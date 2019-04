Once ideal de la Bundesliga 2014/2015

Con el final de una nueva temporada en Alemania, es hora de elegir quiénes han sido los hombres que conforman el once ideal de la temporada. Un once del que, al contrario que ocurriera el curso pasado, no está plagado de jugadores del Bayern de Múnich, campeón de liga, o Borussia Dortmund. El flojo final de temporada bávaro, la terrible campaña borusser y la pujanza de clubes como Wolfsburgo o Borussia Mönchengladbach se han dejado notar en un once del que se cayeron por poco jugadores como Manuel Neuer, Juan Bernat, Christoph Kramer o Patrick Herrmann.

Portero

Yann Sommer

Tal ha sido el temporadón del portero del Borussia Mönchengladbach que ha desbancado nada menos que a un porterazo como Manuel Neuer. Los aficionados del Borussia Park poco han echado de menos al que fue su gurú bajo los palos en los últimos años, Marc-André ter Stegen, que el verano pasado emigró a Barcelona. Llegado desde Basilea, Yann Sommer ha sido un verdadero pilar para su equipo a lo largo de toda la temporada. Su seguridad entre los tres palos ha sido una de las culpables de la armonía de todo el equipo, el que ha mantenido en muchos partidos con actuaciones memorables. La constancia le ha convertido en el portero titular indiscutible y Favre así lo ha demostrado. Los ‘potros’ tienen oro bajo los palos.

Defensas

Vieirinha

El lateral del Wolfsburgo ha sido una de las verdaderas sorpresas de la temporada. Mientras que el año pasado tuvo una temporada irregular, en la que pasó más minutos lesionado que sobre el césped, su reconversión a lateral ha sorprendido a todos. Su buena adaptación a las tareas defensivas y su potencial en ataque le ha permitido convertirse en otro de esos jugadores milagro que brillan más en su nueva posición que en la habitual, como Juanfran en el Atlético de Madrid o Javier Mascherano en el Barcelona. El portugués se ha convertido en el dueño de la banda derecha del Wolfsburgo y en un fijo para Hecking. Esto no sólo ha aportado una gran estabilidad al equipo y a su propia figura, sino que le ha permitido volver a la selección portuguesa.

Naldo

Otro más del Wolfsburgo al once ideal. Lo de Naldo no ha sido ninguna sorpresa. El defensa es un es un estandarte para el equipo y una figura importantísima. Su veteranía y experiencia ha destacado más que nunca esta temporada, donde ha sido el gran jefe de la zaga. No sólo ha conseguido sostener al equipo en momentos de apuros en defensa, sino que también se ha convertido en un desatascador de partidos, mostrando su faceta más goleadora a balón parado. Es un referente para jóvenes como Robin Knoche. No se entiende un Wolfsburgo sin Naldo.

Jerome Boateng

El pequeño de los hermanos Boateng ha recuperado su mejor nivel esta temporada. Después de pisar más banquillo de lo que quisiera la pasada campaña, ésta ha sido el defensa central indiscutible para Guardiola. Parece que la Copa del Mundo le sentó bien al alemán, que se ha ganado un puesto fijo en el once, aunque su compañero de baile ya no ha sido Dante esta temporada. Aunque el quiebro de Messi en las semifinales de la Champions League ha generado muchas bromas de mal gusto acerca de su capacidad defensiva, lo cierto es que Jerome Boateng ha vuelto a ser ese central que el Bayern de Múnich necesitaba, lo que supone una gran noticia para el cuerpo técnico, los aficionados y todos los amantes del fútbol.

Ricardo Rodríguez

El suizo no se baja del carro y un año más vuelve a ser el mejor lateral izquierdo de la temporada. Con su inclusión en el once, como se ve, la línea defensiva está dominada por jugadores del Wolfsburgo. Ricardo Rodríguez ha vuelto a destacar. Ha jugado 39 partidos esta temporada entre Bundesliga, Europa League y DFB-Pokal, marcando 10 goles y dando 5 asistencias, cifras casi de mediocampista. Si bien es verdad sufrió un bajón en su juego tras el parón invernal tras una primera vuelta arrolladora, la constancia ha sido su mejor virtud y eso le ha permitido ser indiscutible en la banda izquierda. Ha triplicado su valor de mercado y ha conseguido, junto a Naldo y Vieirinha, formar la mejor defensa de la Bundesliga.

Centrocampistas

Xabi Alonso

A pesar de su veteranía, el jugador de Tolosa sigue demostrando cada año que está en el top de los mejores mediocentros del mundo. Cuando abandonó el Real Madrid el verano pasado dirección a Múnich, los aficionados muniqueses se frotaban las manos sólo con imaginar la dupla que formaría con Schweinsteiger, y no ha decepcionado. Su adaptación fue increíblemente rápida y el puesto de pivote titular fue suyo casi desde el principio. Además su altísimo nivel, con Guardiola ha recuperado su olfato goleador, destapándose como un gran lanzador de faltas, marcando nada menos que cuatro. Entre los malos recuerdos queda aquél penalti fallado en la semifinal de la DFB-Pokal frente al Borussia Dortmund, pero eso no empaña su impecable temporada en todos los sentidos.

Granit Xhaka

Desde su llegada a Mönchengladbach hace un par de temporadas, Granit Xhaka ha tenido un crecimiento espectacular. Junto a Christoph Kramer ha formado uno de los mejores mediocentros de la Bundesliga, lo que le ha valido también para ser indiscutible con la selección Suiza. Ha disputado 42 de los 48 partidos que ha jugado su equipo esta temporada y los que se ha perdido han sido por lesión o acumulación de amarillas, lo que refleja la confianza que Lucien Favre tiene depositada en él. Ha marcado cinco goles y repartido cinco asistencias. Además, con sólo 22 años, es uno de los pivotes con más potencial de Europa. La buena noticia para el Borussia Mönchengladbach es que ha renovado esta misma temporada, garantizándo así retenerlo al menos una temporada más. Su valor de mercado, en alza.

Arjen Robben

El de Arjen Robben ha sido un año de luces y sombras debido a las lesiones, pues cada vez que estuvo en el campo volvió a demostrar estar un paso por encima de la mayoría de sus compañeros. A pesar de empezar la temporada como un tiro, parece que su versión de cristal ha renacido para privar a Guardiola y a los amantes del fútbol de un jugadorazo. Hasta diecinueve partidos se ha perdido esta temporada el holandés por diferentes lesiones, entre ellos las eliminatorias claves de Champions League ante el Oporto y el Barcelona y la de DFB-Pokal frente al Borussia Dortmund. Pero aun a pesar de haberse perdido la mitad de los encuentros en la Bundesliga, ha conseguido marcar 17 goles y dar 7 asistencias, lo que obliga a preguntarse las cifras que habría alcanzado de haber podido jugar la temporada completa. Su caso fue uno de los que provocó la dimisión de Müller-Wolhfahrt, jefe del cuerpo médico del equipo.

Kevin De Bruyne

Sin ninguna duda, el jugador de la temporada en la Bundesliga y una de las mayores figuras del fútbol europeo actualmente. La campaña de Kevin De Bruyne no tiene palabras. A pesar de que su adaptación al equipo tardó más de lo previsto tras incorporarse al Wolfsburgo en el mercado de invierno de la pasada temporada, su explosión en ésta ha dejado a todos boquiabiertos. Ha sido el timón de los suyos y no ha bajado el ritmo en ningún momento de la temporada, ni siquiera tras el duro golpe que supuso el fallecimiento de su compañero de equipo y selección Junior Malanda. Ha marcado 16 goles y repartido, atención, ¡28 asistencias! Dobles dígitos que reflejan una temporada de verdadera locura. Además, ha dado la cara en partidos grandes como el de la goleada al Bayern, donde marcó un doblete y dio una asistencia, o en la final de la DFB-Pokal, marcando el gol de la remontada. Es, sin duda, el diamante por el que se pelearán los grandes de Europa dentro de muy poco.

Karim Bellarabi

Con un escenario mucho más propicio para triunfar, Karim Bellarabi ha aprovechado para no decepcionar. La temporada pasada apenas alcanzó a despuntar en la sombría temporada del Eintracht de Braunschweig y esta temporada, con figuras de la talla de Kiessling o Son a su lado, el extremo ha brillado. Ha sido, claramente, el mejor de su equipo esta temporada. Ha sido el máximo goleador (12) y el máximo asistente (6), mostrando una gran regularidad en su juego. Le faltó, como al equipo, contundencia en las grandes citas de Champions League y DFB-Pokal, aunque sus 25 años y su calidad auguran espectáculo futuro para los aficionados del Bayer Leverkusen.

Delantero

Alexander Meier

El delantero alemán es uno de esos jugadores por los que no pasan los años. A sus 32 años, se ha convertido en el pichichi de la Bundesliga con 19 goles, jugando sólo 27 partidos. La llegada de Seferovic le ha ayudado mucho y entre los dos han dado grandes tardes de goles a los aficionados del Commerzbank-Arena. Desde su lesión en la jornada 27, el equipo sólo ganó dos partidos. Es el atacante que todo equipo querría tener. Desde la 2011/2012, tiene un promedio de 17 goles por temporada. En un once copado por jugadores de las grandes potencias económicas de la Bundesliga, Alexander Meier se erige como el merecido representante de los humildes. Delantero diez.