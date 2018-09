Guía VAVEL Bundesliga 2018/19: Hoffenheim, a seguir arriba

De salvarse por un punto de la promoción por el no descenso en la temporada 2015-16, a escalar hasta los primeros puestos de la clasificación y meterse a UEFA Champions League. Así ha sido el andar del Hoffenheim en los últimos 3 años, una autentica rueda de la fortuna para sus aficionados.

Parece difícil de superar lo hecho la temporada pasada, pues terminar tercero de la clasificación por encima de equipos como el Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen no es cosa sencilla. Sin embargo, Julian Nagelsmann parece no tener un tope, y esta temporada buscara lo más alto, ¿Podrá lograrlo? O ¿Es demasiada la hegemonía del Bayern?

Análisis de la plantilla

La portería: Solidez y competencia

Oliver Baumann será el titular a lo largo de la campaña. La pasada temporada el guardameta alemán logro mantener su meta imbatida en 10 partidos, la segunda mayor cantidad de la Bundesliga. También estarán Alexander Stolz y Gregor Kobel quienes representan competencia para Baumann pero sin poner en peligro su titularidad.

La defensa: Mejorar para ganar

48 fueron las veces que el Hoffenheim vio vencido su marco la pasada temporada. Una cantidad considerable si se tiene la previsión de que peleara la parte alta del torneo. El capitán Kevin Vogt junto a Kasim Adams parecen perfilarse como los defensas centrales titulares, mientras que en las laterales Pavel Kaderabek y Nico Schulz apuntan a ser los iniciales.

Foto: Hoffenheim

El mediocampo: Calidad de sobra

Kerem Demirbay será el líder del mediocampo. A su lado Nadiem Amiri parecen formar una dupla de mediocampistas de mucho talento. Deberán proporcionar balones a los extremos y al centro delantero de manera constante, por lo que ambos nombres los veremos de manera recurrente en los partidos. El equilibrio parece estar a cargo del austriaco Florian Grillitsch.

La delantera: Bajas sensibles

La segunda mejor ofensiva de la pasada Bundesliga, sin embargo, su máximo goleador, Mark Uth partió rumbo al Schalke 04 como agente libre, mientras que Serge Gnabry regresa al Bayern luego de su cesión. Sin embargo, quien apunta a tomar la batuta goleadora es el croata Andrej Kramarić quien regresa luego de su participación en Rusia 2018.

Las estrellas de la plantilla

Demirbay, un conductor cualificado

El centro del campo del equipo de Nagelsmann tiene amo y señor. Kerem Demirbay se ha convertido en el conductor del mediocampo del Hoffenheim. Su excelente capacidad técnica, la visión periférica y la gran conducción han hecho que el jugador alemán tenga un papel fundamental.

La temporada pasada no fue la mejor para el turco-alemán. Las lesiones no respetaron su estado de forma y por diferentes problemas físicos se perdió poco menos de la mitad de los encuentros del curso. Solo pudo estar presente en 19 encuentros por Bundesliga. No obstante, en el inicio de la temporada pudo demostrar su calidad.

Foto: Getty images

En general, Demirbay es un jugador ofensivo, una especie de enlace entre el mediocampo y la delantera. Sin embargo, Nagelsmann ha sabido darle herramientas para volverse un jugador más completo y polifacético. Ahora, el jugador de 25 años puede cumplir cualquier rol en la línea medular y entregar grandes presentaciones. Por esto, su rol en la escuadra es vital para el equipo en sus aspiraciones en Bundesliga y Champions.

Un talento enorme e irregular

En el mercado de fichajes del curso pasado arribó al Werder Bremen un habilidoso atacante proveniente de Bélgica. El natal de Argelia, Ishak Belfodil, se puso la elástica verde después de su paso por el Standard Lieja. Llegó al equipo de Bremen tras anotar 17 goles y dar 6 asistencias en su anterior equipo.

Los números dejan ver a grandes rasgos lo que puede dar Belfodil. Puede ser un jugador determinante y desequilibrante para su equipo, pero es también un jugador irregular. Tiene habilidad para el regate, sabe encontrar espacios y decidir correctamente. Además, su versatilidad es un punto más a favor de su juego, suele ser segunda punta, aunque puede ocupar cualquier posición de ataque.

Foto: Hoffenheim

Si bien en el Bremen no tuvo un rendimiento igual al que tuvo en Bélgica, Belfodil ha demostrado pinceladas de calidad en Alemania. Anotó seis goles y asistió uno en la temporada pasada lo cual le valió un traspaso al equipo de Nagelsmann. Así, con la partida de jugadores como Gnabry y Uth, el papel del argelino toma mayor relevancia en Hoffenheim.

El croata de los goles de oro

La temporada pasada, solamente hubo un jugador con mayor cantidad de goles anotados para el Hoffenheim en Bundesliga que Andrej Kramarić y fue Uth, el nuevo jugador del Schalke 04. Por esto, en la temporada que recién comienza será una en la que el delantero croata deberá volver a tomar la punta de la lanza del equipo.

Fueron 13 goles y 8 asistencias en la liga alemana para Kramarić. Y no solo eso, el croata firmó su tercera temporada consecutiva en Alemania consiguiendo llegar a la doble cifra en participaciones goleadoras. La primera fue la más modesta con diez en total, pero en la segunda participó en 26 anotaciones.

Sin duda, Nagelsmann ha logrado sacar lo mejor del ex delantero del Leicester. Kramarić viene de jugar y de salir subcampeón con Croacia en el Mundial de Rusia. Tras ser importante para su selección, se espera mucho del delantero en el Hoffenheim, que necesitará de su poder goleador.

Las joyas en bruto

A dar un paso hacia adelante

Para nadie es un secreto el papel que han jugado los jugadores jóvenes en el Hoffenheim desde la llegada de Nagelsmann. El sorprendente entrenador alemán ha potenciado talentos como el de Gnabry, Amiri, Toljan o Akpoguma. Por esto, se espera que esta temporada sea la temporada del holandés Justin Hoogma.

Fue adquirido el verano pasado al Heracles Almelo de la Eredivisie. La temporada anterior estuvo participando con el equipo filial y con el profesional en partidos de la Europa League. Con tan solo 20 años, Hoogma es una de las mayores esperanzas para el futuro de la zaga del Hoffenheim.

Foto: Hoffenheim

Su pase en largo, su altura y sobriedad para marcar tienen al holandés dentro de la alta consideración del entrenador. Tanto es así que esta temporada ya debutó con la DFB Pokal ante el Kaiserslautern.

Material de capitán

En su primera temporada con el primer equipo del Hoffenheim, Dennis Geiger ha impresionado a propios y a extraños. El mediocentro de 20 años despuntó con el equipo filial hasta la temporada 16/17, donde anotó cinco goles y asistió 12. Números más que destacados para un jugador que juega como pivote central.

Un jugador que ha crecido desde las categorías menores del club y ha pasado por los filiales desde el sub-17, que ahora despunta en la profesional. La temporada pasada, Geiger jugó 27 partidos, haciendo parte de encuentros de Bundesliga, DFB Pokal, Europa League y Champions League. Una temporada envidiable para cualquier juvenil. Además, anotó dos goles y asistió uno, manteniendo su aporte a la ofensiva de su equipo.

Con la salida de Polanski y con las constantes lesiones que sufren los mediocampistas del Hoffenheim, Nagelsmann ha encontrado a un veterano en el cuerpo de un joven. Geiger juega con tranquilidad y seguridad, tiene un pase certero y una gran cobertura del terreno. Seguramente está sea la temporada en que el mediocentro tome aún más importancia para el esquema del Hoffenheim.

Posible once tipo