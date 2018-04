Resultado gafas en el Derby della Lanterna

El derbi de Génova, o también llamado "Derby della Lanterna" es después del derbi de Milán, derbi de Roma y de Turín el cuarto con más repercusión de Italia y con más historia también de la liga con más de 100 enfrentamientos entre ellos en su larga historia.

El Genoa quería vengarse del partido de ida en el que ganaron cero goles a dos el equipo de la Sampdoria en el mismo estadio donde se ha jugado,el Luigi Ferraris ya que ambos comparten estadio el Estadio d el y puntuar también para certificar la permanencia otro año más en Serie A. La Sampdoría seguir luchando por puestos europeos era su objetivo y meta para alzar los tres puntos. Un Genoa que no es capaz de ganar a su máximo rival en Serie A desde el 8 de Mayo de 2016 cuando ganó jugando con la etiqueta de visitante por cero goles a tres con goles de Pavoletti y doblete de Suso. Y la verdad que el Genoa ha ganado unicamente en cuatro ocasiones a la Sampdoria en las últimas 8 temporadas .

Un partido en el que ni jugadores, ni entrenadores, ni aficionados y ni narradores pudieron cantar un gol en este derbi pero que si hubo tensión, emoción y ocasiones para abrir la lata. El comienzo del partido comenzó con un Genoa atrevido y buscando la meta contraria defendida por Viviano. Un tiro lejano de Rigoni fue lo primero que ocurrió y luego una jugada que acabó en gol anulado de Lapadula tras un buen pase de Pandev. Gol anulado que parecía bien anulado. Minutos después se reclamo penalti a Pandev que no se señalo. Poco de la Sampdoria en la primera parte que poco llegó cerca del área defendida por el Genoa y que solo un disparo lejano del veterano Fabio Quagliarella fue su mejor ocasión.

El resultado no se movería

La Sampdoria salió con la mentalidad de salir a ganar y meter gol y dar una mejor imagen a sus aficionados de la que habían dado en la primera parte, aunque no era muy difícil superar. Gran disparo de Torreira desde 25 metros que sale rodando el palo derecho de Perin. Instantes después una gran jugada de de Praet por el costado derecho donde Rigoni pugnaba por el balón con él acabó en caída en el área y el colegiado no señalizo pena máxima. En las repeticiones se apreciaba ligero agarrón de Rigoni pero para el colegiado no fue suficiente. El banquillo de la Sampdoria protestó bastante esa acción. Caprari tuvo otra ocasión a disparo lejano que rozó la cruceta de la portería de Perin

El Genoa reaccionó con un disparo lejano de Lapadula y alguna contra que no acabó en ocasión pero la Sampdoria era ya la que dominaba el partido y buscaba el gol. Linette tuvo posiblemente la ocasión más clara del partido cuando disparó desde el lado izquierdo cruzándosela a Perin pero el internacional italiano rechazó muy bien, el rechace cayó a Caprari que atajó a la primera.

En el área de la Sampdoria en un rechace de un córner Rigoni intenta regatear a Viviano pero se deja caer y el colegiado no señala nada ahí. Un Rigoni que fue protagonista con posibles penaltis en ambas áreas. En el tramo final un tiro peligroso de Quagliarella y un Galabinov que la tuvo al final y que materializó la jugada en gol pero estaba un claro fuera de juego.

La Sampdoria se queda en novena posición con 48 puntos a tres de puestos europeos, y no tan lejos en cuanto a posición, sólo dos abajo, el undécimo pero a trece de la Sampdoria con 35 puntos el conjunto del Genoa lejos de Europa y con la permanencia muy cerca.