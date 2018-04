Wenger habla tras conseguir el pase a semifinales

Google Plus

Tras ir perdiendo por 2 goles a 0 y lograr igualar el marcador a 2 ante el CSKA, el Arsenal ha conseguido el pase a semifinales de la Europa League. El experimentado entrenador del equipo, Arsène Wenger, ha hablado con los medios de comunicación sobre las preferencias que tiene para enfrentarse en la siguiente ronda de esta competición.

El principal rival que todo el mundo quiere evitar es el Atlético de Madrid, ya que sobre el papel son el conjunto más fuerte. Aun así, según el francés ahora ya no quedan equipos fáciles, ni siquiera el Salzburgo, el cual ha dado la sorpresa tras eliminar con mucha solvencia a un gran equipo cómo la Lazio, con jugadores como Immobile o Milinkovic-Savic. El último posible rival es el Marsella. Este es un viejo conocido de Wenger y conoce a la perfección la dificultad que tiene jugar en su estadio ante su afición. Por todos estos condicionantes el técnico francés ha dicho “Quizás es mejor no desear a nadie y esperar el sorteo”.

Hacía muchos años que el Arsenal no llegaba a estas alturas de una competición internacional. Por este motivo Wenger ve a su equipo capacitado de eliminar a cualquier rival que le toque, incluso al Atlético de Madrid. Sobre las nulas presencias del Arsenal en semifinales europeas el experimentado entrenador ha declarado: “Debemos llegar todos los años, hay muchos cambios y te tienes que concentrar mucho en todos los partidos, por eso vamos a preparar muy bien estas semis”.

El Arsenal se ha enfrentado ante Aleksandr Golovin, un jugador que sonó para el reforzar a los ‘Gunners’ el pasado mercado de fichajes y que parece que puede acabar recalando en las filas del equipo londinense. Sobre esa posibilidad ha hablado Wenger. “Golovin es un jugador muy interesante y jugó excepcionalmente esta noche. Actualmente no estamos en periodo de transferencias y solo puedo decir que no he visto a ningún jugador malo en el CSKA de Moscú esta noche”.