Cole Palmer, al Chelsea por 50 millones de euros

Cole Palmer es uno de esos futbolistas destinados a marcar una época en el fútbol inglés. Se trata del nuevo gran producto de la cantera del Manchester City, que tanto talento está generando en estos últimos años. La temporada pasada ya fue entrando poco a poco en el esquema de Pep Guardiola, siendo una alternativa real para el técnico español a la hora de configurar su once.

Lo cierto es que el internacional inglés ha dado inicio a este curso de la mejor manera posible, dando un paso más en su consolidación definitiva en la élite. Y es este gran comienzo de temporada el que, muy probablemente, haya provocado el interés del Chelsea por el jugador.

En el mediodía de este miércoles, Tom Roddy, reportero de 'The Times', avanzó el posible interés del club de Stamford Bridge en el joven talento del Manchester City.

Horas más tarde, Fabrizio Romano confirmó los rumores y declaró que Palmer ya había dado el Sí a la operación, viendo con buenos ojos un posible cambio de aires. De esta manera, las negociaciones entre Chelsea y Manchester City habrían tenido éxito y los clubes alcanzado un acuerdo de £45m por el futbolista.

Cole Palmer to Chelsea, here we go! Agreement in principle reached with Manchester City on £40m deal plus £5m add-ons 🚨🔵 #CFC



Exclusive news revealed earlier today then quick resolution between clubs and green light from Palmer.



Medical tests to be booked soon. pic.twitter.com/7SvIqgYyKL