Guía VAVEL Premier League 2018/19: Huddersfield, sufrir para regodearse con los grandes

El John Smith's Stadium volverá a saborear la máxima categoría inglesa por segundo año consecutivo, aunque con metas muy diferentes a las que buscaba hace ya casi un siglo. Los aficionados del Huddersfield pueden presumir de ser el primer club en lograr un tricampeonato de ligas consecutivas (1923-24, 1924-25, 1925-26), conocida entonces como Football League First Division; y de tener en sus vitrinas otros títulos de gran relevancia como la FA Cup (1921-22) y la Community Shield (1922). También hay que sumar a la lista los títulos de la segunda (1969-70) y cuarta división (1979-80).

La temporada pasada

¿Un recién ascendido en mitad de tabla en la liga más competitiva del mundo? ¿Era el nuevo Leicester? El club mostró dos caras a lo largo de la temporada: la de un equipo de media tabla que busca superar sus objetivos, y la de un equipo sin ideas durante toda la segunda vuelta.

La campaña comenzó de forma espectacular, con ocho puntos en las primeras cinco jornadas y un total de 22 en la primera vuelta, colocándose en mitad de tabla. Para ser más precisos, en el undécimo puesto, a diez puntos de colarse en Europa y a seis del descenso. Una posición muy notable, pues hay que tener en cuenta que fue el equipo que menos gastó en fichajes en el mercado veraniego en relación a los demás clubes ingleses.

A esa posición llegaron gracias a victorias de todo tipo: frente a rivales directos por la permanencia, como el 0-3 al Crystal Palace en la primera jornada, o el logro frente al Machester United por 2-1. Una victoria que David Wagner llegó a calificar de hecho histórico para el club. Además, era el encuentro que acababa con la racha de hasta seis partidos consecutivos sin conseguir llevarse los tres puntos.

Aaron Mooy celebrando su gol frente al Manchester United |Premier League

Era un equipo que incluso se lo ponía muy difícil al City de Pep Guardiola, que en la primera vuelta ganó por la mínima con un sufrido 1-2 y que además empezó por debajo en el marcador. A seis minutos del 90’, los cityzens conseguirían ponerse por delante . El técnico catalán se deshacía en elogios unas horas antes del choque previo.

Terminaban la primera vuelta con seis victorias, cuatros empates y nueve derrotas, estás últimas muy rotundas y frente a los poderosos: 0-4 con el Tottenham, 3-0 en Anfield, y un 5-0 ante el Arsenal, pero no les impidió hacer frente a sus rivales directos por la permanencia.

El declive

Todo parecía indicar que, en 2018, el club podría ponérselo muy difícil a los equipos que luchaban por Europa League, pero tras el ecuador de la temporada, el equipo entró una racha de malos resultados: dos puntos de 21, o lo que es lo mismo, dos empates y cinco derrotas. 3-0 en el King Power Stadium , 1-4 frente al West Ham, 2-0 ante el Stoke City, el encuentro perdido por tres goles ante el Liverpool en casa y otro por uno menos ante los de José Mourinho llevaron a los terriers a ocupar, incluso, el segundo puesto por la cola, lo que hacía presagiar un final de temporada muy complicado para el club y para los aficionados, que veían muy cerca la vuelta a la Championship.

David Wagner | Huddersfield Town

Tras dos meses sin conseguir llevarse los tres puntos de un encuentro, llegaron dos victorias consecutivas en las jornadas 27 y 28 ante Bournemouth y West Brom respectivamente, que parecían inyectar la confianza necesaria, pero solamente fue un espejismo. Además, frente al primer nombrado, Aaron Mooy, el cerebro del equipo, caía lesionado un mes de baja. Dos empates y tres derrotas dejaban a los de David Wagner a un solo punto de las posiciones de descenso a falta de cinco jornadas. Wagner, ante tal situación, pedía a los aficionados que se volcasen con la plantilla.

La victoria de la jornada 34 frente al Watford fue clave para lograr la permanencia. Un partido que el técnico esperaba con especial entusiasmo, pues las oportunidades de salvarse se iban diluyendo, más aún, conociendo sus próximos rivales: Everton, City, Chelsea y Arsenal.

El encuentro contra los “hornets” se mantuvo sin goles hasta el descuento. En el 92', Tom Ince y su gol pusieron a los de Wagner a cuatro puntos del décimo-octavo clasificado a falta de cuatro jornadas. Tres puntos que suponían un soplo de aire fresco.

Celebración del gol ante el Watford | Getty Images

El equipo sella la permanencia a falta de tres jornadas

Sin haber acabado con sus opciones de descender, David Wagner y su equipo tenían que afrontar todavía los partidos, nada más y nada menos, contra el Chelsea, Everton, City y Arsenal. Con todo en contra, consiguieron un valiosísimo punto contra los blues en Stamford Bridge, mientras que veían como su rival directo, el Swansea, encajaba un contundente 5-0 contra los campeones de la Premier.

Por ello, todo el sufrimiento de la segunda vuelta, las malas rachas de resultados, se vieron alejadas con ese punto logrado contra el equipo de Conte. Ya sin jugarse nada, perdió los encuentros frente a Everton y Arsenal, pero logró rascar otro punto ante el Manchester City. Ponían fin así a una temporada que comenzó como un sueño, pero poco a poco se iba convirtiendo en una pesadilla, de la que despertaron en Londres con ese 1-1 anteriormente mencionado.

Celebración del gol ante el Chelsea | Premier League

Mercado de fichajes

Las oficinas de los Terriers están que echan humo. Hasta cinco caras nuevas se vestirán de blanquiazul la próxima temporada, además de acordar los fichajes de Hadergjonaj, Lössl y Kongolo, quienes han jugado cedidos este 2018 en el club.

Altas

Adama Diakhaby: El delantero francés de 22 años abandona la Ligue 1 tras su paso por el Rennes y el Mónaco, con números goleadores muy pobres: En 2 temporadas, en las que ha participado en casi 60 partidos, solo ha anotado 8 goles y ha regalado 3. A su favor, que no ha jugado gran mayoría de esos minutos, ya que siempre era sustituido o entraba como relevo. Su promedio goleador en estos dos años es de un gol cada 259 minutos. Diez millones es el precio fijado por su traspaso.

Erik Durm | Getty Images

Erik Durm: El joven lateral derecho alemán comenzó siendo importante para Klopp en su etapa en el Borussia Dortmund, llegando a jugar 19 partidos con los bávaros en su primera temporada e incluso consiguió debutar con la selección absoluta en su clasificación a la Euro2016, pero sus continuas lesiones y la vuelta de Marcel Schmelzer al lateral izquierdo le hicieron perder protagonismo en el equipo. Entre sus lesiones más importantes, destacar sus problemas en la rodilla, de la que ha sido operado dos veces, su lesión de cadera, que le apartó de los terrenos de juego desde julio hasta diciembre, y la rotura del ligamento del tobillo un mes después, la cual le ha mantenido en inactividad hasta el 4 de julio. Su llegada ha sido a coste cero.

Ben Hamer: El guardameta del Leicester llega también libre tras no contar con minutos debido a las actuaciones de Kasper Schmeichel. Cuenta con muy pocas apariciones en la máxima división inglesa a pesar de tener 30 años, únicamente 12, ya que ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en categorías inferiores. En su palmarés, destacar la League One con el Charlton Athletic en la 2011-12, donde fue titular, encajando 30 goles en 41 partidos, y mantuvo su portería a 0 hasta en 19 ocasiones; La League Two en la 2008-2009, con 35 goles en contra en 45 partidos y 20 sin encajar; y la Premier League con el Leicester en 2016.

Terence Kongo | Huddersfield Town

Terence Kongolo: El ya ex del Mónaco ha jugado 13 partidos como cedido en el club durante la segunda mitad de temporada tanto de central como de lateral izquierdo tras su poca participación el club francés, donde no pudo demostrar el nivel dado en la Erevidse, en la llegó a jugar 106 partidos. También ha debutado con la selección absoluta de Holanda. Su fichaje se ha cerrado en torno a 20 millones de euros.

Ramadan Sobhi: Sus buenas actuaciones en la Al Ahly, donde anotó 17 goles y repartió 15 asistencias en 74 encuentros, hicieron que el Stoke City se fijase en él. Allí llegó en 2016, pero su rendimiento no fue el esperado. Dos temporadas en las que no se ha hecho un fijo indispensable en el equipo. En 46 partidos, solo jugó 2471 minutos, anotando únicamente tres goles y dando tres asistencias. Seis millones y medio es el precio que ha pagado el club al recién descendido Stoke.

Ramadan Sobhi | Huddersfield Town

Florent Hadergjonaj: El Huddersfield ha decidido pagar cinco millones por el lateral derecho suizo, que ha pasado la última temporada cedido en el mismo club por el Ingolstadt, de la segunda división alemana. Comenzó a ser titular a partir de la segunda vuelta, donde jugó prácticamente todos los minutos, excepto en dos partidos. Es una lateral que destaca por sus centros y sus incorporaciones al ataque, algo que demostró en Young Boys, con ocho asistencias y un gol en cuatro temporadas.

Juninho Bacuna: Con tan solo 20 años, se ha hecho con el centro del campo del Groningen durante las dos últimas temporadas. En su último año ha dado 5 asistencias y un gol. El holandés es un fichaje pensando también en el futuro. Su coste, dos millones y medio de euros.

Jonas Lössl: Al igual que Hadergjonaj, el guardameta danés ya jugó cedido la pasada campaña en el equipo inglés, que ha pagado dos millones y medio para hacerse con sus servicios. Encajó 58 goles, pero demostró ser un portero con muchos reflejos y muy ágil con paradas extraordiarias.

También se une a la plantilla J. Hiwula-Mayifuila, que vuelve de su cesión en el Fleetwood Town.

Bajas

Green, Ince y Scanell son las bajas de más renombre para 2019.

Robert Green: Con Lössl y Hammer, el guardameta de 38 años no tenía hueco en el plantel. Se marcha igual que llegó, libre y sin jugar ni un minuto.

Tom Ince: Tras dos temporadas en el Derby County en las que marcó 38 goles y dio 17 asistencias, aterrizaba en Huddersfield el extremo formado en la cantera del Liverpool. A pesar de haber jugado prácticamente todos los minutos (ha participado en 33 encuentros), solo ha conseguido anotar tres tantos. Vuelve a la Championship, pero esta vez de la mano del Stoke City, por 11,2 millones, dos más de lo que costó.

Sean Scannell: Llevaba en el club desde 2012, pero comenzó a dejar de tener protagonismo en el equipo tras volver de su cesión, y ha pasado dos temporadas sin apenas jugar. Se marcha al Bradford City.

Los jóvenes también se marchan en busca de minutos. Jack Payne seguirá los pasos de Scannell, T. Holmes-Dennis buscará minutos en el Bristol Rovers, Joel Coleman, en el Shrewsbury Town, R. Booty, en el Aldershot Town, y Rekeil Pyke, en el Wrexham.

Un pequeño resumen de lo que está siendo el mercado para el Huddersfield.

Nombre Posición Club de origen Club de destino Tipo de traspaso Altas Adama Diakhaby Delantero centro As Mónaco Huddersfield Venta Erik Durm Lateral derecho e izquierdo Borussia Dortmund Huddersfield Venta Terence Kongolo Defensa central / Lateral izquierdo As Mónaco Huddersfield Venta Ramadan Sobhi Extremo Stoke City Huddersfield Venta Florent Hadergjonaj Lateral derecho Ingolstadt Huddersfield Venta Ben Hamer Portero Leicester City Huddersfield Venta Juninho Bacuna Mediocentro Groningen Huddersfield Venta Jonas Lössl Portero Mainz 05 Huddersfield Venta J. Hiwula-Mayifuila Delantero Fleetwood Town Huddersfield Fin de préstamo Bajas Jack Payne Mediocentro / Mediapunta Huddersfield Bradford City Cesión T. Holmes-Dennis Lateral izquierdo Huddersfield Bristol Rovers Cesión Robert Green Portero Huddersfield Chelsea Venta Tom Ince Extremo Huddersfield Stoke City Venta Joel Coleman Portero Huddersfield Shrewsbury Town Cesión Regan Booty Mediocentro Huddersfield U23 Aldershot Town Cesión Rekeil Pyke Delantero centro Huddersfield U23 Wrexham Cesión Sean Scannell Delantero / Extremo Huddersfield Bradford City Venta

