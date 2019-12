Moutinho mete a Portugal en la Eurocopa

La selección portuguesa aseguró este jueves su presencia en la Eurocopa de Francia de 2016 gracias a un único tanto de Moutinho. El combinado de Fernando Santos venció por uno a cero a Dinamarca en el que la selección portuguesa no mostró su mejor cara, sino todo lo contrario . El jugador del Mónaco dio el pase en una jugada individual cuando ya estaba avanzada la segunda parte en el Estádio Municipal de Braga.

La selección disputará su noveno gran torneo a nivel de países, pero para conseguirlo ha tenido que pasar más de una repesca en los últimos años, exactamente cuatro seguidas tanto en mundiales como en eurocopas. Por suerte, para los portugueses esta vez será distinto. Esta vez han conseguido el pase directo, además de que han pasado como líderes de grupo, un grupo en el que si no fuera porque Portugal no está en un buen momento, no sorprendería su clasificación. Pese a su victoria por la mínima, el equipo de Fernando Santos tuvo que enfrentarse a Dinamarca en un partido que al igual que su selección, Cristiano Ronaldo no tuvo el día, apenas apareció y además no fue un gran peligro para Dinamarca.

En la primera parte apenas consiguieron asustar a los daneses, un disparo blando de Ronaldo, un cabezazo de Nani y un remate de Moutinho fueron los únicos intentos de los lusos por adelantarse en el marcador. Los primeros 45 minutos fueron de un juego pésimo por parte de ambos combinados, donde no hubo ni gran juego ni grandes ocasiones para desequilibrar la balanza. La mayoría de ocasiones en las que Dinamarca rozó el gol pecaron de falta de puntería. Krohn-Dehli y Eriksen llevaban la batuta de los daneses y eso se notó cada vez que se acercaban al área portuguesa donde por poco no se adelantaban los visitantes.

La primera parte de Portugal tuvo un único nombre y fue el de Danilo Pereira. El jugador del FC Porto estuvo brillante en los primero 45 minutos. De los mejores de la selección lusa, Danilo recuperó incontables balones que acabarían en un contraataque de Portugal. Por su parte, Dinamarca además perdió con polémica, ya que reclamaron una mano dudosa de Cedric dentro del área que podría haber cambiado el resultado final. Junto a su falta de puntería, los daneses desaprovecharon varias oportunidades por culpa de su delantero, Niklas Bendtner, que prefería intentar buscar el disparo en lugar de pasársela a sus compañeros.

En la segunda parte Bendtner rozó el primero para Dinamarca pero el palo se lo impidió. Tras este disparo hubo respuesta portuguesa, Cristiano disparó desde el lateral pero el portero Danés rechazó el tiro. Para el recuerdo la clasificación de Portugal gracias a Moutinho, que hoy celebraba su partido número 80 como internacional y lo celebró por todo lo alto. Su gol llegó con una gran jugada personal donde, tras coger un rechace en la frontal tras saque de córner alcanzó el área rival, recortó y lanzó un disparo ajustado al palo que acabaría entrando sin que el portero pudiera hacer nada. Era el minuto 65 y Portugal respiraba tranquilidad, no demasiada, ya que los daneses no creaban excesivos peligros en sus jugadas.

Con uno a cero a favor de Portugal y con un Cristiano Ronaldo totalmente desaparecido, fue Bernardo Silva el que llevó por un tiempo las riendas del equipo. El extremo del Mónaco se aprovechó de su gran rapidez y de su habilidad para regatear a los defensas y conseguir disparar a la portería rival, pero no encontró el gol. Dinamarca intentaba el empate con la única esperanza de no complicar su pase, pero no lo logró. Cuando faltaba poco para el final, Agger tuvo una clara ocasión cuando se topó con un Rui Patricio que impidió el empate danés

En los últimos minutos Dinamarca buscaba a Bendtner para empatar el partido pero no hubo suerte sobre todo porque en los últimos instantes se toparon con un espectacular Rui Patricio que les evitó el empate en cada llegada. La nota negativa la dejó Cristiano Ronaldo en los últimos minutos cuando, en un salto con un rival, cayó al suelo tocándose la rodilla, aunque no parece que sus molestias sean graves.

Con el pitido final, Portugal celebra su clasificación para la Eurocopa de Francia 2016 y el próximo domingo viajará a Serbia para jugar con los menos habituales en un partido que será un auténtico trámite. Por su parte, Dinamarca tendrá que recibir a Francia también el domingo en partido amistoso ya que descansa en la última jornada. A pesar de ello, los daneses son segundos de grupo y se clasificarán directamente si Albania no gana ante Armenia.