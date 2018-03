Zola: “Es hora de reconstruir y sentar las bases para el fútbol italiano vuelva al alto nivel”

Google Plus

Con un subcampeonato del mundo en EEUU 1994 y un total de 35 partidos con la azzurri en la que anotó 7 goles, Gianfranco Zola es considerado en Italia uno de los mejores jugadores nacionales de las últimas décadas, a pesar de no ser muy prolífico con la selección.

El ex mediapunta fue uno de los primeros italianos que dieron el paso a jugar en otras ligas y dar a conocer el Calcio. Zola disputó con la zamarra del Chelsea más de 300 partidos, siendo considerado por la afición 'blue' uno de los mejores jugadores que pasaron por Stamford Bridge hasta la llegada de Abramóvich y sus fichajes estrella.

Con el conocimiento de Inglaterra y la experiencia en la Nazionale, Zola parece autorizado para poder hablar del próximo Inglaterra-Italia. Así lo hizo, sin tapujos, el ex jugador 'blue' analizó la situación de Italia con mucha autocrítica. Incluso se permitía el lujo de comparar a la actual Italia con la Inglaterra de su época: “21 años después, Inglaterra somos nosotros: pocos talentos, un sistema de fútbol pobre y un entorno deprimido”

“Argentina ha usado a Italia para hacer una prueba, ahora le toca a Inglaterra hacer experimentos contra nuestro equipo nacional: hemos sido reducidos al rango de sparring”, añadía Zola con mucha sinceridad sobre el momento actual que vive la Azzurra.

Gianfranco Zola durante su etapa en el Chelsea. Foto: gettyimages.com

Tratando de buscar una respuesta al por qué de esta situación que vive la selección, Gianfranco da varias respuestas: "Hay un hecho inequívoco: ya no tenemos jugadores de importancia internacional, los talentos faltan”, señalaba el italiano, que también destacaba la posibilidad de que influya el motivo económico: "No hay duda, somos un país en dificultades y el fútbol no puede ser una isla feliz, tenemos problemas generales que inevitablemente se reflejan en el deporte".

Como muchas otras selecciones, a las que ya les ha pasado lo mismo, a la italiana le toca ahora mismo realizar una reconstrucción. Puede que esta sea más larga de lo que los aficionados desean, pero estos procesos requieren mucha paciencia. En este sentido, Zola pide que se tomen como ejemplos algunos procesos parecidos como el que ya sufrió Alemania a finales de siglo: "Me gustaría fijarme en Alemania: después de la reunificación, el estado alemán pasó por un momento difícil y el fútbol también cayó en la depresión, con una década más bien gris, entre mediados de la década de 1990 y la Copa del Mundo de 2006. La fuerza para cuestionarse, para la autocrítica y para planificar el renacimiento fueron la clave".

Por último, el ex atacante italiano, tuvo tiempo para hablar de algunos jugadores que están en el centro de las miradas últimamente como Verratti y Balotelli y para destacar lo mejor del próximo rival de Italia, mencionando a sus nuevas estrellas: "Rashford me gusta mucho, es un gran talento y me sorprende que en el Manchester United haya jugado tan intermitentemente. El otro elemento interesante es Dele Alli. Si tiene la cabeza en su sitio puede convertirse en un gran jugador. ¿Kane? “Poco que decir, solo hay que mirar las estadísticas, tiene el gol en la sangre".