Sensaciones de Kovač tras la gira por Estados Unidos

Google Plus

Una derrota innecesaria ante el Manchester City, los rumores de traspaso de Jerome Boateng y Arturo Vidal y un inconforme Robert Lewandowski: A pesar de todo ello, Niko Kovač sonrió al final de su primera misión con el Bayern Múnich.

"La conclusión del viaje es muy positiva a pesar de la derrota. Se utilizó el día a día muy bien y nos ha llevado físicamente a un nivel superior", dijo el nuevo entrenador del Bayern después de la derrota de 2 goles frente a 3 contra el Manchester City en Miami. Antes del regreso de la gira de comercialización de una semana en los Estados Unidos, Kovač declaro: "Tuvimos una gran cantidad de buenas acciones ofensivas", sin embargo, también apunto a los errores defensivos: "No somos tan fuertes defensivamente como lo imagine. Cometimos demasiados errores en el retroceso. Necesitamos mejorar en defensa. Ya se lo dije al equipo".

El Bayern desperdició una ventaja de 2-0, por lo que Arjen Robben, jugador de gran experiencia dentro del plantel no quedó nada conforme con ello: "Eso es molesto. Siempre quiero ganar. Si lideras 2-0, no puedes perder". Además, el entrenador croata puntualizo los errores en el primer gol de su adversario: "No se puede conceder gol en el minuto 45".

En las próximas semanas, Kovač tendrá que trabajar en la puesta a punto del plantel. El campo de entrenamiento se situará en Tegernsee (del 2 al 9 de agosto) de la antigua Frankfurt, y por primera vez tendrá a todo su equipo completo después de que los jugadores que tuvieron participación en la pasada Copa Mundial están de vuelta en los entrenamientos. "Lo malo lo solucionaremos ahora". "No vamos a perder el valor ahora", dijo Kovač después de la segunda derrota en la gira estadounidense. Anteriormente, ya había habido una derrota de 0-2 contra la Juventus. Los cinco goles fueron regalos, señalo Robben.

En Munich, sin embargo, Kovač no solo debe lidiar con la estabilización de su defensa, sino que también son importantes las decisiones respecto a algunos jugadores. Según Sky Sport, el goleador polaco, Rober Lewandowski, quiere tener una conversación personal con Kovač solicitándole una vez más su transferencia. Sin embargo, parece ser que los altos mandos del conjunto de Baviera, le han recordado a Lewandowski que su contrato expira hasta 2021. Respecto a Jerome Boateng (PSG) y Arturo Vidal (Inter de Milán), el cuadro bávaro parece estar dispuesto a negociar con ambos clubes siempre y cuando las ofertas realizadas, las consideren razonables.

El jugador colombiano James Rodríguez, quien estuvo en la gira por los Estados Unidos solo en algunas fechas publicitarias, ha dado a conocer que se queda en el Bayern. "Sé que hay muchos rumores, pero estoy feliz en Múnich. Solo pienso en el Bayern", dijo el máximo goleador de la Copa Mundial de 2014.

James también se une después de recuperarse de una lesión en el gemelo esta semana.

El próximo 5 de agosto, el Bayern se medirá al Manchester United en el Allianz Arena, en lo que sera su último partido de preparación antes del 12 de agosto, día que enfrentara al Eintracht Frankfurt por la Supercopa de Alemania. "Cuando todos estén a bordo, tendremos otra dinámica. Soy un entrenador que quiere ganar todo", dijo Kovač, marcando el rumbo de las próximas semanas.