Monólogo Blue

Manchester City y West Ham. Guardiola y Pellegrini. Pasados en España y un partido para la historia. Esos enfrentamientos entre Barcelona y Real Madrid han sido un antes y un después en la carrera de ambos entrenadores. Mientras que Pellegrini no ha vuelto a enfrentarse a un reto de gran categoría más allá de la aventura con el Málaga, y la de el entrenador catalán ha sido ir de éxito tras éxito allá donde fuera. Hoy se veían las caras de nuevo.

El partido siguió la tónica habitual de todos los partidos de este Manchester City , control, dominio y posesión. En algunos tramos el balón perteneció a los londinenses, pero eso no significó ni mucho menos perder el control del partido ya que el West Ham no fue capaz de crear un gran peligro a los mancunianos. Monólogo de los de Pep Guardiola. Así fue que en el minuto 11 David Silva ya había adelantado a los 'Sky Blues'. Antes de que los locales pudieran reaccionar, en el minuto 19 ya iban 0-2 gracias a un remate de Sterling a pase de Sané. Y la guinda a una primera parte casi perfecta se la puso él mismo tras un recorte que dejo en el suelo no solo al central, sino también a el portero para marcar un 0-3 que ya en la primera parte sentenciaba el encuentro.

En la segunda parte por buscar la épica o por orgullo y seguramente por algo de relajación del equipo visitante, el partido se igualo un poco e incluso el West Ham gozo de ocasiones como un palo de Michail Antonio o un cabezazo de Balbuena que no encontró portería. Los locales seguían y seguían, como el que queda naufragado en medio del mar y empieza a nadar hasta la orilla. Poco a poco iban ganado terreno y balón, pero de poco sirvió. Murieron en la orilla.

No pudieron anotar y encima acabó el alemán, uno de los jugadores del partido, rematando el partido en el último minuto. 0-4 y a seguir cada uno por su camino. El City en su carrera hacia el liderato, la cual lidera y el West Ham que sigue intentando conseguir cuanto antes la permanencia, objetivo muy pobre para un club como el de Londres.

El Manchester City sigue y no para, una semana más parece que son invencibles, que nadie va a ser capaz de pararlos. Y es que viendo partidos como el de hoy es cuando te preguntas donde esta el techo de este equipo. Ha derrotado a Arsenal, Manchester United, West Ham y Tottenham entre otros con una facilidad asombrosa. Su fútbol combinativo basado en controlar cualquier ápice del encuentro desde el primer momento instaurado por Guardiola que el primer año estaba madurando, el año pasado consiguió la gloria, pero este año se ha consolidado como una potencia a la que no se le puede hacer cara.

El West Ham sigue estando a la deriva, desde que empezó la temporada no ha terminado de encontrar resultados. Cuando todo apuntaba a que por fin habían descubierto el estilo de juego y el referente, Yarmolenko cayó en una lesión de larga duración que dejo al equipo de Londres huérfano de ese líder ofensivo que sin mucho éxito intenta ser Arnautovic. Las muchas lesiones (Wilshere, Carlos Sánchez, M. Lanzini, Reid...) y la poca profundidad de banquillo, hace que cada partido sea un calvario y un rompecabezas para Manuel Pellegrini.

El Manchester City recibirá en la próxima jornada al Bournemouth el equipo revelación de la Premier League, que no es ni mucho menos un rival fácil, los de Eddie Howe son una gran piedra en el camino. El West Ham por otra parte tiene una visita de tres puntos obligados, el Newcastle de Rafa Bénitez, equipo más a la deriva que ellos mismos.