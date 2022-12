Francia vs Marruecos: puntuaciones de los galos en semifinales de Qatar 2022

El once titular de Francia posando antes del partido contra Marruecos. Foto: Getty Images

La selección francesa ha sabido realizar el partido ideal para vencer a la única selección que todavía no había encajado en toda la competición ningún gol rival, Marruecos. Una jugada temprana y rocambolesca que acabó con un remato forzado de Théo Hernández abría el marcador. Supieron aguantar los embistes de los marroquíes y rematar el partido con una gran jugada de Mbappé que acabó empujando Kolo Muani en boca de gol.

Criterios de puntuación:

0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Notable / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C.: Sin calificar

El capitán galo y guardameta del Tottenham Hotspurs es claramente el amuleto de la selección francesa. No jugó ante Túnez, el único partido que Francia perdió, además de haber conseguido en este partido de semifinales la primera portería a cero de todo el Mundial. A pesar de que no ha estado muy demandado, ha tenido varias intervención de prestigio.

El defensa del Barcelona volvió a jugar de lateral, a pesar de que podría haber sido alineado como central tras las molestias físicas de Upamecano. Jules, tal y como nos tiene acostumbrados, cumple y con nota. No suele equivocarse y los rivales no generan allá por donde se encuentre el polivalente defensor.

Raphaël Varane (8)|Acompañante

El del Manchester United, poco a poco, va encontrando su modo de juego. Hoy ha cuajado su mejor partido del Mundial y de hace mucho tiempo. ¿Su mayor característica? La de saber adaptarse al compañero de zaga.

Vaya partido del central del Liverpool. Estuvo perfecto al corte, echó el cerrojo a las incursiones de Ziyech y Boufal, dominó el juego aéreo y tuvo varias salvadas providenciales.

Si el del Milan venía de jugar uno de sus peores partidos ante Inglaterra en cuartos de final, hoy ha sabido arreglar todos los fallos y cuajar una actuación muy buena. Abrió la lata tras aprovechar el desajuste del minuto 4 en la defensa marroquí. Además, estuvo bastante acertado en ataque, aunque volvió a conceder demasiadas ocasiones en defensa.

Aurélien Tchouaméni (7)|Acertado

El mediocentro madridista está teniendo un Mundial, como mínimo, bastante regular. Es imprescindible para la salida de balón y su imponente físico le permite rebasar rivales fácilmente. Es cierto que tuvo varias pérdidas peligrosas que podrían haber derivado en gol.

Youssouf Fofana (7)|Relevo

El del AS Mónaco tenía una faceta bastante complicada, la de suplir a uno de los mejores jugadores franceses de todo la Copa del Mundo, Adrien Rabiot. Quizás no sea la mejor alternativa para controlar el juego, pero como eso no es a lo que quería jugar Deschamps pues le ha salido bastante bien.

No sería una locura comentar que el jugador del Atlético de Madrid está siendo el mejor jugador galo de todo el Mundial. No tiene el gol de Mbappé, la ocurrencia de Giroud o la velocidad de Dembélé, pero como jugador de equipo es prácticamente inmejorable. Baja a defender y achicar balones, hace coberturas en banda, domina el balón parado y lidera las contras. Brutal lo suyo.

Ousmane Dembélé (7)| Oculto

El del Barcelona no cuajó su mejor partido. Fue sustituido por Kolo Muani a falta de 15 minutos para el pitido final. Seguramente será titular en la final, pero no puede relajarse.

El del Paris Saint-Germain parece ser imparable. Hoy, al igual que con Walker ante Inglaterra, estaba vigilado muy de cerca por su amigo Achraf Hakimi. Aun así, la capacidad para arrastrar rivales y estar siempre en el ojo del huracán le permitió marcarse una gran jugada que acabó empujando Kolo Muani en la línea de gol. Llegará a la final con la ambición de ser la bota de oro del campeonato, ya que está empatado a cinco goles con Messi.

Al igual que durante todo el Mundial estaba suponiendo un quebradero de cabeza y un elemento a vigilar para las defensas rivales, en el día de hoy ha sido mas bien un obstáculo. Taponó varios tiros de sus compañeros y estuvo bastante desaparecido.

La entrada del jugador del Borussia Mönchengladbach permitió a los galos tener mayor frescura en ataque. Sustituyó a Giroud y permitió que Mbappé acabara de delantero punto tras caer a banda. Su polivalencia puede brindarle minutos en la final.

El delantero del Eintracht de Frankfurt ha conseguido mejorar la pobre imagen que dio ante Túnez. Remató en boca de gol la gran jugada de Mbappé.

El seleccionador francés ha conseguido salvarse de la férrea defensa marroquí tras el temprano gol que adelantaba a Francia en el marcador. Realizó los cambios forzados tras el brote de virus que ha afectado a Upamecano y a Rabiot y siguió confiando en Koundé y Theo como laterales. Supo ver la incapacidad de Giroud y acertó de lleno con los cambios.