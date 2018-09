Previa Italia - Polonia: Volver a empezar

Italia no jugará mañana un partido cualquiera. En primer lugar, se trata de una competición oficial y no de un simple amistoso, donde lo único que te jugabas era el prestigio; y en segundo lugar, es completamente un nuevo ciclo para la 'azzurra'. Nuevo seleccionador (Mancini), pero sobre todo es un nuevo comienzo para un conjunto muy renovado, como demuestra la convocatoria, que para asombro de todo el mundo no disputó el último mundial en Rusia, en el mes de julio. Vuelve a empezar Italia, con la necesidad de volver a ilusionar al pueblo italiano, y para ello nada mejor que disputar partidos donde hay tres puntos en juego. Su rival, Polonia, viene de fracasar en Rusia, teniendo en cuenta que era una de las cabezas de serie en la fase de grupos, que no pudo superar. Sus estrellas, con Lewandoski a la cabeza, no estuvieron a la altura y eso lo acabó acusando todo el conjunto. Primera jornada, donde el tercer rival en discordia, la Portugal de Cristiano Ronaldo, no entrará en juego.

Filosofía de Mancini

La convocatoria del nuevo seleccionador italiano ha sido motivo de debate en Italia, por la gran cantidad de jóvenes incluidos en la lista, muchos de ellos sin ni siquiera haber debutado en Serie A, como por ejemplo Zaniolo, centrocampista que éste verano pasó del Inter a la Roma en la operación Naiggolan. Mancini responde argumentando que su idea es que estos jóvenes futbolistas, vayan cogiendo experiencia entrenando al lado de otros ya consolidados en la élite del fútbol. Por eso ha seleccionado a 31 jugadores y no solamente a 23.

Tiene Mancini una difícil tarea por delante, ya que nos encontramos seguramente ante e peor momento de la selección italiana en toda su historia, pero al mismo tiempo las exigencias de éste equipo y su afición son muy altas por todo lo que tiene que ver con su pasado. El rival de mañana, es quizás una buena noticia, porque no es rival menor, que en caso de victoria dejaría indiferente a la mayoría, pero tampoco una gran potencia, que podría hacer mucha sangre en Italia. Parece que el ex entrenador del Inter, como ya ha demostrado en sus primeros partidos al mando, comenzará apostando por un 4-3-3, donde Jorginho es el elegido para llevar la manija del equipo y donde Balotelli, a menos que deje de jugar en su club, será en principio la referencia ofensiva.

No se ha cansado de repetir el técnico la importancia que tiene que en Italia se empiece a dar más protagonismo a los futbolistas nacionales y jóvenes, para poder formar un combinado nacional de altura. "Me preocupa que muchos jugadores con los que yo contaba han pasado a un segundo plano en sus equipos, tras el mercado de fichajes; pero sobre todo me alarma la poca utilización de futbolistas italianos en la Serie A, especialmente en los equipos punteros", comentaba Mancini durante la semana. Además, el técnico italiano, comentó en la última rueda de prensa previa al encuentro que "ya tengo decidida la alineación titular, pero lacomunicaré cuando la sepan mis jugadores". Recordar por último, que ni Buffón ni De Rossi han renunciado totalmente a la 'azzurra', aunque se mantendrán algo al margen especialmente al inicio del ciclo Mancini. El nuevo capitán es Giorgio Chiellini.

Peligro 'italiano'

A excepción de Lewandoski, el mayor peligro de la selección polaca viene de jugadores que militan en la Serie A. Entre ellos nos encontramos a los futbolistas del Napoli: Zielinski y MIlik, y al delantero del Genoa, el cual ha comenzado la temporada de manera extraordinaria, Piatek. Además, la portería la defenderá el guardameta titular de toda una Juventus, Szczesny, que se ha hecho con la titularidad del conjunto campeón de Italia, después de que Buffón dejase el equipo a final de la temporada pasada.

Por ránking y por últimos resultados, se podría pensar que Polonia parte con ventaja. Además, a diferencia de Italia, los mañana visitantes cuentan con uno de esos pocos jugadores que pueden decidir partidos por sí solos: Robert Lewandoski. El ariete del Bayern de Munich, tras un pésimo mundial querrá resacirse ante la cuatro veces campeona del mundo. El propio seleccionador polaco afirmaba que "tanto Polonia como Italia se encuentran en situaciones similares, donde ambas tienen que reconstruir un equipo. Polonia fracasó en el mundial y ellos ni siquiea lo jugaron".

Precedentes

14 los partidos jugados entre ambas selecciones, contand amistosos y oficiales. 6 empates, 3 victorias polacas y 5 italianas. El último encuentro fue un amistoso en noviembe de 2011 donde Italia se impuso como visitante por 0-2. Sin embargo, en el anterior partido se había impuesto polonia por 3-1, también en tierras polcas. El último partido disputado en Italia se produjó el 30 de abril de 1997, válido para la clasificación mundialista del siguiente año. Italia se impuso por 3-0.

