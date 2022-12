Deschamps: "Mucha gente quiere que gane Argentina, trabajaremos para que eso no suceda"

Didier Deschamps atendió a los medios de comunicación previo a la gran final de Qatar 2022; partido que enfrenta a Francia y Argentina, una final del mundo que nunca había sucedido en los libros de historia.

El seleccionador francés afirmó que deben mantener la calma para jugar una final de Mundial: "Hay situaciones que surgen y no puedes hacer nada, hay que saber adaptarse. Scaloni también tuvo que hacer frente a situaciones complicadas, cayendo ante Arabia. Hemos hecho todo lo que hemos podido, no tengo inquietudes ni estrés. Aun así, mucha gente quiere que gane Argentina y trabajaremos para que esto no suceda".

El virus

"Estoy bien, por lo que respecta a los jugadores, seguían durmiendo cuando he salido. He madrugado mucho. Lo estamos gestionando de la mejor manera posible. Veremos cómo avanza todo hasta mañana", explicó Deschamps.

No obstante, también afirmó que no daría más detalles sobre el tema: "No voy a entrar en detalles del virus. Es un tema que interesa bastante, lo entiendo. Estamos tomando las máximas precauciones y es la situación que tenemos. Hay que convivir con ello, es lo que nos toca ahora. Si no existiera, sería mejor, pero lo estamos gestionando con el cuerpo técnico".

Francia y finales

En 2016, Francia disputó la final de la Eurocopa -la cual perdió-, en 2018 volvió a disputar una final, en esa ocasión de Copa del Mundo, la cuál ganó ante Croacia, en 2021 disputó la de Nations League. Esta es la cuarta final que el equipo juega en una periodo de seis años: "Hay emociones que se plasman de manera diferente en cada jugador. En 2016 fue peor que en 2018. Cuando tenemos la oportunidad de jugar varias finales, esto ayuda. Hay que gestionar las emociones, un factor muy importante en una final. La charla con los jugadores no siempre transcurre de la misma forma", explicó.

2018 vs 2022

Estas selecciones se vieron las caras en Rusia 2018, 'los blues' eliminaron a la albiceleste en octavos de final: "Tienen 7 jugadores que estuvieron en 2018. No es la misma plantilla y aquella vez eran los octavos de final. Este año han jugado con distintos jugadores, adaptándose a diferentes sistemas. Nuestros observadores nos ayudan a estudiar al rival. Tomemos el ejemplo de Marruecos: empezaron con defensa de cinco y hay que estar preparado para lo que pueda suceder".

"Cuando Mbappé habla, habla. Necesitan tranquilidad y serenidad, en su rendimiento. Se encuentra muy bien. Ha estado con el grupo desde el primer partido. No tengo ganas de perturbar su tranquilidad", mencionó el seleccionador francés.

Su experiencia

Deschamps llegó como entrenador de la selección en 2012: "Para mí, la selección francesa es lo mejor que me ha pasado en mi trayectoria profesional. Siento esa pasión en este nivel de élite, me encuentro bien y estoy satisfecho de poder estar en el cargo. La selección francesa está por encima del resto, me debo a ellos desde hace diez años. Estoy concentrado en el partido de mañana y no voy a pensar en el futuro. Solo pienso en la final".

Con el pasó de los días los rumores de un posible regresó del delantero del Real Madrid para disputar la final han aumentado: "No responderé sobre Benzema. Hay jugadores que han estado lesionados. Son 24 jugadores, ya los conocen. Me parece que no daré una respuesta. El grupo está ahí, no me preocupan las invitaciones de jugadores pasados, de lesionados. Teníamos un grupo inicial, del que hemos perdido a tres jugadores. Nkunku, Karim, Lucas... Los 24 serán los que estén mañana para enfrentarse a Argentina".

Nos Bleus se détendent avec un petit tournoi de tennis-ballon (futnet) au début de l'entraînement d'hier ! ✂️



Les vainqueurs : @JordanVeretout, @BenPavard28, et Dayot Upamecano 💪



→ https://t.co/cFnwWAOYua pic.twitter.com/NzF0z9H5fQ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 17, 2022

La afición albiceleste

"Soy consciente de que la selección argentina cuenta con un apoyo gigantesco. Sabemos que tienen una fuerte presencia y se dejarán notar en el estadio. La mayoría apoyarán a Argentina. Habrá un ambiente festivo, el pueblo argentino se define desde la pasión. Cantan mucho, son expresivos y muestran esa pasión. Hablamos de la final del Mundial y nuestro rival no estará en las gradas, sí en el césped. Solo uno de los dos podrá tener la tercera estrella", concluyó el seleccionador francés.