Esta temporada, únicamente Agüero está por debajo de esta cifra. Todos los demás, la superan, lo que demuestra que el City ha vivido un envejecimiento -el actual once es más de tres años mayor de media que el de hace tres cursos- y no ha encontrado la forma de renovarse.