CONCACAF Copa Oro 2023: Estados Unidos albergará la justa continental

El sorteo de la próxima edición de la CONCACAF Copa Oro Estados Unidos 2023 se celebrará el 14 de abril. Por tercera vez, 16 selecciones competirán en el torneo final. Jamaica, El Salvador y Panamá son las únicas selecciones clasificadas hasta la fecha, la lista crecerá en la fecha FIFA de marzo de 2023 durante la última jornada doble de la CONCACAF Nations League. Las preliminares se jugarán del 16 al 20 de junio en dos rondas a partido único, las tres ganadoras avanzan a la fase de grupos.

La fase de grupos tendrá lugar del 24 de junio al 4 de julio, la selección estadounidense es la actual campeona norteamericana. Las dos primeras de cada zona avanzan a la fase eliminatoria. Los cuartos de final se jugarán el 8 y 9 de julio del próximo año, las semifinales el 12 y la gran final el 16 de dicho mes. El Estadio SoFi acogerá dicha instancia, la CONCACAF Copa Oro se celebra cada dos años. México es el equipo más exitoso en el palmarés con 11 títulos.

Panamá alcanzó dos finales en el 2005 y 2013 respectivamente, Jamaica también tuvo dicho privilegio. Estados Unidos marcha segundo con siete títulos. La selección catarí debe definir con qué equipo se presentará, puesto que las fechas coinciden parcialmente con la AFC Copa Asiática del mismo año, tremenda paradoja para la Asociación Catarí (QFA).

