Marc Cucurella, nuevo jugador del Chelsea

El talentoso defensor español llega a pocas semanas de haber cumplido 24 años, Marc Cucurella disputó 38 partidos con el Brighton en todas las competiciones y su único tanto se produjo en el penúltimo partido ante el Manchester United. Chelsea es una nueva etapa en su carrera profesional por los próximo seis años: “Estoy muy feliz, es una gran oportunidad para mi unirme a uno de los mejores equipos del mundo y voy a trabajar duro para ayudar al equipo”.

Todd Boehly, presidente del Chelsea, se deshizo en elogios para el flamante refuerzo en la zona defensiva: “Marc es un defensor de élite de calidad comprobada en la Premier League y fortalece aún más de cara a la nueva temporada”. Chelsea abre el telón de la Premier League 2022/23 en condición de visitante ante Everton el sábado 6 de agosto.

Marc Cucurella jugó en el FC Barcelona, inicialmente cedido al Eibar y Getafe, el talentoso defensor hizo su debut con la selección olímpica de España en el Torneo Masculino de Fútbol Tokio 2020. Chelsea busca la solides defensiva, el defensor español encaja perfecto en los planes táctico de Tuchel, pensando en un curso arduo y exigente, en el que destaca el Mundial de Qatar 2022.

Los propietarios de los ‘Blues’ también destacaron el potencial del flamante refuerzo en la zaga: “Estamos muy emocionados de traer a Marc al Chelsea, él es otra parte clave de la formación de nuestro equipo al comenzar la nueva temporada” insistieron Behdad Eghbali y José Feliciano. Chelsea apunta alto en todos los frentes y necesita seguir mejorando para encontrar su mejor desempeño colectivo. En su último amistoso de pretemporada, ganó 3-1 a Udinese el 29 de julio.

Cucu looking at home in the new @nikefootball away strip! 🤩



The 2022/23 away kit will be available to buy from the official online store and stadium store with early access from 31st August!#ItsAChelseaThing | #CucurellaIsChelsea pic.twitter.com/Ot5p95W8Df