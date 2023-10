Previa Lens - Arsenal: sueño europeo

Vuelve esta semana la competición más grande europea. Este miércoles tendremos el enfrentamiento entre los equipos del grupo B Lens y Arsenal, dos equipos que puntuaron en la jornada pasada de la competición. Los gunners golearon al PSV Eindhoven por cuatro goles a cero, mientras que el conjunto francés empató, a uno, en un duelo muy disputado ante el Sevilla FC. Por lo que este duelo encaminará la clasificación para dos equipos en realidades muy distintas, que ya se enfrentaron en la champions de 1998, con victoria francesa.

El invicto Arsenal

El cuadro londinense no ha perdido todavía en esta temporada 2023/2024, se ubica en la tercera posición de la Premier League inglesa, empatado a puntos con su vecino el Tottenham y a solo un punto del Manchester City. El club entrenado por el vasco, Mikel Arteta, se encuentra en una forma espectacular habiendo ganado todos sus duelos esta temporada, excepto dos empates ante Tottenham y Fulham. En su último partido ante el Bournemouth demostró su calidad y contundencia ganando por cuatro goles a cero, además en este mismo partido el jugador alemán Kai Havertz se estrenó como goleador, además de los tantos de Bukayo Saka, Martin Ødergaard y el inglés, Ben White.

Este gran nivel del conjunto del norte de Londres se debe, en parte, a su gran fondo de armario, la rotación de jugadores sus importantes, sin que el equipo se vea debilitado hacen que no flaquee en ninguna competición de las tres que han jugado ya esta temporada, en Premier League, EFL cup y Champions League, además del encuentro de Community Shield disputado antes del inicio de la liga inglesa.

El Arsenal ha conseguido un dominio serio y contundente en sus dos áreas, habiendo marcado veintiún goles y encajado siete. Siendo este conjunto y los spurs los únicos equipos invictos ingleses. Esto convierte al Arsenal en un candidato temible para ganar todos los títulos que disputen esta temporada.

Celebración del Arsenal por la victoria ante el Bournemouth

Un Lens en horas bajas

El Lens fue la gran sorpresa de la pasada edición de la Ligue 1. El conjunto entrenado por Franck Haise peleó la liga francesa hasta la última jornada contra el poderosísimo Paris Saint Germain, consiguiendo un meritorio segundo puesto de la competición y una plaza para la liga de campeones, junto a PSG y al Olympique de Marseille.

En este mercado de fichajes no han logrado retener a dos de sus jugadores mas importantes la pasada campaña como fueron Luis Openda, su máximo golador, que se marchó rumbo Alemania, concretamente al RB Leipzig, y Seko Fofana, traspasado al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Las grandes inversiones realizadas este verano por el equipo galo no logran cuajar del todo, como ha sido el fichaje de Elye Wahi por 30 millones de euros, que tan sólo lleva 1 gol, y Andy Diouf que no da la talla que se le esperaba.

El Lens se encuentra en la décimo quinta posición de la clasificación, a tan solo un único punto del Lorient, que ya se ubica en puestos de descenso. Pese a esto el cuadro francés viene haber ganado sus dos anteriores encuentros ante el Toulouse, y el Strasbourg, además de haber logrado un empate contra el Sevilla en el Pizjuán, por lo que no es rival fácil.

Ruedas de prensa

En rueda de prensa Arteta, entrenador del Arsenal, declaró sobre el Lens: "Me impresionó mucho lo que hicieron el año pasado, es increíble terminar en esa posición y la forma en que lo hicieron. La gran forma que tenían en casa. Esta temporada han tenido muy mala suerte con algunos resultados. No sé cómo no tienen más puntos, así que esperamos una gran batalla mañana."

Mientras que Franck Haise manifestó sobre el Arsenal: "El Arsenal tiene mucha experiencia y calidad, lo cual es un gran desafío para nosotros. Es un equipo de mayor categoría pero ya nos hemos enfrentado a equipos de este nivel en la Ligue 1 y hemos obtenido buenos resultados."

Rueda de prensa Franck haise