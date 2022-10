El PSG decepcionó en el grupo H

Las Águilas empataron 1-1 ante el PSG hace una semana, por su parte, los parisinos, sin Lionel Messi descartado por precaución, viene de dejar una pálida imagen ante el Reims en la Ligue 1. Los dirigidos por Galtier quiere seguir afianzándose con nuevas certezas en la Champions.

El conjunto parisino tomó el protagonismo desde el principio, el Benfica no dio tregua en el Parque de los Príncipes. El conjunto portugués ejerció una presión intensa, el PSG intentó salir jugando limpio a través de las bandas. En dos minutos, la tónica se mantuvo. Rafa Silva salió jugando limpio, el Benfica fue un equipo ordenado, falta contra Vitinha. Galtier estaba pensativo en el banquillo, Hakimi también fue derribado.

Tiro libre para los parisinos en cinco minutos, Bernat se asoció con Mbappé, el grupo H estaba de infarto, ambos equipos se afianzan en zona de clasificación a los octavos de final con ocho puntos. Mbappé se animó y provocó un saque de esquina. El PSG intentó por todos los medios abrir el marcador. Los parisinos no pueden batir la férrea marca defensiva de las águilas. En nueve minutos, Neymar se asoció con Hakimi, el PSG buscaba plasmar su dominio táctico, por ahora tiene los deberes pendientes.

Ramos se asoció con Hakimi, el Benfica no dejó jugar con comodidad al PSG en 13 minutos. La primera parte fue bastante reñida. Galtier estaba preocupado, el conjunto portugués fue un hueso duro de roer. Antonio Silva desbordó, el Benfica fue un equipo atrevido en 17 minutos. Los portugueses generaron estragos en 26 minutos. La tónica se mantuvo, partido parejo e intenso en el Parque de los Príncipes. Sarabia y Mbappé no trascendieron en la ofensiva. Galtier tiene un arduo trabajo pensando en la segunda parte.

El PSG estaba aprietos y seguía sin convencer, penalti para los parisinos en 37 minutos. Mbappé abrió la cuenta, 1-0. Tremendo mazazo para el Benfica en 39 minutos. Neymar recibió una durísima falta. Tras 45 minutos disputados, se añadió tres minutos. Los parisinos por suman 10 puntos en el grupo H.

El Benfica volvió más decidido por la épica remontada en 46 minutos, Enzo Fernández motivó a sus compañeros. Otamendi salió jugando limpio. Las águilas se mostraron más sólidas e incomodaron al PSG. Los parisinos sin Lionel Messi, por momentos sufrieron para elaborar juego asociado.

En 49 minutos, Ramos se asoció con Marquinhos. Galtier no estaba conforme con la mínima diferencia. Neymar desbordó. El PSG reaccionó, Hakimi se asoció con Mbappé. Los parisinos apostaron por el juego asociado como factor sorpresa a través de las bandas. Aursnes erró el empate para las águilas. El conjunto francés con un solo gol de ventaja buscaba ampliar la diferencia en 51 minutos.

Neymar se asoció con Hakimi, Mbappé por poco anota el segundo tanto. El campeón mundial francés fue uno de los puntos más altos en la segunda parte. El Benfica no dio tregua e intentó equilibrar las acciones por todos los medios. El PSG sufrió ante el juego directo de su similar portugués.

Los parisinos no se sintieron cómodos, las águilas fueron un escollo exigente en la cuarta jornada de la UEFA Champions League. El PSG aprovechó temporalmente la derrota de la Juventus para seguir soñando con la clasificación a los octavos de final. En 57 minutos, Danilo se asoció con Bernat. El conjunto portugués apostó por el contraataque para meter un poco de intriga en 58 minutos.

El VAR intervino para clarificar un potencial penalti a favor del Benfica, Oliver pitó el mismo en 60 minutos. Mário empató, 1-1, tremendo mazazo para el PSG, a falta de 30 minutos para que concluya el tiempo regular. Galtier estaba molesto.

Los parisinos estaban obligados a ganar en 63 minutos, Marquinhos se asoció con Neymar. El PSG también dejó escapar una gran oportunidad para posicionarse en el grupo H. Mbappé por poco adelanta al conjunto francés. Galtier buscaba dosificar energías. Neymar quedó sentido en 70 minutos. Tras 90 minutos disputados, se añadió cuatro minutos.

