Manchester United no encuentra el horizonte en la Premier League

Manchester United vive uno de los momentos más críticos en el inicio de la temporada 22/23 de la Premier League, los ‘Red Devils’ están en zona de descenso, perdió 2-1 ante Brighton en Old Trafford y este sábado Brentford fue su verdugo, goleándolo 4-0. En 10 meses, Cristiano Ronaldo ha vivido tres durísimas derrotas con el conjunto inglés, sumando el 4-0 ante las gaviotas en el corriente y el 0-5 ante Liverpool del año pasado. El astro portugués no se siente cómodo en la era ten Hag. Atrás ha quedado aquel equipo ganador de la UEFA Europa League y habitual competidor en la UEFA Champions League.

Con seis goles a favor y solo un tanto a favor, Manchester United corre seriamente el riesgo de no clasificar a competiciones europeas para la próxima temporada, los ‘Red Devils’ tienen un durísimo escollo a batir, Liverpool, el lunes 22 de agosto en Old Trafford. Por primera vez en 30 años es colista en la élite del fútbol inglés, durísimo presente en medio de un nuevo ciclo que no ha comenzado como los fanáticos quisieron. En medio de una temporada ardua, ten Hag debe tomar decisiones claves para encontrar la vuelta a una racha que puede terminar siendo lapidaria.

Cristiano Ronaldo, el astro portugués en los primeros del Manchester United, no ha trascendido y su rendimiento ha sido muy por debajo del cual nos tiene acostumbrados. Debido al Mundial de Qatar 2022, la temporada tendrá una pausa el 13 de noviembre, los ‘Red Devils’ necesitan recuperar el horizonte antes que sea demasiado tarde, haciendo hincapié que también afrontará la UEFA Europa League.

Todas las partes involucradas deben subsanar sus diferencias, el momento delicado por el que atraviesa un club glorioso del fútbol inglés deja en evidencia que las decisiones dirigenciales tomadas al principio no fueron acertadas.