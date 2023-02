Despierta el campeón

Desde la jornada 3 que el líder de la Premier no era otro que el Arsenal de Mikel Arteta. Tras la victoria de hoy -aunque con un partido más-, el Manchester City de su maestro Pep Guardiola, le arrebata ese ansiado y valioso primer puesto. Una primera plaza, que, para defenderla, se debe salir a un choque de esta envergadura e importancia, con más descaro y atrevimiento.

El duelo de Pep contra Arteta, uno de los atractivos de la noche. Fuente: Getty Images

Intenso primer tiempo

El Arsenal, como es habitual en su feudo, salió a intentar dominar el choque a través de la posesión, pero el ímpetu inicial no duró mucho y cuando duró, no supo como llegar con claridad al área rival. Notó el cuadro londinense la importante baja de Thomas Partey en el centro del campo, confirmada al mediodía por unas molestias musculares. El City supo cómo darle la vuelta para ser el equipo visitante el dominador de la posesión, a pesar de la buena presión que ejercían los locales.

El inicio fue como una partida de ajedrez. Ambos entrenadores conocían como anillo al dedo al otro y sabían perfectamente cómo generar incertidumbre y peligro sobre el rival. Ramsdale dio un fuerte susto a toda la parroquia 'gunner' al quitarse la bota quejándose de algún golpe, pero afortunadamente para los intereses locales, se quedó en un susto. Se fue diluyendo el ritmo y Nketiah tuvo la primera del partido a centro de Zinchenko. Hasta que llegó la fatídica acción que marcaría el resto del encuentro.

Si le haces esos regalos al Manchester City... estás sentenciado 🎁



Tremendo error de Tomiyasu que Kevin de Bruyne convierte en el 0-1 con una definición magistral ¡Los de Pep Guardiola, líderes virtuales! 💥#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/A7egpnOVFV — DAZN España (@DAZN_ES) February 15, 2023

El lateral Tomiyasu erró gravísimamente en la entrega de un balón, que dejó a De Bruyne solo y que, con la calidad que atesora, anotó el primero del encuentro en el minuto 24 del partido. El japonés trató de enmendar su error, pero su volea se marchó por encima del arco del equipo visitante. La reacción de los de Arteta fue apropiada y no se arremangaron tras el gol cityzen.

De Bruyne y Xhaka en la disputa de un balón. Fuente: Getty Images

Un buen balón filtrado al espacio permitió rematar a Nketiah, que, aunque su disparo fue repelido por Aké en la mismísima línea de gol, fue derribado por el brasileño Ederson. Saka no desaprovechó la ocasión y puso las tablas en el marcador, a cinco minutos de acabar el primer tiempo. En los 6 minutos de alargue que dio el colegiado, Rodri remataría de cabeza un córner que tocaría en Aké y el balón se estrellaría en el larguero.

Segunda parte

La segunda parte estuvo mucho menos competida. Desde el inicio se vio a un City que quería ir a por el partido con decisión. Ya se salvó el Arsenal de un penalti cometido por Gabriel, que fue anulado al haber fuera de juego previo de Haaland. Guardiola cambió a defensa de 4, quitando a Mahrez y poniendo a Akanji de central diestro, desplazando a Walker al carril derecho.

El cambio táctico le salió de perlas al City que anotaría el segundo gol tras un espléndido gesto técnico de Gundogan en la frontal del área, que dejó pasar el balón para que Grealish rematara en una posición mucho más favorable y pusiera la ventaja en el electrónico.

El Arsenal no se quiso dar por vencido, pero el cyborg noruego no perdonó en una buena jugada colectiva y sentenciaba el encuentro. El Arsenal ya no tenía margen para reaccionar y veía como caía de sus manos el liderato de la Premier League.