Portugal 2014: un gran fracaso en el mejor año de Cristiano Ronaldo

Otro año sin cumplir las expectativas. Ni siquiera la motivación extra de tener en tus filas al actual Balón de Oro y mejor jugador del mundo en el año 2013 sirvió a Portugal para demostrar por qué está siempre en las quinielas de las mejores selecciones del mundo. Y ya es algo que comienzan a preguntarse los portugueses, si realmente tienen una gran selección o solo un buen grupo de futbolistas alrededor de uno de los mejores futbolistas de la historia actual. Los que piensen lo primero dirán que la culpa fue de Paulo Bento y que tienen una de las mejores selecciones del planeta futbolístico. Los que piensen lo segundo dirán que si Cristiano Ronaldo no está en plenitud de condiciones su combinado se vuelve débil y vulnerable.

Gran despedida de 2013, aunque en la repesca

Antes de entrar en el año futbolístico de 2014, a finales de 2013 tuvo Portugal la eliminatoria clave para comprobar si iban a estar en el Mundial de Brasil. Tras una fase de clasificación para la cita mundialista con pinchazos ante Rusia e Israel, con ésta en los dos partidos, Portugal se las tuvo que ver con Suecia en la lucha por un puesto en el Mundial. La 'Seleçao das Quinas', aunque sufriendo, venció por 1-0 en el Estádio da Luz con un solitario gol de Cristiano Ronaldo. El partido estuvo con la tensión que se esperaba, pero la figura del capitán portugués se impuso a la del capitán sueco, Ibrahimovic, y la primera batalla se quedó en Portugal.

Cristiano Ronaldo anotó un hat trick ante Suecia

Cuatro días más tarde, la vuelta en Stockholm. La primera parte tuvo muchas ocasiones pero ningún equipo acertó con el gol. En la segunda parte llegaría el espectáculo de Cristiano Ronaldo, lo que provocó en parte que los indecisos se decantaran por él en la votación del Balón de Oro. Un hat trick del de Madeira en Suecia clasificó a la Seleçao, donde demostró que al 100% es capaz de echarse a todo un país a sus espaldas y cargar con él cruzando el Atlántico para dejarlo en Brasil. Ni siquiera el doblete de Ibrahimovic en el partido de vuelta pudo parar a Ronaldo, que había demostrado que era su año, en el cual ganó su segundo Balón de Oro.

Trayectoria inmaculada en los amistosos pre-Mundial

Desde enero hasta el comienzo del Mundial, las selecciones se enfrentan en amistosos para ir calentando el motor antes de la competición de selecciones más importante. Cuatro fueron los amistosos que disputaron los de Paulo Bento. El primero fue a mediados de marzo en Leiria. Camerún visitaba Portugal con todos sus grandes jugadores y también con la intención de preparar la visita a Brasil, pero no le pudo ir peor. La Seleçao le endosó un contundente 5-1 que poco les ayudó en su preparación, aunque el partido no fue nada vistoso en el juego. El primer gol de Ronaldo lo contrarrestó Aboubakar, ahora en el Oporto, pero los de Meireles, Coentrão, Edinho y Ronaldo de nuevo no tuvieron respuesta.

Quaresma o Danny no fueron convocados para el Mundial de Brasil

Ya inmersos en la preparación para la gran cita de 2014, Paulo Bento comunicó la lista de los 23 jugadores que irían a Brasil a darlo todo por su país. Como era de esperar, la lista no dejó ninguna gran sorpresa, aunque desde hace unos meses se rumoreaba con la posible convocatoria de Ricardo Quaresma, que había vuelto al fútbol portugués en enero de 2014 y estaba dejando grandes actuaciones, pero el seleccionador luso prefirió no tocar el grupo de jugadores para meter a un jugador que es conocido por su mal comportamiento en el vestuario. Además, las críticas por no llevar ningún lateral izquierdo y solo un lateral derecho acribillaron a Bento, junto a que jugadores que habían tenido actuaciones reseñables como Antunes, André Gomes, Danny o Adrien Silva tampoco formaron parte de la lista.

Antes de marchar hacia los Estados Unidos, donde ultimarían la concentración, disputaron en el Estádio Nacional el último partido en tierras lusas. El amistoso ante Grecia acabó 0-0, donde no actuó Cristiano y contra el que casualmente sería el próximo seleccionador del combinado portugués, Fernando Santos, por entonces trabajando para Grecia. Portugal voló días después hasta Nueva Jersey. Allí estuvieron alrededor de una semana, siempre con las cámaras presentes al tener en sus filas al jugador a seguir del Mundial 2014 junto a Leo Messi. Los dos partidos en Norteamérica se contaron por victorias. La primera ante México por 0-1 con gol de Bruno Alves en el minuto 90, donde seguían mostrando las mismas carencias de siempre. Y en el último partido preparatorio se aprovecharon de Irlanda del Sur para golearle por 5-1 con goles de Almeida por partida doble, Keogh en propia meta, Vieirinha y Coentrão.

Un Mundial que comenzó torcido y no se pudo recuperar

Comenzaba el Mundial para Portugal. Todo lo realizado antes tenía nada o casi nada de importancia, ya que lo que valía era lo que estaba a punto de pasar. De nada servían las goleadas a Camerún o Irlanda, las discusiones por la lista de convocados o la gran repesca ante Suecia. Portugal formaba parte del Grupo G del Mundial junto a Alemania, Ghana y Estados Unidos. El primer partido era el más fuerte, ante el que a la postre sería el campeón, Alemania.

Aunque ante Alemania no había un favoritismo claro de los germanos, ellos se encargaron de demostrarlo en el campo. Los Müller, Götze, Özil o Kroos dominaron por completo el partido, no dejando opción a un conjunto luso que no apareció por el Arena Fonte Nova. A los doce minutos ya puso Thomas Müller por delante a su país tras transformar un penalti de João Pereira sobre Götze. La derrota ante Alemania por 4-0 pesó en cuanto al golaverage El segundo tanto llegó con la media hora de juego disputada, en un saque de esquina de Kroos que remató perfectamente Matt Hummels. Hasta entonces Portugal parecía estar jugando con menos jugadores, pero esto se iba a confirmar cuando Pepe, volviendo de nuevo a las andadas, dio un manotazo y un cabezazo a Müller y fue expulsado. Con 2-0 y con un jugador menos, a Portugal le restaban más de 45 minutos de sufrimiento en el marcador, el cual se amplió con dos goles más de Müller, terminando el partido con un 4-0 que le costaría caro a Portugal en cuando a golaverage se refería. Cristiano no se dejó ver en el partido, aunque era el único que podía intentar algo. Rui Patrício tuvo una actuación nefasta.

En el segundo partido, Portugal solo debía ganar o ganar, pero ni por esas. Su rival era Estados Unidos, que más tarde sería una de las revelaciones del torneo. Beto y Ricardo Costa suplieron a Rui Patrício lesionado y Pepe expulsado. La 'Seleçao das Quinas' comenzó por delante gracias a un gol de Nani al minuto seis tras un fallo en el despeje del estadounidense Bedoya. Con el partido a su favor, Portugal no supo aguantar el resultado y, tras muchos minutos de ocasiones norteamericanas, en solo 17 minutos le dieron la vuelta al encuentro, cuando en los minutos 64 y 81 Jones, en uno de los golazos del torneo, y Dempsey marcaron los goles de Estados Unidos. Buscando la heroica, Portugal empató el partido en el minuto 95, cuando un centro de Cristiano Ronaldo lo remató en plancha Silvestre Varela.

Cristiano Ronaldo solo marcó un gol en el Mundial de Brasil

El empate entre Ghana y Alemania dejaba a los portugueses con opciones para la última jornada, aunque eran muy escasas. Portugal tenía que golear a Ghana y que Alemania goleara a EEUU. Al final ni una cosa ni otra, ya que Alemania venció 0-1 a Estados Unidos y Portugal solo fue capaz de vencer a Ghana por 2-1. John Boye marcó en propia puerta el primer tanto para los portugueses. Asamoah Gyan empató la contienda en el 57', pero Cristiano Ronaldo, en su único gol del torneo, devolvió la ventaja a los portugueses en el minuto 80. Portugal no tuvo la intención que debe tener un equipo que necesita golear para tener opciones, algo que le costó el pase.

Portugal tardó diez días en caer eliminada de Brasil, el tiempo que tardó en jugar los tres partidos del grupo. A pesar de tener un grupo nada asequible con Ghana y EEUU, los lusos eran los candidatos a ocupar la segunda plaza, pero la mala gestión del banquillo por parte de Paulo Bento y la más que posible disputa de Cristiano Ronaldo del Mundial 2014 con una lesión de por medio, la que le hizo jugar infiltrado la final de la Champions League, fueron las principales causas del fracaso portugués en el país sudamericano. Las lesiones tampoco se quedaron atrás.

Regeneración tras el Mundial y la derrota ante Albania

Junto con algunas selecciones como España o Italia, la Seleçao requería de una regeneración bastante profunda. Los Miguel Veloso, Raul Meireles o Hugo Almeida ya tuvieron tiempo suficiente para demostrar que su paso por la selección no sería recordado en la historia, por lo que era el momento del cambio. Pero este cambio debía empezar por el banquillo, algo que la Federación no creyó conveniente. Tuvo que llegar otro golpe más para que se produjera ese cambio.

Paulo Bento fue destituido tras la derrota ante Albania y llegó Fernando Santos tras un gran trabajo en Grecia

El 7 de septiembre arrancaba la fase de clasificación de la EURO 2016 de Francia. Portugal recibía en casa a la débil Albania. Aunque Paulo Bento ya hizo algunas modificaciones en su lista, estas no fueron suficientes. En un partido de los que solo ocurren una de cada 50 veces, Albania fue más efectiva que su rival y se llevó un 0-1 de la Luz muy valioso para sus intereses, ya que buscaban un empate. Por su parte, en Portugal nadie creía lo que había pasado, y más después de venir de un gran fracaso en Brasil. Quizás fue porque Cristiano Ronaldo estaba lesionado y no pudo participar, pero eso no debía ser excusa para un país mucho más superior futbolísticamente hablando que Albania. Por ello, días más tarde fue destituido Paulo Bento, que aunque llevó a su país a las semifinales de la Eurocopa 2012, no tuvo una gran carrera en la selección. Su sustituto, que se hizo de rogar, fue Fernando Santos. El seleccionador nacido en Portugal llevaba varios años entrenando a la selección de Grecia, pero abandonó el cargo tras el Mundial. En septiembre se encontró una gran oportunidad en su vida y aceptó el reto.

La llegada de Fernando Santos trajo aire fresco

En su primera rueda de prensa, Santos dejó claro que no se iba a dejar guiar por nadie y que sus convocatorias iban a ser decisión suya. La primera convocatoria del nuevo seleccionador incluyó varias novedades. Tiago, que se había retirado años antes de la selección, volvió para ayudar a su país como hizo Bosingwa, además de la tan solicitada convocatoria de Ricardo Quaresma. Otros jugadores como Ricardo Carvalho, Cédric, Danny o el prometedor lateral Raphaël Guerreiro también fueron incluidos. En cuanto a las salidas, Helder Postiga, Hugo Almeida, Miguel Veloso, Raul Meireles o Eduardo ya no aparecerían casi nunca en las convocatorias de Fernando Santos. Con esto, el seleccionador mostraba que él era el elegido que necesitaba la Seleçao.

Desde su llegada, el combinado portugués ha disputado cuatro partidos, de los cuales dos eran amistosos y dos oficiales. En su primer partido visitaba Saint Dennis para jugar ante Francia un partido amistoso. A pesar de mejorar las sensaciones que dejaba Paulo Bento, Portugal cayó por 2-1. Tres días más tarde llegaba el estreno oficial de Fernando. En su visita a Dinamarca y con la derrota ante Albania en las espaldas, Portugal debía ganar, pero no lo hizo hasta el minuto 93. Tras todo el tiempo reglamentario con varias ocasiones y otros tantos errores en defensa, un centro de Quaresma fue cabeceado por Cristiano en el primer palo, llevando el éxtasis a todo un país.

Fernando Santos acumula tres victorias en cuatro partidos

Con la primera victoria en el bolsillo, Portugal debía esperar otro mes para jugar su segundo partido oficial. Volvía a casa para jugar a otro rival inferior, Armenia, pero esta vez se solucionaron los errores del pasado y venció a Armenia en el Algarve por 1-0 con gol de, quien si no, Cristiano Ronaldo. Hasta ahora, el último partido de los lusos no fue uno cualquiera a pesar de ser un amistoso. El 18 de noviembre se enfrentaban en Old Trafford Portugal y Argentina, o lo que es lo mismo, Cristiano y Messi. Aunque los cracks mundiales solo jugaron los primeros 45 minutos, el partido tenía un toque de partido grande. El encuentro se resolvió en el descuento gracias a un gol del debutante Raphaël Guerreiro tras un fallo en la zaga argentina, que puso el 0-1 final.

Un 2015 para cerrar la clasificación y cuidar la sub 21

Para 2015, Portugal tendrá que disputar casi la totalidad de la fase de clasificación de la EURO 2016, salvo los tres partidos que ya ha disputado. Además, tendrá amistosos de por medio. Fernando Santos deberá seguir el buen comienzo de hasta ahora y clasificar a su país sin que pase más apuros para la Eurocopa de Francia. Además, Portugal tiene en sus categorías inferiores a una de las mejores hornadas de jugadores de los últimos años.

Raphaël Guerreiro, Tiago Ilori, Rúben Vezo, Sérgio Oliveira, Rúben Neves, Rafa Silva, Ricardo Horta, Bruma, Bernardo Silva, Carlos Mané, Iván Cavaleiro o Ricardo Pereira. Todos ellos ya están disputando partidos de máximo nivel y tienen por delante un futuro bastante prometedor si siguen como hasta ahora. Ya clasificaron a la sub 21 para la Eurocopa 2015, y ahí deberán certificar su clasificación para los JJOO de Rio 2016, donde ya llegarán con dos años más de experiencia. Se busca relevo para Cristiano Ronaldo, algo que no es nada fácil.